Prianistas tumbaron el metro

“Error+error+error=horror”

Yo

Comentaba a un amigo, funcionario del Gobierno de Morena en la entidad, la estupidez que se aventó Margarita Valdez, senadora de Morenapor Durango, quien a propósito de la tragedia del metro comentó públicamente que “se debe investigar a fondo el accidente en la Línea 12 del Metro, en el cual murieron 26 personas, ya que pudo ser gente perversa la que movió la ballena para provocar su caída.”Para desconcierto nuestro el amigo respondió de inmediato: hija de la chingada, me ganó la idea, yo había armado la misma trampa contra los prianistas del pasado, y esta me la ganó. Ellos tienen la culpa de todos nuestros males remató el colaborador del secretario Eric Cisneros, uno de los millones de mexicanos que han caído en la trampa del discurso perverso y de confrontación de AMLO.Culpar al pasado de todos los males que nos aquejan es la mejor estrategia que puede seguir alguien que se siente mesías infalible. Justificar de esa manera sus constantes errores frente a una sociedad agraviada, molesta, enardecida, y hasta ignorante es lo más simple. Los problemas vienen cuando suceden tragedias como esta de la línea 12 del Metro en la que el saldo es de 26 personas fallecidas y más de setenta heridas, son el resultado de una obra que se construyó en tu presente, en la que participaron tus mejores “hombres” como el gordo Marcelo, el ojos de sapo Delgado y la chavorrruca Claudia, entre quienes se manejaron las contrataciones multimillonarias de las empresas que construyeron el Metro, los costos del mantenimiento, la compra de los vagones y otras minucias que, si se investigan a fondo, se darán cuenta que lo de René Bejarano “El señor de las ligas” fue un juego infantil; esto de la construcción del metro si fueron negocios al amparo del poder, valiéndoles madre que ahora cuestan la vida de muchos mexicanos como sucedió en esta desgracia, eso es de maestros de la corrupción, no de inventores de empresas fantasmas, o de quienes compran video lámparas chafas.Lo lamentable, lo que consideramos muy grave de todo esto es que, a pesar de los costos en términos de vidas y familias destrozadas por la desgracia, haya imbéciles que defiendan a los culpables e inventen tonterías como lo de la ballena que fueron a empujar para provocar la tragedia y culpar a la 4T, eso si está cañón, que haya bárbaros tratando de defender lo indefendible... ¿Ya sabemos que no habrá investigación a fondo, no se van a autoinvestigar, menos castigo ejemplar para los responsables, tendrían que construirse un penal de lujo para cumplir ahí alguna condena como lo hizo Pablo Escobar Gaviria en Colombia, pero quien nos asegura que se van a mantener en el poder otro sexenio, que no vendrá otro grupo político y para demostrar que la justicia llega los procesan?, al paso que van eso si es muy posible.Si los dirigentes (¿hay en Veracruz una dirigencia?) de Morena tuvieran oficio político; si se hubieran organizado adecuadamente luego del triunfo arrasador que obtuvieron; si no hubieran hecho tanta torpeza, cometido tantos abusos y actos de corrupción, a lo mejor llevarían tranquilos el proceso electoral para renovar con mayoría su Congreso Local; ganar las diputaciones federales y ofrecerlas al Tlatoani para que continúe en el poder sin contratiempos y ganar la mayoría de las 212 presidencias municipales, pero no, ya sabemos que alentaron la inseguridad, destrozaron el aparato de salud pública, se están clavando millones de pesos del presupuesto público, despidieron a miles de trabajadores burócratas sin justificación alguna, y no han hecho una sola obra que justifique su presencia en el Gobierno, entonces están a punto de perderlo todo y les gana la angustia.A eso se debe la campaña de intimidación que han emprendido en contra de todos los ciudadanos veracruzanos, amenazándolos con quitarles los “apoyos” si no votan por Morena el próximo seis de junio; obligando a la burocracia a asistir a sus marchas de apoyo a los candidatos de Morena y a colocar en los medallones traseros de los taxis propaganda de Morena, de lo contrario “les retirarán las concesiones.”Nos tocó ser testigos de cómo un grupo de “Siervos de la nación” que se encontraban en el crucero de Murillo Vidal y Zempoala, debajo del puente, cuando el semáforo marcaba el alto se le iban encima a los taxis para pegarles su propaganda a güevo. Un chofer, señor de la tercera edad les dijo que no le pegaran nada a su taxi pero al verse rodeado y los animales intentando cumplir con la amenaza de colocar el pegote, el señor se bajó y con un pequeño bat se les fue encima mentado madres. De otros dos taxis también bajaron los choferes y a mentadas corrieron a los vándalos: ¡Hijos de puta que no entienden que no queremos saber nada de Morena!, gritaba uno de ellos y no regresaron al volante hasta que prendió el verde y partieron enojados dejando atrás la amenaza de: ¡les vamos a quitar la concesión, pendejos, ya verán!, que una jovencita de Morena les hizo.El escenario electoral en Veracruz se está poniendo muy peligroso, a los actos sangrientos de violencia contra candidatos, de partidos opositores a Morena que han perdido la vida a manos de sicarios enviados por “ya saben quien” para eliminarlos del mapa electoral, hay que agregar la violencia física que se vive en los lugares donde se organizan mítines de este partido y llegan las turbas de desadaptados que son enviados a intimidar. Cuidado porque son más los veracruzanos que han vivido de un trabajo que los holgazanes que de momento se colaron a las nóminas de los programas sociales o de grupitos de choque como los llamados “Siervos de la nación”. Un enfrentamiento con ellos (ciudadanos y mercenarios) traería lamentables consecuencias para muchas familias, no le sigan jalando los bigotes al tigre.De gran importancia para los veracruzanos en general, la campaña que realiza la iglesia católica consistente en convocar a sus fieles a votar el seis de junio. La intimidación en que incurre el gobierno tiene como propósito inhibir la presencia de los ciudadanos en las urnas, y miren lo que nos dice en su mensaje dominical la Arquidiócesis de Xalapa: “El próximo 6 de junio de 2021 será una jornada histórica muy importante para nuestro país, es el día en que elegiremos diputados federales y locales, así como los alcaldes, los regidores y síndicos de nuestros municipios. En varios estados de la Republica se elegirá también al Gobernador. Todos los que tenemos una credencial de elector debemos ir a votar. ¡Que nadie se quede sin participar! ¡No se deje corromper, ni corrompa a nadie! ¡No venda su voto a nadie, ni se preste a chantajes! El voto es libre, secreto e informado. Nadie debe ni puede comprar su voluntad o aprovecharse de sus necesidades, eso sería un acto deshonesto e inmoral. “El que compra para ganar, llega para robar”. Si a usted lo amenazan o lo quieren chantajear de que le quitarán las ayudas y apoyos que actualmente está recibiendo si no vota por algún determinado color, eso es un delito y debe denunciarlo. Los apoyos sociales a grupos vulnerables no empezaron recientemente, no se crea usted esa mentira; Desde hace ya muchos años existían programas sociales que buscaban ayudar a las personas más necesitadas; además las ayudas que ofrece un gobernante en turno no salen de su bolsillo, sino de los impuestos de los ciudadanos; ningún gobernante debería presumir este tipo de acciones, esa es su tarea y la debe llevar a cabo con transparencia y honradez.”“En esta contienda electoral están participando diferentes candidatos, algunos representan a algún partido y otros a alguna alianza. Hay aspirantes que ya estuvieron en un servicio público. A usted le toca hacer un discernimiento, evaluarlos y calificarlos; a usted le toca analizar qué propuesta contribuye mejor al bien común, a la defensa de sus valores y de sus principios. ¡Que ningún candidato se avergüence de sus orígenes ni de su identidad étnica o religiosa!, ¡que nadie traicione los valores ni los principios que lo han caracterizado como ciudadano!, ojala los aspirantes a estos servicios públicos recuerden que antes de ser candidatos son personas que provienen de una familia y que vivían determinados valores. ¡Que ningún candidato se sienta incómodo por ser un creyente! y por lo mismo ¡que nadie esconda su identidad cristiana ni sus convicciones!; recuerde que la fe no está peleada con la política...” y por ahí continúa esta importantísima convocatoria a la participación ciudadana en los próximos comicios.“¡Al carajo!”, respondió molesto el Presidente Andrés Manuel López Obrador cuando le preguntaron por su ausencia en Tláhuac. Luego de no haber acudido a la zona del accidente en la Línea 12 del Metro, ocurrido el pasado lunes 3, y que cobró la vida a 26 personas, el Mandatario dijo que ya se ha solidarizado con las víctimas. “No es ese mi estilo” –indicó López Obrador– “eso tiene que ver más con lo espectacular y lo que se hacía antes, no me gusta la hipocresía.” Pues sí, pero en contraste y con lujo de cinismo saludó a la mamá de El Chapo cuando la vio; brincó de la camioneta donde se trasladaba y se fue a poner de rodillas ante la ñora como si se tratara de su propia madre.Por cierto: ¡Feliz Día de las Madres!Escríbanos a [email protected]