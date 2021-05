¿Pandemia escolarizada?

*Constitución y Gobernante

*Los petardos morenistas

*¿Manipulan lo del Metro?



Una psicóloga refiere en el contexto de una serie de argumentaciones sobre el tema del regreso a clases presenciales, que con las clases no presenciales, en algunos escenarios son las madres quienes realizan las tareas de algunos alumnos, referencia sobre la cual se podría agregar, que tales prácticas bien se podrían realizar con clases presenciales o sin ellas, por lo que tal punto de vista “refiere por sí mismo” que, para el tema de clases presenciales, lo primordial por evaluar es el nivel de riesgo que afrontaran tanto alumnos, como maestros y obviamente padres de familia, incluyendo a todos los integrantes de la familia de cada uno de ellos.



Lo realmente sobresaliente del tema es evaluar si existe igual riesgo de contagio en la escuela que en el hogar, procediendo en los centros escolares a ejecutar modificaciones más estrictas en lo referente a la aplicación de prevenciones, para evitar el contagio pandémico, respuesta que el simple “sentido común” nos induce hacia ella:



“Nunca será igual en niveles de seguridad frente a una pandemia, las aulas que los espacios del hogar familiar”... Tal referencia está apuntalada por la simple realidad, que se “transforma” en irrefutable cuando se evalúa, que la pandemia que afrontamos se contagia por el contacto, o la cercanía con el virus que la provoca, por lo que mientras mayormente recluido se encuentre un niño en sus espacios hogareños, bajo normas de habitual limpieza y auto protección, registrará mayores posibilidades de evadir el peligroso contagio.



Pero de la misma forma, mientras el niño conviva en áreas con mayor número de personas y compañeros, así como en espacios factiblemente más expuestos a la presencia del virus, el riesgo que afrontará de un posible contagio, obviamente que resulta muy superior al que se registra en los ámbitos de las clases a distancia, claro, siempre y cuando en el hogar se cumplan con las normas de conducta y prevenciones que para el caso privan.



El sólo hecho que los niños se mantengan recluidos y sin el cotidiano transitar por las calles, al tiempo de reducir el contacto físico con sus compañeros de clase y otros amigos del espacio escolar, abre la posibilidad notoria de que los riesgos disminuyan, ello constituye una de las mayores insistencias del sector médico, al igual que un reflejo de la propia experiencia después de transcurrir más de un año en escenarios de auto protección.



Por sí solos, los hechos por los que el país y la población del mundo han transitado, donde los rebrotes han resultado espectros de aniquilación, se refiere que la prioridad es el escenario del aislamiento que se debe practicar hasta que, de manera irrefutable, existan referencias médicas que señalen lo contrario, panorama que deberá ser confirmado con hechos notorios y palpables, de lo contrario, los alumnos de todos los sistemas escolares bien vale que reciban las clases a distancia, renglón en el cual el Gobierno de México, al igual que los centros de estudios públicos y particulares, deben vigilar para que se apliquen de manera contundente, diseñando y practicando nuevos agregados y estilos, para otorgarle mayor atractivo y eficacia a la enseñanza y al aprendizaje en los marcos de la sana distancia.



No faltan especialistas que refieren la enorme posibilidad, de que la pandemia deje una herencia sociocultural que “transforme” en normal, lo que por siglos considerábamos como inapropiado... En ésos mismos contextos (o se podría referir que especialmente en los ámbitos educativos) debe contemplarse la posibilidad de nuevas prácticas en los marcos de enseñanza, sea inicial, media o profesional, porque de alguna forma lo negativo de la etapa pandémica, nos dejará experiencias nuevas que habremos de evaluar, sobre todo en lo relativo a renglones específicos como lo son los sistemas, recursos e instalaciones para el servicio de salud en lo general, así como las aportaciones que pudieran representar (que seguramente también serán muchas) las experiencias en materia de educación en todos sus espacios.



Muchos coinciden tanto en ámbitos internacionales como en los espacios nacionales, en que obligadamente los efectos pandémicos tanto directos como indirectos, conformaran nuevos usos y costumbres que habrán de formar parte de una nueva manera de comportamiento y de forma de vida.



Todo ello nos debe obligar a reflexionar en la factible posibilidad, de que en alguna forma habrán de variar ciertos hábitos, usos y costumbres tradicionales, tendencias que obviamente podrían influir de manera significativa tanto en los espacios de salud pública y privada, como en la actividad comercial, industrial, agrícola y como ya lo referíamos, en las formas de convivencia en todos sus renglones, incluyendo de manera sobresaliente al escolar... Ya se verá.



Lo que se lee



Leo una referencia de sobresaliente contenido, que por su significado es invaluable lección para los funcionarios públicos en todos sus niveles, lección que fue heredada a la humanidad hace más de dos siglos, que se acredita al estadunidense Patrick Henry, quien escribió:



“La Constitución no es un instrumento del gobierno para controlar al pueblo, es una herramienta del pueblo para controlar al gobierno”.



El apunte se convierte de invaluable actualidad en países como el nuestro, en donde la Constitución, más pareciere un ordenamiento para ser respetado por el pueblo, pero no tanto por nuestras autoridades, hacia quienes precisamente y de manera singular está dirigida.



Ante tal evaluación sobre el origen y fines de la Constitución... ¿Que opinión registraría Usted como ciudadano mexicano, de quien actualmente nos Gobierna desde el Palacio Nacional?



Lo que se ve



Todo indica de acuerdo a referencias informativas y comentarios de xalapeños, que existe un equipo de operadores electorales creado a la sombra de núcleos de poder federal y estatal, cuya función primordial es obstruccionar y demeritar la campaña de candidatos, propuestos por partidos no afines a las actuales instancias gubernamentales, hechos de sabotaje que supuestamente se deben acreditar con orígenes en el actual Gobierno de la República y, en el caso de tierras jarochas, con operativos cuyo origen podrían ser espacios de la estructura gubernamental veracruzana, escenarios que con mayor notoriedad (comentan) se hace presente en el municipio y el distrito de Xalapa.



Los apuntes de candidatos “de oposición” en la capital del Estado de Veracruz, como lo son David Velazco Chedraui, quien es abanderado por el PRI-PAN-PRD como aspirante a la Presidencia Municipal de Xalapa, al igual que el aspirante a Diputado Federal jalapeño Américo Zúñiga Martínez, de las misma alianza PRI-PAN-PRD, al ser entrevistados por los medios de comunicación, no dudaron en señalar que los elementos instigadores que cotidianamente intentan fracturar los actos de proselitismo de la referida alianza partidista, son operadores que prestan sus servicios a los que actualmente despachan, tanto en el Palacio del Estado, como en el Palacio Municipal xalapeño, instigadores que se asegura, cotidianamente intentan fracturar los actos de la referida alianza partidista, al tiempo de sembrar rumores por vía de los cuales, se busca restar los significativos niveles de confianza, mismos que ya se registran entre un amplio sector del electorado hacia las propuestas en referencia.



No cabe la menor duda que en el actual proceso electoral, desde la mismas “mañaneras” con las que amanece el país se disparan los petardos antidemocráticos, con los que se intenta opacar los resultados de las campañas opositoras con la idea de beneficiaran a la cúpula del poder nacional... ¿Y el avance democrático?



Lo que se oye



Que en el más elevado nivel de la administración pública federal, se evalúa todo tipo de posibilidades para desviar la responsabilidad por el desplome de un tramo del Metro de la ciudad de México, obra en la que de acuerdo a las referencias apegadas a la realidad, fueron administradas por el Gobierno de la Ciudad capital de la República Mexicana presidido en ese entonces por Marcelo Ebrard, así como parte de su equipo de colaboradores... El propio ex titular del gobierno capitalino, a unas horas de registrado el mortal quebranto de la obra, refirió que se ponía a disposición de las autoridades competentes para responder en lo que a él correspondía sobre el desenlace de los hechos.



El tema en referencia no se encuentra de ninguna manera agotado... Ya veremos en que termina la historia que obviamente opacará de manera sensible la imagen de funcionarios públicos, aún activos en los marcos del actual sexenio presidencial... Ahí la dejamos.