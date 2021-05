Primer lugar en dengue

“Al culto Gobernador de Veracruz

Hace unos días el diabólico doctor Hugo López Gatell, en su sección de Covid con cifras escalofriantes de muertos por la pandemia y el juego cromático que inventó para manipular a los mexicanos (la semaforización), presentó a nuestro flamante secretario de Salud Roberto Ramos Alor, solo para ponerlo como ejemplo nacional de cómo se combate la mortal pandemia toda vez que logró llevar al estado al color verde al semáforo manipulador. El doctor Bob todo contento fue coronado en Palacio Nacional para orgullo de los suyos y satisfacción hormonal de quienes quisieron compartir con súper Bob ese tipo de logros.Pero poco duró el reinado de la eficiente Veracruz pues se acaba de conocer que la entidad pasó del quinto al primer lugar a nivel nacional en casos de dengue en apenas un mes, al pasar de 27 a 58 casos hasta el pasado 3 de mayo, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud federal.A nivel nacional se han registrado 399 casos de dengue, de los cuales 221 han sido pacientes con dengue no grave, 143 fuera casos considerados como dengue con signos de alarma y 35 fue del tipo dengue grave. En el caso de Veracruz, en un mes superó las cifras de Colima, Guerrero, Michoacán, Jalisco, por lo cual se posiciona en primer lugar a nivel nacional por número de casos de esta enfermedad.De los 58 pacientes, 36 fueron considerados con dengue no grave, 17 con dengue con signos de alarma y en cinco casos la enfermedad fue considerada como dengue grave por sus características; sin embargo hasta el momento no se han registrado decesos.El panorama epidemiológico del dengue en Veracruz advierte que son cuatro municipios los que enfrentan la mayor tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes, ya que el promedio en el estado es de 0.69 casos, mientras que en Zaragoza es de 8.19, en Cuichapa de 7.87; en Nanchital se reportan 6.89 casos por cada 100 mil habitantes y en Tlalixcoyan 5.10.Rematamos este comentario con un: mal de muchos, consuelo... Cabe destacar que aunque Veracruz volvió a ubicarse en el primer lugar nacional, las cifras son menores a las reportadas en 2020, cuando el estado ya contabilizaba 702 casos de dengue y una defunción... El puro circo y la mediocridad.Información que se maneja en diversos medios de comunicación indica que los directivos de Morena se están preparando en todo el país, para actuar en la sensacional noche del seis de junio cuando salgan a declarar el gran fraude ante su derrota!!!!. Los números siguen cambiando en contra de Morena y sus paleros. La decepción, las ocurrencias los despropósitos y el desgobierno están presentes y en particular: el accidente del Metro y la actitud del ejecutivo al respecto, la inflación de más del 7% en los energéticos (tarifas de gas doméstico gasolinas y diésel, electricidad, etc.) con la consabida repercusión en la inflación en la canasta básica (tortilla, verduras, carnes, etc.) y la ausencia de una política pública ante la terrible sequía que no se daba desde el 2011/12 con las consecuencias del caso entre otras muchas más están pintando de cuerpo entero a la cuatrote!.Total motivos para que los votantes rechacen más presencia de la 4T en todos los espacios de la administración pública de los tres niveles de gobierno, sobran.El síndico que va en la planilla de la Nena de la Reguera por Boca del Río de Morena es toda una fichita, a continuación la breve historia:«Motivos personales» fue el argumento usado por Víctor Iván Domínguez Guerrero para dejar la dirección del Instituto Veracruzano del Deporte. Debía sonar diplomático ante los constantes y resonantes errores que hubo durante su corta gestión de apenas 10 meses, la segunda más corta en la historia del organismo.De hecho, en el tiempo que lleva Cuitláhuac García Jiménez, como gobernador, han sido dos profesores de Educación Física en el cargo, cifra histórica para la entidad.Pero Domínguez Guerrero omitió hablar de los documentos de despido injustificado de un trabajador en el instituto y de anomalías en los manejos administrativos en cierta área del personal y sobre todo haciendo movimientos sin la autorización de las Secretarías de Finanzas y de Educación se sentía libre, protegido por su popular pariente.Víctor Iván Domínguez se va a la planilla como síndico sin poder demostrar que aprendió en lo académico, con un presumible doctorado, con más conflictos que orgullos, con más grillas que logros, estos candidatos postula Morena.En la actual administración morenista, volvieron a aparecer los tráileres y portacontenedores en la Avenida Lázaro Cárdenas de la Capital del Estado. Estos habían dejado de circular desde que se inauguró el libramiento de Xalapa. Hemos escuchado rumores en el sentido de que este es otro de los jugosos negocios de corrupción de las autoridades actuales y que además está bien administrado.Le cobran al transportista la mitad de la cuota de peaje y a cambio lo dejan circular impunemente por Lázaro Cárdenas. Antes, si bien lo recuerdan, había muy pocos motociclistas de tránsito en esa Avenida. Hoy se han multiplicado de forma más que visible, porque están cuidando el negocio.Aguas porque están provocando que suceda una tragedia como en la ciudad de México. Y la culpa será de estas autoridades corruptas. Están advertidos.Un turista mexicano entró en una estación del metro de Estocolmo, la capital de Suecia. Allí notó que, entre los accesos de cobro giratorios, había uno que daba el paso libre y gratuito. Muy extrañado, le preguntó a la vendedora de tickets el porqué de aquel acceso libre. La despachadora esbozo una sonrisa y explicó que ese torniquete estaba destinado a las personas que, por cualquier motivo, no tuviesen dinero para pagar su pasaje.Incrédulo, acostumbrado a la manera latina, no pudo evitar hacer la pregunta que, para él era obvia y necesaria:- Y sí la persona tuviese dinero, pero simplemente ¿no quisiese pagar?La vendedora entrecerró sus ojos azules y con su sonrisa permanente, respondió:- Pero, no tendría por qué hacerlo. ¿Qué motivo?Sin poder acertar una observación, el personaje pagó su acceso y entró por el torniquete, seguido de una multitud que también había pagado por sus tickets. Mientras el paso libre continuaba vacío.La honestidad es uno de los valores más liberadores que un pueblo puede tener. Una sociedad que ha logrado transformar ese valor en algo natural, está en un estado de desarrollo, sin duda, superior. Eso es educación. El mundo cambia cuando tú cambias. Según cifras que dio a conocer el día de ayer el CONEVAL, Veracruz es una de las cuatro entidades con mayor rezago social. Y como no si el desempleo sigue al alza, los capitales le huyen a esta "administración", la infraestructura carretera está en completo abandono y, a dos años y cinco meses, los funcionarios públicos todavía no saben en qué consiste su compromiso social, eso si, le meten la mano al cajón como auténticos profesionales.