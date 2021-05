Ahora las tarjetas; mañana otra cosa, y así van...

1.- Resulta que Ciro Murayama tiene otros datos: Al expresarse sobre el asunto de las tarjetas de los candidatos, dijo que “entregar cartones” como promesas de gobierno sin que contengan dinero, es mera “propaganda de mal gusto” pero no una violación o ilegalidad que amerite retirar candidaturas pues así lo estableció el Tribunal Electoral desde el 2017.



Esto lo declaró luego de los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador y el anuncio de la Fiscalía General de la República sobre el inicio de una investigación en contra del candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza, por la entrega de tarjetas con las que promete apoyos si gana la contienda, el consejero Ciro Murayama criticó que se trata de interpretaciones incorrectas de quienes no han leído la ley electoral.



En sesión del Consejo General y al analizar casos de fiscalización ajenos a este tema, el consejero recordó que en las elecciones del 2017 se analizaron casos iguales en las campañas del Estado de México con la llamada ‘Tarjeta Rosa’ y en Coahuila con el ‘Monedero Rosa,’ en donde en votación dividida se decidió no sancionar a pesar de que él creía lo contrario.



Detalló también que sancionaron la acción de que, a cambio de esa tarjeta, se pedía la credencial de elector de las personas beneficiadas, pero la Sala Superior del TEPJF lo revocó.



Repartir tarjetas sin que contengan dinero, es mera “propaganda de mal gusto". Entonces, la entrega de tarjetas prometiendo cosas quedó validada por el órgano jurisdiccional, pretender que ahora el candidato a la gubernatura de Nuevo León de Movimiento Ciudadano o la candidata de Morena o el candidato del Partido Verde en otro lado pueda ser retirado de la contienda por eso, tiene un problema.



“Primero, no se retiran candidaturas cuando ésta está en curso si cumplieron con sus obligaciones y segundo, la mera entrega de cartoncillos o de plásticos, si no tiene dinero, bienes o servicios detrás no es en sí ilegal, es una propaganda que nos puede parecer de mal gusto pero la autoridad jurisdiccional la permitió”.



2.- Movimiento Ciudadano vive hoy días de posibilidades políticas a la alza en algunas partes del país. Sin embargo, ayer, antier, la sombra de la sospecha ha caído sobre sus últimos eventos: ¿Está a favor o en contra de que sus candidatos ganen? ¿Su aspiración es seguir adelante en Jalisco, Nuevo León y en donde tenga candidatos? Pues, a pesar de la conferencia de prensa dada en Monterrey por la posición de su candidato a la gubernatura, una afirmación sobre su presente y futuro no sobra.



3.- Los cubetazos de agua que la naturaleza echó sobre Xalapa y sus alrededores, han evidenciado, una vez más, que el sistema de drenajes de la ciudad y colonias, no permite que la lluvia transite con prontitud por la tubería que serviría como transmisión para evitar encharcamientos o inundaciones. Y revelan también los aguaceros de mayo, que la autoridad municipal sigue valiendo para un comino.



Y en este aspecto, también cabría preguntar: ¿La CFE se hace responsable de tantos desperfectos que causa en los electrodomésticos caseros por tantos apagones y cortes del suministro eléctrico? Porque lo mismo se funden pantallas de televisión que focos. Por supuesto que las excusas son obvias pero el gasto de los usuarios nadie lo reembolsa.



4.- Y siguen las campañas en todo el territorio del estado. Sin embargo, el denominador común va siendo el mismo: Miedo, desconfianza, temor y varias cosas más. Y aquí no se pueden traer escoltas para todo. Se necesitan aparte de escoltas con valor, armas; la portación de armas es sólo de las autoridades o mediante permisos especiales, y esto cuesto. El tiempo viene siendo el mejor remedio, y también cobrará.



Hay que esperar que las aguas se amancen...