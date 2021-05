Estables las finanzas del IPE

“AMLO es un delincuente

electoral confeso”

Carlos Loret de Mola

Asomarse a revisar, mediante los informes que periódicamente brindan las agencias calificadoras crediticias, el estado de las finanzas que lleva la institución del Estado encargado de dar seguridad social, como es el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), permite darnos cuenta que hay cosas que funcionan bien en el Gobierno de Veracruz donde gracias a una eficiente administración la economía de ese instituto, tradicionalmente saqueado y rescatado por el Estado para que pudiera continuar, están bien.Como es por todos conocido, la seguridad social de los trabajadores del Estado está́ a cargo del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), bajo la dirección de Daniela Griego Ceballos. En la actualidad las prestaciones y servicios de seguridad social se otorgan a 95 mil 970 servidores públicos y 31 mil 408 pensionados de los Entes Públicos incorporados al régimen de la Ley del Instituto.El esquema de pensiones que establece la Ley del IPE es un sistema de beneficio definido, donde las cuotas de los trabajadores y las aportaciones de los entes públicos se destinan para financiar el pago de pensiones de los servidores públicos en retiro.Los trabajadores aportan al Instituto una cuota de 12.0% sobre el sueldo de cotización y los Entes Públicos el 20.0% sobre el equivalente al sueldo de cotización de los trabajadores. Con información al cierre de 2019, la nómina anual de los trabajadores activos representa 13 mil millones 983.3m, mientras que la de jubilados tiene un costo anual de 6 mil millones, 647.3m.La Ley del IPE contempla la cobertura de prestaciones médicas, preventivas, curativa y de maternidad; además pensiones por jubilación, vejez. Anticipada, invalidez, incapacidad y pensión por causa de muerte. Créditos a corto y mediano plazo y promoción de préstamos hipotecarios.En 2020, el Estado realizó aportaciones extraordinarias al IPE para cubrir con el pago de pensiones, mismas que ascendieron a 3 mil 411 millones.6m en dicho ejercicio y representaron 6.5% de los ILD netos, lo que fue similar a un monto de 3 mil 326 millones de pesos en 2019 y un equivalente a 6.5% de los ILD. De acuerdo con la última evaluación actuarial, podría existir un periodo de suficiencia hasta el año 2024, en caso de que la reserva técnica, misma que asciende a 15 mil 553 millones de pesos al cierre de 2019, cubra el diferencial existente entre las aportaciones al Instituto y los egresos. Cabe aclarar que la reserva liquida reporta un saldo de mil 987 millones de pesos en 2019, por lo que el déficit actuarial podría continuar en un monto promedio de 3 mil 411 millones para el periodo 2021-2024, lo cual se incorporó́ en los Balances Financieros de la Entidad y no se espera una contingencia en el corto o mediano plazo, ya que dichas aportaciones se mantendrían relativamente estables a lo reportado durante 2019 y 2020.No obstante, en caso de que el Instituto logre materializar la reserva técnica, principalmente en el cobro de deudores diversos dentro del sector público del Estado, dichas aportaciones extraordinarias se podrían ver menores y/o contar con un periodo de suficiencia para hacer frente a los egresos del Instituto.Cabe destacar que en el capítulo con mayor crecimiento observado en 2020 en las finanzas estatales fue el de Transferencias y Subsidios al registrar un monto por 41 mil 657 millones.7m, cuando en 2019 se observó́ un gasto por 39 mil 119 millones de pesos. En lo anterior, se reportaron ampliaciones presupuestales al sector salud por mil 674 millones de pesos en atención a la emergencia sanitaria del COVID-19, así́ como transferencias extraordinarias al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) para la cobertura del déficit actuarial, por lo que el gasto por Pensiones y Jubilaciones ascendió́ a 3 mil 411millones. 6m.Para lograr lo anterior, finanzas estables; es necesario contar con una mística de trabajo, de compromiso social y elevado sentido de responsabilidad; además de un eficiente equipo de colaboradores como el que logró reunir en su entorno la titular del IPE Daniela Griego Ceballos.El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, aparte de tener “un desastre económico” en la entidad, “ejerce terrorismo electoral, y la palabra terrorismo no es excesiva, está intimidando a familiares y candidatos y candidatas para generar miedo” y obligarlos a que se retiren de las postulaciones, afirmó el presidente nacional de la expresión Nueva Izquierda, Jesús Ortega Martínez.Al referirse al reciente secuestro de Marina Garay, madre del presidente municipal de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay; y al asesinato de la presidenta municipal de Jamapa, Florisel Ríos Delfín; y la detención del exsecretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán en el penal de Amatlán por el presunto delito de Ultrajes a la Autoridad, en conferencia de prensa, Jesús Ortega que en Veracruz, el gobierno del estado ejerce “un terrorismo de estado”.Señaló que Cuitláhuac García “reproduce mecánicamente el comportamiento” del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que también “se entromete” en el proceso electoral de Veracruz, cómo el Mandatario federal lo hace en el estado de Nuevo León.Anunció que en el estado de Nuevo León van a interponer una denuncia contra el presidente de México, porque se “entromete” en el proceso electoral, y es necesario recurrir ante los órganos electorales y judiciales. “Andrés Manuel convoca a un estado, y lo mismo hace Cuitláhuac y otros gobernadores hacen demagogia y mentira. Aparte del desastre económico y social en que Cuitláhuac tiene al estado, está ejerciendo terrorismo electoral, y la palabra terrorismo no es excesiva, está intimidando a candidatos y candidatas, a familiares los intimidad, generando miedo, temor para de esa manera intentar que no vayan a las urnas y se retiren de las postulaciones, es terrorismo de estado ejercido por un gobernador en la entidad, lo mismo está haciendo el presidente, por eso insisto que Cuitláhuac es un reproductor del comportamiento de Andrés Manuel", remató.Al futuro Presidente Municipal de Xalapa le pedimos respetuosamente, que investigue la administración del señor Hipólito Rodríguez Herrero y aplique un castigo ejemplar a todos los corruptos que ayudaron al profe a saquear los recursos públicos, el dinero de los xalapeños, además de secuestrar por mucho tiempo el parque Juárez donde pretendía instalar una tienda de venta de zapatillas para su flota.