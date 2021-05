Hipólito 'huele' a Pacho

El candidato de la alianza Morena-PT-PVEM a la alcaldía de Xalapa, Ricardo Ahued, ha tenido que reiterar que no será “títere ni tapadera de nadie” luego de los reclamos que ha venido recibiendo en su campaña en contra de abusos, burocratismo, ineficiencia y corrupción que le imputan a la actual administración municipal que preside el morenista Hipólito Rodríguez Herrero.



El jueves 13, por ejemplo, Ahued abordó el caso de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) ante los miembros de la Asociación de Gasolineros de Oriente (AGASO), y al día siguiente escuchó las quejas de los desarrolladores inmobiliarios, cuyos proyectos de construcción que generan empleo y activan la economía local se han visto bloqueados absurdamente en los últimos dos años y medio, provocando también que el Ayuntamiento deje de percibir más del 30 por ciento de los ingresos que hasta 2018 generaba anualmente la Dirección de Desarrollo Urbano.



Al abordar la problemática de CMAS, el senador con licencia lamentó que este organismo municipal desconcentrado ingrese más de 800 millones de pesos al año y que actualmente no tenga una sola obra de inversión para la ciudad.



Ahued, quien además ya fue presidente municipal de Xalapa, conoce bien la situación financiera del organismo del agua, pues Patricia Ortega Pardo, su ex colaboradora en la Coordinación General de Aduanas, fue hasta el 30 de julio de 2019 directora de Finanzas de CMAS.



Por eso, el ex munícipe dijo a los empresarios gasolineros que llegará “a poner orden”, pues reveló que se ha detectado una “fuga” del vital líquido, ya que de los 53 millones de metros cúbicos que fluyen de la presa El Colibrí a la ciudad, solamente se cobran 19 millones.



Les expuso también que tienen localizadas 187 tomas clandestinas en zonas no precisamente populares, por lo que “invitará” a los evasores a que regularicen su situación.



El candidato de Morena a la alcaldía enfatizó que revisará el desfalco que impacta las finanzas de CMAS, en donde presuntamente se da una manipulación en los cobros de factibilidades, así como del servicio.



Eso sin contar –dijo– que este organismo carga en su nómina a 116 asesores que representan la mayor parte de los 11 millones de pesos de gasto de operación anual, además de entorpecer y hacer muy tardados todos los procesos administrativos.



Para esclarecer y resolver esta situación, comentó que le corrió la invitación al Colegio de Contadores para que lo apoye en un diagnóstico integral, más allá de las obligaciones de contraloría interna, de la situación de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento y así conocer y transparentar su estado actual.



Y, por si fuera poco, adelantó que pedirá al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), un organismo autónomo que reporta directamente a la Comisión de Vigilancia del Congreso local, “que haga una revisión permanente del estado que guarda CMAS”.



El alcalde saliente Hipólito Rodríguez debería ir poniendo sus barbas a remojar, pues todo parece apuntar a que seguiría los mismos pasos de su prófuga ex tesorera municipal Clementina Guerrero García, ya que de Palacio de Gobierno difícilmente meterán las manos por él.



Por cierto, ¿y hasta cuando detendrán a doña “Tula” Guerrero, contra la cual se libró orden de aprehensión desde octubre de 2019 por los presuntos delitos de ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad, junto con otros dos ex funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), de la que fue titular durante el último trimestre de la administración del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y luego al inicio del bienio del ex mandatario panista Miguel Ángel Yunes Linares?



‘CHOCOLATE’: PROPUESTAS VIABLES



Xalapa atraviesa por una severa crisis de abasto de agua que año con año incrementa en temporada de estiaje, por ello, la propuesta de un mega depósito de agua de lluvia que plantea José Alberto “El Chocolate” Pérez Fuentes, candidato del Partido Encuentro Solidario (PES) a la alcaldía capitalina, ha hecho tanto ruido. Y es que todas sus propuestas son viables, no simples ocurrencias.



Ello no es fortuito, pues de buena fuente sabemos que el abanderado del PES se está apoyando en un equipo de profesionales en diversas especialidades, de ahí que todo lo que propone está sustentado y es cuantificable cualitativa y cuantitativamente.



La campaña de “El Chocolate” dejará, sin duda, buena huella en el presente proceso electoral municipal a pesar de los limitados recursos de los que dispone el nuevo partido político nacional que lo postula. Bien.