Punteros en el norte.- Poza Rica, Tuxpan, Naranjos, Chontla, etc.

La democracia en cada pueblo se entiende de manera diferente, los usos y costumbres están presentes con sus reglas y con sus tradiciones sujetas a los tiempos y a las circunstancias, las actuales que quisiéramos que fueran diferentes a las del pasado se repiten inevitablemente a lo largo del territorio nacional.



En esta materia el presidencialismo con sus pretensiones injerencistas continúa presente en el discurso delatante y crítico más que nada en contra de las instituciones electorales, debemos de pensar que en ello hay una sana intención por la manera en que se hace pública y abierta, cuyo tono y constancia revelan la imagen de un hombre preocupado porque la democracia sea un ejercicio sano, sin simulaciones y sin los tradicionales vicios que a lo largo del tiempo la han empañado y la han utilizado como un instrumento de dominio, corrompiendo la voluntad popular sobornándola con obsequios o mediante el pago directo en efectivo.



Desafortunadamente el reclamo presidencial solo enoja y cofunde, porque él siendo lo que es, está impedido constitucionalmente para intervenir en las elecciones en las que no es autoridad y que como todos los ciudadanos, solo es un voto a la hora de la elección, pero va mas allá, rompe con el secreto del voto al revelar abiertamente sus preferencias para darle sentido a sus discursos y a sus intenciones, pero además como si fuere un líder cualquiera ataca a los enemigos de su partido y alienta a su audiencia a que lo hagan.



Vamos ni tan siquiera está autorizado para pedir a la Fiscalía General para que investigue las violaciones sexuales de Salgado Macedonio o las violaciones legales que hace Clara Luz Flores utilizando los programas oficiales como propaganda personal o la supuesta parcialidad de los consejeros del INE, para eso están las autoridades, para eso está la Fiscalía, o para propalar el supuesto lavado de dinero de los candidatos a gobernadores de Tamaulipas o de Nuevo León, cuya sospechosa acción de la Unidad de Inteligencia Financiera, parece oro molido para difundir, si el asunto no fuera político, entonces el Señor Presidente debería de dar a conocer las investigaciones que por miles realiza diariamente la UIF. Pero por qué de los políticos sí y de los ciudadanos comunes no.



Pero como la política es distinta en cada rumbo, en nuestro territorio huasteco relumbra la democracia con la participación múltiple y abundante de ciudadanos de todas las edades y sexos, lo que nos enorgullece porque aún mostramos fe en la democracia y creemos que es la vía correcta para gobernarnos y dirimir las diferencias por muy profundas e intensas que sean.



Les voy a platicar, algo de lo que sucede desde mi óptica a 20 días de que nos encontremos en las urnas y comenzaré por Naranjos, Amatlán, la tierra del maestro Martín Cruz a quien saludamos con respeto, pues bien, en Naranjos puntea contra todo pronóstico el comerciante y empresario, Álvaro Soto Martínez, quien sale a la palestra desde atrás, abanderado por la alianza PRI-PAN, PRD. A quien en una jugada muy inteligente le acomodaron como síndica a la enfermera Clemencia López hija de un querido ex líder petrolero Don Pablo López Serna.



La estrella pintaba en un principio para Blanca Pérez Vicencio, esposa del actual Presidente Municipal, Román Jiménez Rodríguez, (Chápala) quien surgió por el Partido Nueva Alianza con una popularidad extraordinaria, producto de una división del PAN en el que él militaba, Blanca es parte de muy reconocidas y queridas familias de aquella localidad, pero le está afectando que ella no era militante de Morena y estos se han desbandado.



Los desertores de Morena encabezados por Pilar Benítez, fundadora de ese partido en el municipio y que se sintió por ese solo hecho con derecho a la postulación, al no ser postulada, abandonó las filas y aceptó la invitación de Unidad Ciudadana para representarlo en la contienda, pero la gente de Morena que la apoyaban en su mayoría emigraron a otros partidos.



El que también pinta y pinta bien es Don Pepe Banda, reconocido promotor de la cultura y la educación en la región, viejo militante priista, siempre participativo, que ahora decidió correr la aventura por el poder, abanderado por el Partido Verde Ecologista, con muy buena presencia en el municipio, pero tendrá que realizar un gran esfuerzo para lograr colocarse en primer lugar, ya que cometió el error de cambiar de último momento su planilla lo que le ocasionó que buen número de seguidores rompieran filas.



Nos vamos a Chinampa y ahí solo se nota la rivalidad de dos fuerzas, Morena que postula a Yara Yamilet Aguilar Gil, y el PAN representado por Gabriel Morelos, la primera representa la pureza política de la casta del Ex Presidente Municipal Don Baltasar Avendaño, quien ha realizado un gran trabajo para fortalecer la Cuarta Transformacion, Yara es su nuera, esposa de su hijo Lázaro actual mandamás de ese municipio, Yara por su parte estuvo al frente del DIF Municipal, desde donde recorrió la cabecera y todas las comunidades, es muy conocida por sus coterráneos y marcha con las banderas desplegadas, pero de repente surgió Don Gabriel Morelos, muy apoyado por los ricos comerciantes del municipio y viene a hacer campaña con el panismo tradicional que gobernó varios periodos al municipio y que ahora se levantan para tratar de reconquistar la presidencia municipal, Gabriel hasta ahora era conocido por elaborar riquísimos bísquets en su panadería La Flor de Guadalupe del conurbado municipio de Naranjos.



Y más arriba, en Chontla, el mano a mano es entre Morena y el PRI, el primero postula a un personaje de la política estatal, Ex Presidente Municipal y Ex Diputado Local, funcionario del Gobierno del Estado y connotado dirigente partidista, su postulación fue recibida con beneplácito, porque además esta precedido del prestigio de su hermano Aurelio quien también fue alcalde de aquel municipio ubicado en la sierra de Otontepec. Pero siempre no falta que salte la liebre y en aquel municipio gobernado por el PAN, en donde por cierto es alcalde con licencia el joven licenciado Erick Sosa Mar, actual candidato a Diputado Federal por el distrito de Tantoyuca, decía le brincó la liebre pero por el PRI, con un candidato también joven de sangre y tradición política, nieto del ex alcalde Juan Sosa que se puso la chamarra y se presenta como opción para no permitir que se cumpla el sortilegio que pesa sobre la silla municipal que en su historia nunca ha sido ocupada en distinto periodo por un presidente repetidor, pero al pollo aún no se le ve suficiente espuela, por razones que no se explican la candidata del PAN, la señora Olga del Carmen Del Rosal, no repunta.



Pero peguemos un brinco hasta Poza Rica, en donde un personaje legendario del Rey de los Deportes, Don Fernando “El Pulpo” Remes dispuesto a demostrar su categoría de champion bat y uno de los mejores short stop de la liga Mexicana de Beisbol, ahora incursionando en la política disputando la presidencia municipal por el partido Morena en Poza Rica, ciudad en donde es muy querido y respetado por su prestigio deportivo y como empresario en el seno de una sociedad en donde a lo largo de su vida ha observado una vida limpia y ejemplar. Don Fernando debe de ser una de las principales preocupaciones de los políticos morenistas veracruzanos, para sacarlo adelante, pues Don Fernando es asesor de beisbol del gabinete deportivo del Presidente Andrés Manuel Lope Obrador quien lo invitó directamente y quizás al Presidente en materia de alcaldes ganadores le importa el número estadístico, pero aquí el interés es personal acorde con los gustos, fortalezas y afectos del Presidente, así es que nada de hacerse patos y de seguro le están echando ganas porque ya está encargado por el grande y porque enfrente tiene a un joven maestro experto en política que está aglutinando a todas las corrientes tradicionales con una visión muy distinta del desarrollo de la ciudad, me refiero al maestro Eduardo (Lalo) Guadalupe Velásquez, seguro que el nombre no le dice nada, bueno es nada más y nada menos el cachorro del Profesor Guadalupe Velásquez Casanova, aquel osado líder histórico de la Sección 32, que en los tiempos del invencible partido aplanadora, venció al PRI y fue un buen Presidente Municipal de Poza Rica, Lupe sembró bien y profundo y aquella semilla está floreciendo velozmente, así es que si no le atraviesan el caballo y no se tropieza puede alcanzar y ese es un peligro que debe de alertar a los operadores políticos.



Más arriba en Tuxpan, municipio dominado por el PAN, la lucha parece entre tres, aun cuando las encuestas señalan que el ex dirigente de ese partido en el Estado, José de Jesús Mancha Alarcón como candidato de la alianza Veracruz Va, lleva la delantera, en la realidad y caminando es visible que el contador José Manuel Pozos Castro, candidato de Morena, lleva buen ritmo pero se nota muy ausente el aparato de ese partido que se encarga de mover al electorado y éste será el responsable de lo que llegue a pasar, José Manuel cometió el pecado de brillar demasiado como Diputado lo que hizo que los rumores lo consideraran como posible Secretario de Gobierno y se movió tanto que logró meterse en los ojos del Gobernador, Cuitlahuac García Jiménez y hasta en los del Presidente de la Republica, los rumores que provocaron los celos de sus correligionarios hicieron que se replegara a su curul y se sumiera en el silencio y la discreción. Sin embargo, José Manuel avanza con grandes posibilidades, lo mismo hace Beto Silva por el Partido Verde, que a no dudar está jalando también al electorado hacia su causa, entre ellos es admirable el esfuerzo que realiza el empresario Everardo Gustin como candidato independiente luchando en contra del viento y la marea con la idea titánica de gobernar este bello puerto.



Finalmente, el espacio no nos permite platicarles más de las bandadas que el norte pega en el desarrollo de la democracia pero este rumbo está muy entusiasmado trabajando para elegir a los nuevos pushcos que gobernarán estos rumbos y en la elección también de los diputados locales para que nos representen en el Congreso Local y en el Federal, que en la próxima oportunidad les comentaremos.- Por el bien de la causa.