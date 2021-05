Huye de México Pedro Ferriz

“Según Profeco, PEMEX tiene

El comentarista y activista Pedro Ferriz de Con responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador del cierre de su espacio de noticias Central FM por la supuesta “censura” gubernamental y advirtió que el mandatario “debe de terminar sus días”.En un clip de 59 segundos publicado en sus redes sociales, anunció que su próximo proyecto es “hacer conciencia, desde los Estados Unidos, de lo que pasa en México”.El caso de Ferriz de Con es el mismo de otros comunicadores que se fueron del país para poder continuar con su trabajo, ya sea desde el extranjero o a salto de mata en México. Nos referimos a los casos de Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo, quienes con mucho valor siguen produciendo valiosos materiales periodísticos coordinando a un equipo de trabajadores de la comunicación cuyo compromiso social cumplen a costa de arriesgar su integridad física.El ambiente que vive el país de crispación por la cercanía de los comicios es indudablemente reflejo de la impotencia que muestran quienes estando en el poder, teniendo todo para mantenerse el tiempo que les plazca hicieron las cosas al revés y ahora temen pagar las consecuencias en las urnas el próximo domingo seis de junio.La desesperación en que viven los hace cegarse y perder la calma, no conciben que su novatez, su impericia, su desconocimiento de la política y su falta de oficio los están conduciendo, según los analistas y los resultados de las encuestas, a una derrota difícil de revertir a estas alturas, pero lo que ven como alternativa para tratar de componer lo inevitable es el uso de la violencia, violar todas las leyes, armar expedientes judiciales contra sus más importantes adversarios, encarcelarlos y con eso dejarlos fuera de la contienda o, lo peor, eliminarlos.Y en ese ambiente de hostilidad y abierta confrontación, nos vemos atrapados los comunicadores a quienes de manera absurda, responsabilizan de su derrota, como si fueran los culpables de los errores y las pifias que han cometido en el ejercicio del poder.Y volvemos a insistir: los políticos se van, cumplen con su ciclo o los corren y hasta nunca, nosotros los periodistas continuamos en esta tarea que nos hemos impuesto como profesión de informar y orientar a la opinión pública de lo que pasa en nuestro entorno.La hemos tratado un par de veces pero ha sido suficiente para darnos cuenta que la señora Marina Garay Cabada, ex diputada federal y ex alcaldesa en dos ocasiones de su natal San Andrés Tuxtla, es una persona honesta, fina en el trato, respetuosa con quienes trata y un ejemplo de madre y funcionaria. Por la admiración que le tenemos, igual que a su joven hijo Octavio, alcalde de San Andrés, es que nos da gusto que tras la tragedia que vivieron ella está sana y salva en su domicilio, con los suyos, luego del drama que vivió al ser secuestrada por quién sabe quiénes.Doña Marina fue privada de su libertad el pasado martes 11 de mayo y hasta el pasado domingo puesta en libertad por sus captores. Fuentes oficiales confirmaron este domingo, la madre del alcalde de San Andrés Tuxtla ya está en su casa.A la fecha, no se reportaron detenidos, aunque otra versión indica que la víctima “fue encontrada caminando desorientada por calles de Catemaco”. Los hechos del secuestro se registraron poco antes de las 10 de la mañana, en el municipio que recientemente se quedó sin elementos de la policía municipal, debido a que fueron detenidos.Octavio Pérez Garay, Presidente Municipal de San Andrés Tuxtla, hijo de Marina Garay, externó su preocupación no sólo por la seguridad de la ciudadanía, sino por la integridad de los elementos que exponen su vida al realizar sus patrullajes y la atención de llamadas de auxilio sin contar con armamento para su defensa, ya que recientemente fueron desarmados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz. Ese incidente tan desagradable que se repite en varios municipios, permite pensar en una acción oficial orquestada desde alguna importante oficina del gobierno actual, con fines electorales.La mejor fórmula para hacer un buen gobierno es tener conciencia plena de lo que se busca al ocupar un cargo público; trabajar las 24 horas de cada día que dure el periodo para el que fue contratado; cumplir al pie de la letra con los compromisos establecidos antes de asumir el cargo; no abusar de la posición para acumular riqueza y poner toda la capacidad que se tenga en conseguir que los ciudadanos que dependen de nosotros en su seguridad y la de sus bienes, en su salud, en su educación en el caso de los niños y jóvenes, sean plenamente felices. Al término de una tarea de este tipo y con estas reglas lo que se tiene es un enorme capital político.Lo otro, lo que han hecho los últimos gobiernos estatales, incluyendo el actual, de saquear las arcas, hacer negocios al amparo del poder, obsesionarse con acumular toda la fortuna que se pueda porque esta es la oportunidad que la vida les brindó, los llevará irremediablemente a continuar por la vida ya sea en un reclusorio separados de sus familias o con enfermedades graves que no les permitirán, aunque tengan todo el dinero del mundo, disfrutar de la vida.Que satisfactorio era, por ejemplo, para don Antonio M. Quirasco, pasearse solo por la avenida Manuel Ávila Camacho, teniendo que detener la marcha a cada momento para recibir el saludo respetuoso de los ciudadanos. El ex gobernante tenía la costumbre de pasear por las tardes por la mencionada avenida siempre con una sonrisa y la frente en alto cosechado lo que había sembrado a su paso por la gubernatura.Hoy sabemos que Miguel Alemán Velasco huye del país para evadir al SAT porque tiene una deuda millonaria y ha tenido que salir de pelada antes de ir a la cárcel; Fidel Herrera Beltrán sufre una lamentable enfermedad que lo tiene postrado, a veces en silla de ruedas por con una vida que a nadie se le desea; Javier Duarte de Ochoa preso, divorciado sin poder ser testigo del desarrollo que van teniendo sus hijos, aunque tenga una gran riqueza y Miguel Ángel Yunes con la incertidumbre de que AMLO en cualquier momento ordene activar una de las carpetas que la FGR tiene listas y a huir del país, aunque tenga maletas y maletas de dinero.Finalmente, la felicidad no está en los bienes materiales y en la acumulación de riqueza, no la felicidad está en la tranquilidad interna, en la libertad de que gozamos cuando estamos tablas con la justicia, en la familia, en disfrutar de los nuestros a la hora que nos de la gana. Lamentablemente esto poco se entiende, en los tiempos actuales los políticos se meten a esa actividad con un solo objetivo: amasar fortuna.Bien por la marcha ciudadana de los simpatizantes del maestro Uriel Flores Aguayo, candidato del partido político local PODEMOS a la presidencia Municipal de Xalapa. Su llamado a votar con libertad y en conciencia es muy valioso. Uriel es, de los diez aspirantes a la silla municipal uno de los mejores, de los tres más valiosos.Escríbanos a [email protected]