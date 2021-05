La 4T huele la derrota

“Trabajadores me piden la

reelección; les dije que no”

AMLO

En un país de un solo hombre como el nuestro, resulta kafkiano pensar que con las estrategias concebidas por un político sea posible mantener el poder en un país de 130 millones de personas, por el hecho de haber ganado una elección con el voto favorable de 30 millones. Imposible, ilusorio, o perverso, pero un asunto así solo se puede concebir en el marco de acuerdos con los grupos más violentos o peligrosos que actúan dentro del país, el apoyo de las fuerzas armadas y la colaboración de mentes enfermas de poder dispuestas a ganarse una posición o un bien material importante a cambio de localizar a los principales adversarios, ponerlos en la lista de “innecesarios” y actuar en contra de ellos usando toda la violencia que se pueda a fin de desaparecerlos o convencerlos de no participar en un enfrentamiento electoral a riesgo de jugarse la vida y la de los suyos.Si los integrantes de las directivas estatales de Morena hubieran actuado con eficiencia en estos dos años y meses que llevan como autoridades, ofreciendo resultados positivos y cumpliendo las promesas que su jefe hizo en campaña, sería fácil convencer al electorado de la ventaja que representaría mantener en el poder a estos eficaces funcionarios.En estas circunstancias favorables el ciudadano solito vuelve a apoyar el proyecto político que le ha dado certidumbre, seguridad, mejores condiciones para tener acceso a la salud, más empleo, los cimientos de una nueva infraestructura carretera, mejor educación, un proyecto serio de promoción de los centros turísticos, apoyo al deporte, y la solución del mayor número de problemas que enfrentamos como ciudadanos, pero no. Con el gobierno de la 4T las cosas se invirtieron, ahora estamos peor que con los gobiernos anteriores, y ante eso, teniendo en la mano el arma para volver a cambiar lo que no sirve, que es una credencial de elector, a echar lo que no funcionó.Por eso es que la violencia se ha desatado por todos los rincones del país, por eso es que el Presidente violando las leyes se ha metido a perseguir y encarcelar a quienes sabe que le arrebatarán poder en las urnas, y sus pandillas de sicarios de la política hacen lo propio en cada entidad, como en Veracruz, eliminando a los adversarios que consideran de peligro, que saben que les van a ganar.Por eso cuando decimos que vienen con todo es literal, una advertencia, cuestión de hacer un recuento de los hechos de violencia de los que hemos sido testigos en las últimas semanas: cuidado.Jesús Ricaño Escobar, politólogo, analista y estudioso de los fenómenos sociales, nos envía un correo en el que nos da su punto de vista sobre la pobreza que padece el país, el estado y nuestro municipio, tema del cual nos ocupamos hace unos días.El maestro nos dice: “Tu comentario acerca de la pobreza lo podemos confirmar también en los resultados que generó el levantamiento del Censo 2020 de Población y Vivienda que aunque trunco nos da algunos indicadores preocupantes.El rezago social se caracteriza por los altos porcentajes de personas en situación de pobreza y pobreza extrema y las carencias que acompañan a dicha situación: La más indignante es la Carencia por acceso a la alimentación que según la SEFIPLAN ha observado el siguiente comportamiento en el período comprendido del año 2005 en que Ricardo Ahued fue electo presidente hasta el 2020 en el que Hipólito Rodríguez funge como alcalde.”“¿Cómo puede un presidente municipal dormir tranquilo? cuando casi 100 mil habitantes del municipio que alberga a la Capital del estado de Veracruz no hace sus tres comidas al día, seguro estoy que a veces muchos de ellos ni siquiera tienen lo que podríamos llamar una comida. Si no puedes hacer tus tres comidas seguro que la deficiencia alimentaria tiene en la desnutrición al 20% de los pobladores de Xalapa.”“Si analizáramos el Rezago Educativo y el Rezago en Salud los resultados son alarmantes.”“Más de 87 mil personas sufren rezago educativo; Mas de 123,700 viven sin acceso al Derecho a la Salud, lo cual se confirma por informes de la propia SEFIPLAN que informan acerca de 125 mil 241 personas sin afiliación.”Ricaño Escobar hace un recuento del Censo de Población, destacando las condiciones de hacinamiento en que viven nuestros paisanos, sin energía eléctrica, sin agua entubada, con terribles carencias educativas ni acceso a la alimentación. Un panorama dantesco el que se vive en Veracruz.Se necesita tener muy escasa calidad humana, y progenitora, para hacer mofa y gozar de un accidente en el que una persona cae en medio de una inundación. Y es que luego de que Xalapa resintiera el efecto de las lluvias de este miércoles, el candidato de Morena a la alcaldía de la capital del estado, Ricardo Ahued Bardahuil, visitó a algunos damnificados por el fenómeno meteorológico, y en una de las viviendas, al realizar un recorrido, cayó en medio del agua, lo que de manera ruin fue festinado por algunos en redes sociales, quienes hicieron gala de su bajeza al compartir, con sorna, el lamentable incidente.Es una ruindad por donde quiera que se vea, el hecho de que algunos candidatos usaran también esta situación para burlarse del candidato que por cierto su posicionamiento entre la población, ha encendido las alarmas en los equipos de los demás candidatos quienes han sido testigos del aprecio de la población hacia el senador con licencia, observándose un cambio en el discurso y en la forma de hacer campaña de los otros contendientes, quienes parecieran haberse puesto de acuerdo para atacar al empresario xalapeño. Por eso, el mismo miércoles Ahued Bardahuil dijo que las campañas sucias y la guerra de lodo se la deja a sus contrincantes, pues él está dedicado a escuchar a los xalapeños y a tomar nota de sus necesidades haciendo una campaña a ras de suelo, visitando las colonias con más necesidades y comprometiéndose a velar por el bienestar de los que menos tienen.La “caída” de Ahued, como calificó burlonamente uno que otro columnista, es un lamentable accidente que pudo tener consecuencias graves en su salud física; sin embargo, eso no lo arredró al candidato, continuó visitando las viviendas, dialogando con la población y recibiendo peticiones que, de ganar los comicios, serán una realidad. Mientras queda el testimonio en redes sociales, en grupos de WhatsApp y en los comentarios de algunos opinadores, quienes mostraron su bajeza moral y política, al festejar tan lamentable situación, lo que habla, insisto, de su muy escasa calidad humana... Pues sí, la política a la que estábamos acostumbrados es de otro nivel no tan ruin.En torno a la posibilidad de que las autoridades actúen en contra del ex candidato al Gobierno Miguel Ángel Yunes Márquez, inventándole un delito para tener pretexto y encarcelarlo, para de esa manera eliminar a un adversario político más, el propio ex alcalde de Boca del Río da su versión:“Hace un par de semanas nos enteramos de todo esto que estaba haciendo la Fiscalía para querer imputar un delito inexistente y con esto pedir la prisión preventiva”.Y agregó: “a partir de ahí yo creo que pararon porque vieron que los habíamos agarrado con los dedos en la puerta y yo no les tengo miedo, aquí sí se toparon con pared, a mí no me van a intimidar, ni la Fiscalía, ni el gobernador ni el secretario de gobierno, no me van a intimidar”.Ante ese entorno, el candidato agradeció el respaldo que le otorgó el dirigente nacional del PAN durante su gira realizada el martes en la zona norte de la ciudad de Veracruz.“Hizo una declaración que me alienta mucho, tendré el respaldo total del comité ejecutivo nacional del PAN en el caso de que quieran quitar mi candidatura, que es, yo creo, la intención del Tribunal Electoral de Veracruz”.En ese sentido, dijo que el TEV está ligado al gobierno del estado, pero que no es la última instancia puesto que queda todavía el poder judicial federal para defenderse.“Exigimos que saquen de la mano del proceso electoral los gobiernos estatal y federal, que dejen que la gente elija, que dejen que la gente vote, que elijan a quien quiere que lo represente. Que ganen con votos, que no me quieran ganar a la mala, que no me ganen con trampas”.Octavio Pérez Garay hizo un nuevo llamado a las autoridades policíacas de Veracruz, para que no intervengan en la negociación del rescate de su mamá Marina Garay Cabada, quien fue privada de su libertad el martes. El alcalde aseguró que la participación de los elementos de seguridad pública, incluso, desde la Presidencia, pone en riesgo la vida de su madre... Dios permita que regrese pronto sana y salva, tanto ella como toda su familia la necesitan.Escríbanos a [email protected]