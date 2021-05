Las elecciones más sangrientas

“Mañanera digna de verse

A escasos 21 días de que se lleve al cabo la elección de 212 presidentes municipales veracruzanos; de los 36 diputados federales que Veracruz aporta al Congreso Federal y de la renovación del Congreso Local, el Indicador de Violencia Política en México (IVP), ubica a nuestro estado en el primer lugar con el mayor número de agresiones a políticos, en lo que va de este proceso, y en cuanto a violencia letal también en primer lugar con 14 víctimas mortales de las 79 que se han registrado en todo el país.Este es sin duda el proceso electoral más sangriento que se ha tenido en el estado de Veracruz donde el ciudadano común y los militantes de partidos opositores a Morena, atribuyen esta masacre a la situación de desventaja electoral con que llega el partido en el poder a la elección, con escasas posibilidades de ganar mayoría en la Legislatura, nulas de aportar una buena cantidad de diputados federales para la causa de la 4T y en clara desventaja para ganar más de cien presidencias municipales, es decir en una situación de debacle electoral que tratan de revertir a plomazos y al mismo tiempo inhibiendo la presencia de votantes en las urnas electorales.Y como se trata de rescatar el futuro político de Veracruz de las manos de un grupo de inexpertos en los asuntos públicos, pero muy voraces para desviar los recursos de los veracruzanos, la convicción supera el temor a salir a votar ese histórico domingo seis de junio: es mejor exponerse (ir a votar) que condenar a nuestros hijos a vivir de rodillas en la mediocridad y la miseria que fomenta este pésimo gobierno, comentan los paisanos en reuniones familiares o con los amigos.Los veracruzanos vivimos en la indefensión, los servidores públicos (policías) que cobran un salario a cambio de brindarnos seguridad, hacen lo contrario, con el apoyo de las autoridades se han dedicado a abusar de su ventajosa condición además de una ley que les diseñaron para agredir al ciudadano con el pretexto de los absurdos “ultrajes a la autoridad” que usan para asaltar, para extorsionar y para cometer cualquier cantidad de abusos enfundados en los uniformes policiacos y portando las armas que nosotros los ciudadanos les compramos con fines distintos al uso que les dan. Todo lo anterior en el marco de un proceso electoral atípico para la tradición democrática pacífica que la clase política anterior construyó con el apoyo ciudadano.Uno de los candidatos a la presidencia Municipal de Xalapa, el de la alianza “Veracruz Va”, el empresario David Velasco ha advertido: “Sin empleo, sin obra pública, con un bloqueo permanente a las obras privadas, con una creciente inseguridad, Xalapa ya no soportaría otra administración ineficiente, controlada por grupos políticos de otras ciudades del país a quienes no les interesa nuestra gente”.Lo anterior al recibir el respaldo de la agrupación política “Vía Veracruzana”, que preside Amadeo Flores Espinosa. Velasco Chedraui insistió en que “Xalapa va en picada y en muchas colonias la gente ya no tiene qué comer; en todos mis recorridos la gente me dice que está peor que antes, que vamos para atrás y nuestra ciudad necesita algo mejor; por eso estoy aquí, porque estoy convencido de que puedo aportar mi experiencia”. A los militantes de la asociación política fundada por uno de los emblemas políticos priistas de Veracruz, el abogado y político Amadeo Flores Espinoza, David Velasco Chedraui aseguró que es posible transformar esta realidad que vive el municipio. “Les pido que confíen y nos ayuden. Sí se puede. Tenemos la voluntad y la experiencia. El primer eje de mi programa de gobierno es crear más empleo. ¿Cómo? Ejerciendo bien el presupuesto para poner en marcha un gran programa de obra pública; buscando más presupuesto federal y de organismos internacionales; agilizando los permisos para que se lleven a cabo más inversiones privadas e implementando el modelo de Ciudades Inteligentes para acabar con la burocracia de ventanilla, el tortuguismo y los moches”.El abanderado de la alianza PRI-PAN-PRD Comentó que Xalapa necesita a diputados federales del mismo color, “porque cuando no son del mismo color las cosas se complican”. Por ello, pidió el respaldo para sus compañeros aliancistas, Américo Zúñiga Martínez y Adolfo Mota Hernández. “Necesitamos a legisladores comprometidos que nos ayuden a bajar muchos recursos federales, a regresar partidas que se cancelaron, como el FORTASEG, para mejorar la seguridad en la capital”.David Velasco advirtió a los militantes de “Vía Veracruzana” que su gobierno no llegará a ensayar ni a experimentar, no regresará recursos a la federación como lo está haciendo el actual gobierno, no estará controlado por grupos políticos de otros estados de la república, quienes en Xalapa impusieron a personas sin perfil en puestos claves de la administración. También les recordó que estamos en un país en bancarrota, sin obra pública, que importa alimentos porque la gente del campo no tiene dinero para trabajar porque cortaron los créditos a este sector. Por todo ello, aseguró, necesitamos que la alianza Va por México venza en las urnas este 6 de junio, por el bien de Xalapa, de Veracruz y de toda la nación.Con la misma técnica trillada y muy vista consistente en publicar encuestas patito, el diario Mundo de Córdoba, confabulado seguramente con la alcaldesa Leticia López Landero y con la dirigencia de Morena, tratan de sacar de la opinión pública y por lógica de la contienda, al candidato que mejores propuestas presenta para la alcaldía de este municipio, Tomas López Landero.Enfundado bajo las siglas de Movimiento Ciudadano (MC), el empresario López Landero, está haciendo mella a quienes pretenden erigirse como controladores del poder político en Córdoba. En los últimos días, les ha calado hondo, las propuestas del candidato de MC donde no solo plantea, también se ha solidarizado desde hace años como es avocarse a dignificar en servicios de salud el hospital regional, donde él como ciudadano cordobés ha hecho importantes y diferentes contribuciones. “Una atención digna en los servicios de salud, es lo menos que se merecen los cordobeses; Tenemos un hospital que tiene más de 50 años en Córdoba y que es el mismo, han pasado administraciones y administraciones y no se renueva" asegura el candidato.Respecto a la seguridad pública, Tomas López, reprobó que se encuentre en manos del estado, lo que representa una forma cómoda para que la autoridad municipal se deslinde de su responsabilidad, por lo que se inclina dignificar la policía municipal. En este mismo sentido, propone la creación de una escuela digna de entrenamiento dotando de todo lo necesario a los elementos para que puedan desarrollar de forma eficiente su labor. Y posiblemente la gota que derramó el vaso para que traten de descalificarlo, fue la rehabilitación extra rápida de un área verde del Infonavit Santa Margarita, donde los vecinos respondieron al llamado del candidato y en unas horas, Tomas López, logró una mejor imagen del abandono de un espacio recreativo. La respuesta vecinal, les dolió.Tomas López, ha logrado llamar la atención y la gente voltea hacia su proyecto de trabajo, ante unos candidatos a modo que participan por Morena-PVEM-PT y PAN-PRI-PRD, que lo único que causan con su estrategia publicitaria es lastima. Es más uno de ellos, se baja de la camioneta se toma la foto y se retira; ante lo avanzado de su edad, le están haciendo la campaña dos o tres paleros como el arquitecto Hugo Fernández Bernal, mientras el de Morena, hace caravanas con maestros obligados por el sindicato sin importar la sana distancia por lo que los ciudadanos ya le llaman el “Dr. Muerte Cordobés”... Entre las decenas de personas que participan en las campañas, muchos de ellos como integrantes de las planillas de los candidatos a presidentes municipales, destacan jóvenes con futuro político como es el caso del abogado Reynaldo Rafael Escobar Estudillo, quien va en la planilla que encabeza David Velasco. El sentido de responsabilidad que pone en las tareas que le encomiendan y la seriedad con que cumple permiten pensar que Reynaldo destacará en el medio político local y estatal, en muy poco tiempo.