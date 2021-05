Faltan 18 días para la hora definitiva...

1.- Hoy, dieciocho de mayo, algo tendrán que hacer los que “decidido” por ellos mismos, arrancaron como “favoritos” en las elecciones municipales en que participan: En Tuxpan ni José Manuel Pozos Castro –PT-, ni Alberto Silva Ramos –PVEM-, ni José Mancha Alarcón –PAN-PRI-PRD-, van en el liderato de las preferencias electorales de los tuxpeños.



Y si algo quieren rescatar para sus colores, apenas cuentan con unos veintitantos días para convencer a los electores de aquél puerto.



Lo cierto es que los tres aspirantes tienen pasados políticos muy recientes que los electores tienen en mente a la hora en que han emitido su intención de voto...



2.- Pero no es el único lugar en que las naranjas están al alza; en Álamo también el juego se ha tornado con indefiniciones hacia quien realmente puede ganar la presidencia: Ubican sin embargo, al PAN a la cabeza de los tiradores, con Morena haciendo la lucha; en tercer lugar forcejean el PRI y el PRD, [con sus candidatos sin coloración] dejando al PES que avanza con su entusiasta candidato, en el quinto puesto.



3.- Si, por lo que se ve, es cierto. Ricardo Ahued Bardahuil tiene como encomienda adicional a su aspiración para ganar el ayuntamiento de Xalapa, “jalar” a todos los aspirantes a un cargo de elección popular en los municipios cercanos a Xalapa: No descartar Emiliano Zapata, Banderilla, Tlalnelhuayocan, y en un descuido, Alto Lucero y Actopan.



Pues no es supermoreno pero lo que se ve no se juzga. Rolan las fotografías y, además, también hay rémoras en su nuevo partido cuyo pasado les pesa, por más que se escondan en el anonimato del montón...



4.- En otras formaciones políticas la dinámica está con Américo Zúñiga Martínez, que va por Xalapa y hace tándem con David Velasco Chedraui. Hay la llevan ahora que el tiempo apremia, pero cada quien en lo suyo.



5.- Está muy manoseado el tema de los plurinominales que el PRI propuso en su lista para el Congreso local. Para su bien, debieran apoyar a los candidatos de su partido que van en la alianza porque la comodidad suele cobrar cuotas caras. Bien lo sabe Marlon Ramírez Marín porque las decisiones que tomó su partido en las designaciones de algunas candidaturas, no fueron las mejores y por esa y otras razones, ha evadido ir a eventos de campaña en algunos municipios que bien sabe cuáles son...