Nada frena a la oposición

Las fotos de un acto multitudinario ayer en Tihuatlán, que encabezó el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, para apoyar a los candidatos de su partido y de la coalición Veracruz ¡Va!, testimonian cómo el gobierno no pudo frenar el avance opositor a pesar de que detuvo en forma violenta y encarceló al candidato perredista a presidente municipal Gregorio “Goyo” Gómez el pasado 7 de abril.



Cuando faltan ya solo 27 días para ir a las urnas, algunas acciones, que se sospecha que son alentadas desde el gobierno, estarían mostrando la preocupación y el nerviosismo oficial ante la posibilidad de un serio descalabro electoral de los candidatos de Morena.



El 13 de marzo fue detenido el exsecretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, candidato plurinominal del PRD a diputado federal; el 7 de abril un comando policíaco, más bien parecido al de cualquiera de la delincuencia organizada, se llevó preso a Goyo Gómez, y el 23 de abril detuvieron a Nicolás Ruiz Roset, candidato a presidente municipal de Minatitlán de la coalición Veracruz ¡Va!, pero de origen panista.



El miércoles, un juez federal desechó el amparo con el que Karime Macías Tubilla, exesposa de Javier Duarte, pretendía frenar la “inminente” solicitud de México al Reino Unido de su detención provisional con fines de extradición, por una presunta defraudación fiscal de 2 millones 437 mil 635 pesos, por lo que estaría a punto de llegar al país para ser encarcelada y juzgada aquí.



Ese mismo día, el diputado federal de Morena Julio Carranza denunció ante la Fiscalía General de la República a Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato a presidente municipal de Veracruz, de la alianza Veracruz ¡Va!, pero tambien de origen panista, por los presuntos delitos de lavado de dinero y crimen organizado, y la semana pasada el columnista Raymundo Riva Palacio comentó que la Fiscalía General de la República prepara acusaciones adicionales contra el exgobernador Javier Duarte.



En Coatzacoalcos, a inicio de semana, Carlos Vasconcelos Guevara, candidato a presidente municipal de la coalisión Veracruz ¡Va!, aunque de origen priista, denunció que ante una denuncia de Morena, el OPLEV clausuró las oficinas de la Fundación “José Vasconcelos”, no obstante que aclaró que quien preside la fundación es su hijo, no él. Ahí, por años ha funcionado un módulo médico donde se regalan medicamentos a los más necesitados.



El 29 de abril, en su columna “Estrictamente Personal”, que tituló “¡Al ataque!”, el periodista Raymundo Riva Palacio, con un alto grado de credibilidad, comentó que ante los reveses legales que ha sufrido el presidente, los malos porcentajes que le dan sus encuestas, la caída que están sufriendo los candidatos a gobernador de su partido y el “achicamiento” de las posibilidades de que Morena obtenga la mayoría calificada en el Congreso federal, “viene una temporada de perros para todos”, porque AMLO “elevará la temperatura de su discurso, a la beligerancia y a la confrontación”, estrategia cuyo objetivo es “inhibir el voto y buscar una baja participación del electorado”, además de que ya prendieron “los motores” para utilizar como arma política la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT y la Fiscalía General de la República, se entendería que para arremeter contra la oposición.



Así, con los casos de Duarte y de su exesposa estarían intentando hacer ruido mediático para tratar de ganarse al electorado diciendo que ellos sí combaten la corrupción, y si bien ella y él no son ningunas blancas palomas, según los jueces, llama la atención por qué el gobierno de Morena no actuó antes contra ellos.



Ayer en Tihuatlán se vio, pero también en muchos otros municipios del Estado, pese a todo, la oposición PAN-PRI-PRD (hay cientos de fotos y videos que lo testimonian) está dando muestras de una fortaleza electoral que, según he hablado con sus dirigentes, ni ellos mismos esperaban, lo que da una clara idea de que una buena parte de los veracruzanos no están contentos con los morenos y en esta elección ya no les refrendarán su voto.



Según entiendo, ante la situación adversa, se esperarían más acciones de represalias y persecución contra los opositores, aunque, según se mostró ayer en el municipio del norte del Estado, la oposición no son los líderes o candidatos sino la población en su mayoría, esto es, pueden seguir encarcelando a más candidatos, pero el electorado ya decidió el sentido de su voto y con goyos o sin goyos van a sufragar contra Morena. Para frenar el voto adverso que se ve venir tendrían que encarcelar a todos los veracruzanos que se alistan para ir a votar.



Ayer mismo, el dirigente nacional perredista, Jesús Zambrano, declaró al portal alcalorpolitico.com que si no se pone un alto a los gobiernos de Morena, México y Veracruz regresarán al “encierro, destierro o entierro”, de la época del cacique potosino Gonzalo N. Santos, quien se distinguió también como un gran represor.



Según los testimonios gráficos que me llegan todos los días, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliado de Morena, ese sí está jalando electores y seguramente va a tener una votación considerable y un buen número de triunfos, pero no se cree que su dirigente Javier Herrera Borunda le regale su crédito al gobierno, es decir, a Morena.



Del partido en el gobierno, según veo también sus imágenes, los únicos candidatos guinda que se nota que se están aplicando bien a su tarea de tratar de ganar son los de Veracruz, lo mismo a presidente municipal que a diputados federales y locales.



Ahí advierto experiencia no solo política sino también en el manejo mediático y por eso se nota lo mismo el trabajo del candidato a alcalde, Ricardo Exsome Zapata, que de los abanderados a legisladores Rosa María Hernández Espejo, Diana Santiago y Fernando Arteaga, quienes, además, están trabajando en equipo en una especie de coalición interna, moviéndose con sus propios recursos.



(En el inicio de su campaña, en Xalapa, por ejemplo, me llegó una foto de la candidata de Morena a diputada local, Ana Miriam Ferráez, haciendo campaña pero se le ve a bordo de su camioneta de lujo, no obstante que su partido habla de austeridad, y no se sabe que esté cumpliendo alguna agenda propia en “territorio”, a ras de tierra, nada que ver con los candidatos del puerto.)



Exsome, por cierto, hizo un anuncio ayer que seguramente va a causar jiribilla en el puerto: dijo que si gana requisará el contrato del grupo MAS, empresa que ha venido haciendo la distribución de agua potable pero sobre la que hay una lluvia gruesa de quejas por parte de los usuarios, y que también se considera un botín no solo político sino económico.



Dentro del escenario electoral de todo el país, Veracruz es el Estado que más casos de violencia política registra, pese a los repetidos discursos y declaraciones oficiales de que se está garantizando la seguridad de los candidatos, lo cual no es cierto a menos que se considere que encarcelan a los opositores para que ahí sí estén seguros, bajo llave.