Crónica de un secuestro anunciado

“El Presidente ha hecho de la

mentira su segunda naturaleza”

Porfirio Muñoz Ledo

Lo que nos preguntamos los veteranos periodistas que hemos ejercido este noble oficio más de cuarenta años, o cincuenta como es mi caso, lo que nos autoriza para emitir opiniones sobre asuntos delicados con cierta autoridad, es si el actual gobernador Cuitláhuac García Jiménez, está o no bien enterado de las cosas delicadas que suceden en el estado que le entregó para administrar el presidente Andrés Manuel López Obrador, como debiera.Comenta, con cierta razón el secretario de Salud Bob Ramos, es que “ningún chile les embona”, los periodistas critican si el mandatario no habla, no declara, no sale a dar su versión, que es la oficial, sobre las cosas y si lo hace en ese acartonado modelo que usa, opinan que no debe hablar sobre cosas que no le corresponden, sin embargo nosotros pensamos que hizo bien al confirmar el medio día de ayer la privación de la libertad de Marina Garay, madre del alcalde de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay, un hecho a todas luces político que el mismo Octavio anticipó y que se suma a los tantos ataques violentos que se han venido cometiendo, en contra de políticos que militan en las filas de la oposición a Morena. El mandatario indicó que el tema se informó en la mesa de coordinación para la construcción de la paz y que se desplegó un operativo policíaco en la zona para dar con el paradero de la ex alcaldesa.“Se dieron instrucciones de inmediato para la localización de la madre del alcalde de San Andrés, quien ya tuvo comunicación con la Fiscal, se le está atendiendo, se le ha conminado a que ponga la denuncia formalmente y hay un operativo intensificado en estas últimas horas para atender esta denuncia”.Aunque señaló que aún no hay una línea de investigación y que “no se atrevería” a dar alguna, recordó que recientemente 12 elementos de la policía municipal de San Andrés fueron señalados de haber participado en la fuga de Elías Marcelo “N”, alias “Lito”. No olvidemos –se extendió indebidamente en su explicación- que hay un contexto de mucha preocupación porque la policía municipal de San Andrés participó presuntamente en la fuga de un supuesto responsable de delitos de un nivel delincuencial mayor y para nosotros era una preocupación mayor. Cómo es posible que sucedan ese tipo de cosas, que se libere a un presunto responsable porque eso genera lo que venimos atacando, que siga la violencia”. O sea, ¿fue “Lito” quien secuestró a doña Marina?, cuidado con esa incontinencia verbal.En el marco del desarme de la policía municipal, la priista y exalcaldesa de San Andrés Tuxtla, Marina Garay Cabada fue privada de su libertad. Versiones extraoficiales confirman que sujetos desconocidos llegaron a una bodega de su propiedad.Medios de la región reportan que policías municipales que fueron alertados persiguieron a los presuntos secuestradores hasta la comunidad de San Matías.Marina Garay fue alcaldesa de San Andrés Tuxtla de 2008 a 2010 y diputada federal por el distrito 19 con cabecera en la región de Los Tuxtlas durante LXII Legislatura del Congreso de la Unión (2012-2015). Recientemente el gobierno del Estado desarmó la policía del municipio que administra Octavio Pérez Garay, hijo de la priistaDesde el pasado 20 de abril la seguridad del municipio quedó en manos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), sin embargo, los elementos locales continúan trabajando completamente desarmados.Haciendo historia, el pasado cuatro de mayo, el presidente municipal de San Andrés Tuxtla, Octavio (Tavo) Pérez Garay responsabilizó de cualquier cosa que le pase a él o a su familia al secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros Burgos; luego de que éste le amagara con investigaciones en su contra.El lunes, el munícipe reclamó seguridad para su ciudad, lejos de conseguirlo recibió una amenaza pública de parte del secretario de gobierno, Eric Cisneros Burgos, que declaró que el edil es investigado por la Fiscalía General del Estado.Todo empezó el 19 de abril, cuando 13 elementos de la Policía de esa localidad fueron detenidos por Ministeriales señalados de dejar ir a un detenido y de ultrajes a la autoridad. Esto provocó que las armas de toda la corporación fueran aseguradas por la secretaría de seguridad pública estatal que dejó así, a la deriva a toda la población de donde es oriunda la misma Fiscal, Verónica Hernández Giadáns.El lunes, el alcalde salió a pedir de manera pública al Gobierno del Estado, que devolviera el armamento porque uno de sus elementos ya había sido agredido con un desarmador y no tenía con qué defenderse. De lo contrario, indicó que le dieran las instrucciones de qué debía hacer para no dejar sin patrullajes a los pobladores de ese municipio enclavado en la selva de los Tuxtlas.Sin embargo, el secretario de Gobierno lejos de resolver el problema, respondió que sospechaba que el presidente municipal estuviera implicado con la fuga del detenido del pasado 19 de abril, por eso, lo debían investigar antes de regresar los rifles.“A lo largo de mi vida tanto mi familia como yo, hemos construido un prestigio y un nombre. La gente podrá estar o no de acuerdo con una forma de gobierno, pero de lo que nunca nos podrán acusar es de delincuentes y como cualquier hombre de honor, ustedes comprenderán que eso es algo que no puedo permitir, ni por mí, ni por mi familia y menos por mis hijos”.El alcalde de San Andrés Tuxtla, responsabilizó al secretario de Gobierno Eric Patrocinio Cisneros Burgos, de cualquier cosa que le pudiera suceder a él o a su familia, al tiempo que señaló que “Esperaría que estas acciones no fueran una medida de presión electoral, como han denunciado partidos políticos, que les sucede a algunos de sus alcaldes por no operar en favor de los candidatos del partido en el gobierno” y finalizó recordando “Yo llegué por la vía independiente y en esa vía me mantengo, a pesar de que me hacen santo de muchas iglesias”.Priistas y ex regidores municipales Ismael Reyes Lara y Juan Alberto Salas Muñoz anunciaron que no apoyarán a la coalición PRI-PAN-PRD en este proceso electoral y que se sumarán al proyecto del candidato de (Morena-PVEM-PT) a la presidencia municipal de Veracruz, Ricardo Exsome Zapata. “Las siglas del PRI están en esa coalición, pero los priistas de verdad no lo están; le pedimos a la ciudadanía que reflexione su voto por el bien de los veracruzanos, que analicen si a nuestra ciudad le conviene que siga la mentira, la corrupción, o que como sociedad la erradiquemos de Veracruz, es por eso que hoy levantamos la voz, porque nos da tristeza que nuestro partido no hizo un acuerdo o coalición, sino una sumisión a otro partido”.El ex regidor porteño comentó que aproximadamente unos mil priistas se sumarán al proyecto de Ricardo Exsome en total rechazo a la candidatura de Yunes Márquez quien durante tantos años criticó, difamó y persiguió a los militantes priistas.Por su parte Juan Alberto Salas Muñoz, quien fungiera como regidor en la administración municipal de Carolina Gudiño Corro, señaló que es lamentable que no existiera la voluntad política para respetar al Partido Revolucionario Institucional."Vemos con tristeza como se abocan y se van a rendirle pleitesía por no decir que se van de rodillas con el partido Acción Nacional que por tantos años hemos luchado contra él, y lo peor es que nos quieren venir a imponer ahora al hermano. No queremos una monarquía, esto ya se volvió en un negocio de la familia Yunes Márquez. Nosotros hacemos público que nos sumamos y respaldamos al hombre que creemos va a rescatar Veracruz como lo es Ricardo Exsome"."Claro que sí estoy metiendo las manos en las elecciones"; Andrés Manuel López Obrador.