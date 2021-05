... La selección y designación de quien será la, o el próximo titular de la rectoría de la Universidad Veracruzana, que está única y exclusivamente en el ámbito de las responsabilidades de los nueve integrantes de la Junta de Gobierno de la UV, nos hizo recordar a nuestro ex compañero telegrafista, periodista, escritor y compositor Renato Leduc, autor de ese poema hecho canción titulada “Tiempo”.Lo recordamos por aquello que escribió sobre la sabia virtud de conocer el tiempo, que, dicho sea de paso, no todos la tienen y como dijera Don Teofilito, ni la tendrán porque no le dan tiempo al tiempo y, por el contrario, quieren acomodarlo a sus antojos.Este comentario surge de la inquietante inquietud de algunos y algunas que se sabe en radio pasillo, o a través del Facebook, que aspiran a ser titulares de la rectoría de la Universidad Veracruzana luego de que termine el periodo de la doctora Sara Deifilia Ladrón de Guevara González el último día del próximo mes de agosto. No antes.Antes, eso sí, la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana publicará o lanzará, como se dice comúnmente, la respectiva convocatoria para iniciar ese proceso de selección y designación de la o el nuevo titular de la rectoría de la UV, lo cual de acuerdo con la Ley de Autonomía “deberá publicarse dos meses antes de la conclusión del periodo del rector en funciones”, esto es, el próximo miércoles 30 de junio.Para esa fecha faltan algo así como mes y medio, por lo que no se justica y, por el contrario, violenta los tiempos establecidos por la Universidad Veracruzana, el que subrepticiamente algunas y algunos aspirantes a la rectoría de la UV ya anden en campaña.Quizá lo que pretendan es influir en la opinión de los posibles consultados por los nueve integrantes de la Junta de Gobierno en el proceso de auscultación, sin embargo, la comunidad de la Universidad Veracruzana sabe muy bien quién es quién y, por ende, si les convienen o no a la UV.Los acelerados en pos de la rectoría de la UV debieran por lo tanto leer el Reglamento de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, particularmente el texto del Artículo 27 que textualmente expone: “La Junta de Gobierno no tomará en cuenta presiones de ninguna especie que pretendan determinar sus decisiones. Ponderará las opiniones de la comunidad universitaria desde el punto de vista cualitativo, tanto en función de las personas que las expresen como de los argumentos que aduzcan y decidirá con independencia de juicio”.Por ello amables lectores, no se justifican los matracazos, ni las reuniones en lo obscurito como la del sábado pasado en Xalapa, a la que finalmente asistieron 12 de los 30 convocados y eso que se ofreció carnita asada.No se justifica tampoco que para atajar o demeritar a un posible candidato o candidata, algunos de los actuales virreyes, perdón, vicerrectores bloqueen o compliquen las actividades de funcionarios en la actual administración universitaria, suponiendo que andan en pre campaña, porque con ello están actuando en contra de la Universidad Veracruzana y de su jefa la rectora Sara D. Ladrón de Guevara González.Todos en la UV saben quién es quién y cuando inicie el proceso de auscultación por los nueve integrantes de la Junta de Gobierno, los entrevistados hablarán desde sus respectivas experiencias y vivencias, cómo les fue en la feria, dicen en mi pueblo.... En respuesta a la insistente pregunta de nuestros lectores que se interesan en conocer quiénes son los integrantes de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, les comentamos que son los siguientes: la doctora Leticia Mora Perdomo, presidenta en turno por seis meses a partir del uno de enero de 2021; el doctor Genaro Aguirre Aguilar, como Secretario; doctora Laura Verónica Herrera Franco; doctor Jorge Martínez Contreras; doctor José Luis Morán López; doctor Enrique Ramírez Nazariega; doctor Alfredo Sánchez Castañeda, la Dra. Alma Gloria Vallejo Casarín, así como el doctor José Antonio Seade Kuri, recién integrado a este órgano.... Así como lo canta Luis Miguel, no se debe culpar a la lluvia, bastante intensa, por cierto, como la responsable de las persistentes inundaciones en la ciudad de Xalapa, pues allá ha llovido siempre.Lo nuevo, son las decenas de colonias y cientos de viviendas o casas que se han edificado por doquier, sin restricción alguna, cerrando el paso a las aguas de lluvia que por gravedad escurrían, en tiempo pasado, a las partes bajas de esa región.Esta problemática, por ende, constituye un gran reto para los políticos interesados en ser alcaldes del municipio de Xalapa, así como el de la falta de agua entubada, no le hace que no sea potable.Candidata o candidato a la presidencia municipal de Xalapa que no aborde con seriedad estas problemáticas y solo utilice la retórica de que antes llovía más y se robaban hasta el agua, difícilmente podrá convencer a una ciudadanía xalapeña que literalmente ya tiene al agua hasta el cuello. [email protected] o bien @guadalupehmar