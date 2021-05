Los limosneros del 'voto útil'

Hay 2 tipos de mexicanos que están contra MORENA, y más concretamente contra Andrés Manuel López Obrador: 1.- Los que perdieron privilegios cuando éste tomó el poder y los desplazó, y 2.- Los que no coincidimos con el desgobierno que está realizando, porque lesiona a la sociedad y al país.Los primeros planearon, desde el año pasado, aprovechar las elecciones del 6 de junio para derrotar a AMLO y su partido, y como solos no podían debido al rechazo que una parte de la sociedad les tiene, porque ya gobernaron esta nación y nunca cumplieron con la promesa que le hicieron a los mexicanos,decidieron aliarse en una coalición que la bautizaroncon un pequeño defecto: postular a los mismos que ya fueron gobernadores, senadores, diputados federales, diputados locales o presidentes municipales, y que lo único bueno que hicieron estando en el cargo, fue resolver su situación económica (no todos, es cierto, pero son excepciones).Embriagados por la euforia de las sumas, los dirigentes nacionales-estatales de los tres partidos, no calumniaban a ninguna otra fuerza política, pero cuando empezaron a observar que las cuentas no les alcanzaban para enquistar a sus candidatos, iniciaron una campaña mediática contra el único partido político nacional que decidió también enfrentar a MORENA, a López Obrador y sus candidatos, pero desde su trinchera, con argumentos sólidos, con una plataforma político-electoral propositiva, y con hombres y mujeres que jamás hubieran votado o realizado acciones contra el pueblo: Movimiento Ciudadano.“Traidores”, “vende-patrias”, “corruptos” gritan ahora los dirigentes nacionales, estatales, regionales y municipales del PRI, PAN y PRD a Movimiento Ciudadano por no ir aliados con ellos, olvidándose por completo que México no estaba bien en seguridad antes del gobierno de AMLO; tampoco en materia educativa, de salud o de desarrollo agrícola, ganadero, industrial, comercial o financiero.La pobreza alimentaria no empezó con AMLO; la inseguridad no empezó con AMLO, el desempleo no empezó con AMLO; la educación superior elitista no empezó con AMLO; las deficiencias en atención en el ISSSTE y el IMSS no empezaron con AMLO; la corrupción no empezó con AMLO. ¿Por qué creen que ganó Andrés Manuel la elección presidencial de 2018 con 30 millones de votos?¿Se les olvida a los que hoy injurian a Movimiento Ciudadano por no ir aliados con ellos, que fueron varios de los que hoy son sus candidatos a lo largo y ancho de la República Mexicana, que ellos votaron por aumentar el IVA del 10 al 15% (varios candidatos de MORENA también), en marzo de 1995? ¿Se les olvida que aquí en Veracruz varios de sus hoy candidatos votaron por el FOBAPROA (socializar los trinquetes de los banqueros para que los pague el pueblo hasta la fecha), y volvieron aumentar el IVA del 15 al 16% en 2009?¿Ya no recuerdan que los que hoy andan pidiendo el voto por Va por México (PRI-PAN-PRD), votaron por la Reforma Educativa, por el aumento del ISR del 28 al 30%, y nunca detuvieron los aumentos a la luz, la tortilla, el impuesto a la nómina, entre otros muchos etcéteras?Es decir: que fuerony hoy andan de nueva cuenta pidiendo el voto para echar a los legisladores de MORENA y sus partidos satélites.Esos que están hoy en los espectaculares votaron hace años por más impuestos, por el FOBAPROA, y se consuelan diciendo que son menos malos que MORENA y que AMLO, pero que Movimiento Ciudadano debe ir con ellos para volverlos empoderar y ¿Para que? ¿Para quítate tú para que entre yo?Y buscan verdades a medias, porque sí es cierto que el PT, el verde y los partidos nacionales condicionados a obtener el 3% de la votación nacional son comparsas de MORENA, pero pretenden meter en la misma bolsa a MC, cuando este partido está siendo golpeado por López Obrador y sus instrumentos represores llámense fiscalías, fepades o trifes inclusive (independientemente de las amenazas de muerte y asesinatos de nuestros candidatos).Yo, y muchísimos en Movimiento Ciudadano queremos evitar que los candidatos de AMLO triunfen el 6 de junio para que ya no tenga ni siquiera mayoría simple en la cámara baja del Congreso de la Unión, y detener sus locuras, pero... yo conozco a muchos de los que van de candidatos por el PAN, PRI y PRD, y >la historia registra que han votado, cuando han estado allí,y si no, vayámonos al diario de los debates para que lo vean y lo constaten.Estoy consciente que no todos los candidatos de MC son de fiar, son los menos afortunadamente, y habrá que luchar desde dentro por aislar a esos camaleones que solo buscan, como los que gritan hoy de Va por México “vendidos”, su beneficio personal, porque son oportunistas y simuladores, pero somos más los que abrazamos el objetivo de luchar contra la 4T deNo quieran confundir (va por México) a los veracruzanos con sus epítetos de “paleros los de Movimiento Ciudadano de Morena”, porque, la mayoría de sus funcionarios de elección popular los que han votado varias de las iniciativas de AMLO, inclusive el artículo transitorio para alargar el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar.y eso es lo que duele, lo que molesta,, los que ahora nos acusan de “paleros”.