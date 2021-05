La Sociedad Interamericana de Prensahizo eco del llamado de la Asociación de Prensa Hondureña (APH), que desde marzo del año pasado que ingresó a ese país el virus COVID-19, la Secretaría de Salud Hondureña, no tiene como prioridad la aplicación de la vacuna anticovid para periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de prensa de aquel país.En su exposición, la SIP da a conocer que a 14 meses del ingreso al país hondureño del COVID-19, el gremio periodístico no está considerado como prioridad para el Estado y la secretaría de Salud, para la aplicación de la misma, no obstante, que se ha dado inicio la vacunación al personal de salud, socorro y otras instituciones de primera línea y al estar por concluir la jornada del personal antes mencionado, demandan que se les incluya por el alto riesgo de contagios y fallecimientos de los periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de prensa en Honduras.... En la misma situación se encuentra el sector periodístico en la república mexicana, que, si bien es reconocido por su importancia para la democratización del país y parte importante en el proceso de culturización, no se les ha integrado, vaya, ni se les considera para en breve ser vacunados contra el COVID 19.A diferencia de los hondureños que ya se unieron para demandar ser vacunados contra el COVID, en México no se ha concretado esa unificación lo que hace inviable a corto plazo que reciban esta inmunización.... Por cierto, el Cuerpo Académico 454-UV, “Periodismo y Comunicación Política”, con sede en la facultad de Comunicación de la Universidad Veracruzana, realizó una investigación para conocer la transformación de la práctica periodística por COVID 19 en la zona conurbada Veracruz – Boca del Río, en la cual participaron estudiantes de ese plantel.Se entrevistó a egresados de esa facultad dedicados profesionalmente al periodismo en esa conurbación, ejercicio que permitió conocer, por ejemplo, que los periodistas de esta parte de la entidad veracruzana demandan ser considerados en el programa de vacunación contra el COVID 19, sobre todo, luego de que varios comunicadores, jóvenes algunos, han perecido a causa de esta pandemia.Los entrevistados expresaron para esta investigación, que por cierto se presentará primero en Venezuela y luego en Canadá, en su versión estatal, hoy en proceso, que se consideran entre los grupos de riesgo, por ser una profesión en la que se tiene que acudir a los hospitales, a las plazas públicas, porque la tarea de ellos no se detiene ya que se debe informar a la ciudadanía con prontitud.Es necesario por ello, que esa entelequia llamada Estado, integre a los profesionales de la comunicación, a los periodistas en general, entre los grupos de riesgo que deben ser vacunados para paliar la pandemia del COVID 19.... Así se autonombra el candidato a diputado federal por el distrito de Xalapa del partido Movimiento de Regeneración Nacional mejor conocido como Morena, Rafael Hernández Villalpando, para presumir que ya tiene muchos años como servidor público.Donde no se ha dado a entender, es en el por qué en la actual administración municipal xalapeña que preside el también morenista Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, no ha “bajado recursos” para la ciudad capital del estado, pues cuando se lo preguntan responde que no lo ha hecho porque no forma parte de la Comisión de Presupuesto de la LXIV legislatura federal.Para que no se quede con la duda amable lector, Hernández Villalpando forma parte entre otras, de las comisiones de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, desde las que pudo haber hecho algo por Xalapa. Habrá que ver si en la segunda vuelta se les hace a los xalapeños.Para que nadie tenga duda de lo fuerte que es el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, se hizo retratar cargando un costalote de cemento de 50 kilogramos de peso y sin hacer muecas.De esa manera el legislador demostró al imaginario colectivo, léase la raza de bronce, que tiene la fortaleza necesaria para sobrevivir cuando deje de ser diputado, pues incluso la gente de Los Tuxtlas que le conoce, sabe que no tiene futuro político, pese a su buena suerte, por lo que terminará donde comenzó todo.... [email protected] o bien @guadalupehmar