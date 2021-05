Otra denuncia contra Yunes

“Veracruz es la quinta entidad

más endeudada del país”

Yo

Con la denuncia presentada por el diputado Morenista Julio Carranza, en contra de Miguel Ángel Yunes Márquez y supuestos prestanombres, se podría abrir la caja de Pandora de la cual saldrían a relucir los grandes negocios realizados por el clan Yunes al amparo del poder.La denuncia fue radicada en la FGR por los presuntos delitos de desvío de recursos, crimen organizado y lavado de dinero por más de 350 millones de pesos, destinados al área de Salud en la pasada administración estatal que encabezó por dos años el papá del denunciado.“La Secretaría de Salud de Yunes Linares, entregaba contratos millonarios a empresas que sobrepasan el costo de los servicios que ellos generaban; de ese dinero que recibían pagaban un soborno a funcionarios de la Secretaría de Salud y el dinero que llegaba a las empresas que supuestamente prestaban el servicio, lo movían a través de una sofisticada red. El dinero iba a cuentas de Ricardo Medina Hernández y Román Corrón Chávez, quienes lo entregaban a unos personajes y ellos a Miguel Ángel Yunes Márquez”, explicó en su denuncia el legislador morenista.Ciertamente, no es la primera vez que se exhiben los negocios millonarios de esta familia -remember Panamá Paper, Carpeta Azul, etc, etc-, pero también es cierto que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se comprometió a erradicar la corrupción, por lo cual está obligado a cumplirle a los mexicanos.El señor Hipólito Rodríguez Herrero, profesor por horas en la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana, chilango de nacimiento quien llegó en 1980 a Xalapa para concursar por la chamba que le regalaron en nuestra Casa de Estudios, le dio por participar en política y se metió como candidato de uno de esos partiditos de corta vida como aspirante a la silla municipal xalapeña.Decía que con lo que sabía de Xalapa era suficiente para convertirse en un buen Alcalde. Presumía de tener un diagnóstico al día sobre crecimiento poblacional, principales problemas que enfrentan los capitalinos y las necesidades más urgentes que debía atender una autoridad. Su principal arma, según él, era el conocimiento de la problemática que se había generado en la Capital merced al explosivo crecimiento anárquico de la ciudad en cuyo alrededor se asentaron cinturones de miseria donde la falta de oportunidades de empleo, la violencia y la drogadicción impedía el crecimiento.Lo primero que atenderé, nos dijo entrevista súper exclusiva, será a los más pobres, conozco sus carencias y sus necesidades y se cómo resolverlas, y aunque me critiquen los habitantes del primer cuadro o de los lugares donde habitan los de la clase media xalapeña, ni modo, mi compromiso es con los más necesitados, primero.Polo, como le dicen sus íntimos, perdió en el primer intento; de cinco participantes quedó en quinto lugar, por poco ni figura, pero a la segunda, cuando lo invitó Manuel Huerta Ladrón de Guevara a entrarle nuevamente pero por el PT, le entró. El Partido del Trabajo venía en alianza con Morena y la fuerte corriente política que despertaba la presencia de un líder como Andrés Manuel López Obrador quien capitalizó el descontento social de los mexicanos en contra de los partidos tradicionales, permitía pensar que cualquier candidato de esa alianza ganaría una elección, hasta un burro vaya, y ganó Polo la capital del Estado.Pero de aquel académico que dictaba cátedra de cómo resolver los problemas de una ciudad como Xalapa, desde el poder, a lo que se convirtió Polo en la vida real, se abrió una brecha enorme. Polo el caballeroso maestro o profesor, asumió una personalidad distinta. Se volvió ajeno a los problemas de quienes lo contrataron como su Alcalde, se rodeó de la palomilla, muchos provenientes de Puebla expertos en saquear recursos públicos y hacer negocios al amparo del poder, Polo junto con su mujer Rosío Córdova Plaza, quien asumió la presidencia del DIF como debe ser, comenzaron a ausentarse por semanas y trascendió que a la pareja municipal les encantaba viajar por Europa, y si no lo hicieron antes es porque no contaban con los recursos suficientes ya como principales autoridades municipales fue otra cosa, los fondos de las arcas sirvieron para que la pareja se procurara vida de millonarios en sus frecuentes viajes por el viejo mundo.¿Y los pobres a los que según ayudaría, que serían su prioridad?... En tres años de esta tragedia de un farsante y charlatán siguen igual, o mejor dicho peor, porque al señor Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, que en buena hora ya se va, se le olvidaron sus teorías, sus hipótesis, sus estudios sobre la miseria, pero sobre todo que los xalapeños lo contratamos para que dedicara los tres años de duración de su encargo a trabajar en beneficio de nosotros, no a beneficiar a sus compinches, a ofendernos contratando poblanos porque según él “en Xalapa no hay personas capaces” y a realizar algunas obras, infladas en sus presupuestos originales con lo que se robó millones de pesos, a cumplir con compromisos contraídos como fue la pavimentación de la avenida Allende, una auténtica porquería que inunda cuando hay lluvia todas las casas de lado y lado, a construir como capricho de “La Chío” la famosa ciclovía y a destrozar el mirador del parque Juárez.Estamos en tiempos de campañas electorales. Hay cuando menos diez aspirantes a suceder en el cargo al veterano pacheco. Lo único que les podemos pedir a todos los conciudadanos, a los paisanos xalapeños, es que voten, que no dejen de hacerlo porque si esto pasa otro votará por usted, que analicen bien cuál de los aspirantes es el que mejor papel puede hacer al frente de esta jodida ciudad para rescatarla y devolverle la prestancia que merece, y... por favor, que no se le olvide a quien gane, procesar a Polito por los delitos de: incumplimiento de un deber; corrupción (es él quien más ha robado en toda la historia de Xalapa); desvío de recursos; peculado; abuso de autoridad... y que lástima que consumo de yerba ya está legalizado pero ese era un buen argumento para procesarlo, se mete cuando menos dos carrujos cada media hora.Los candidatos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de al menos cuatro municipios de la zona norte recibieron amenazas para que renunciaran a sus aspiraciones a las presidencias municipales, pero que en general son 20 candidatos amenazados en todo el estado. El dirigente estatal del PRD, Sergio Cadena Martínez, es quien advirtió casos de amenazas hacia sus candidatos en Tantoyuca, Chicontepec, Chiconamel y Platón Sánchez, pues dijo que la intención era obligarlos a renunciar a sus aspiraciones a las alcaldías. Eric Cisneros quiere el puesto de Cuitláhuac a como dé lugar, si lo obtiene con plomo, a plomazos lo arrebata.Escríbanos a [email protected]