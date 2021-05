¿Izquierdismo depredador?

*Respuesta bella de una bella

*Manchan proceso electoral

*Activismo gubernamental



¿En verdad Usted registra en su memoria, tiempos peores para consolidar su desarrollo familiar que los actualmente registrados?...



Y tenga Usted la seguridad que no todo es por la pandemia, porque simple y sencillamente haga memoria del año antepasado, o cheque las cifras económicas de nuestro país, en las cuales advertirá que antes de los espantosos efectos pandémicos en México, en diciembre del 2019 las cifras económicas no resultaban nada satisfactorias, porque no sólo se nos acreditaba cero crecimiento, sino que ya se nos ubicaba en número rojos, si mal no recuerdo la calificación anual fue de menos dos y los augurios para el 2020 (ya en los marcos pandémicos) obviamente que se advertían con posibilidades de mucho mayor derrumbe.



Ante los mexicanos, la preocupación que afronta la Cuarta Transformación es recuperar los doce puntos económicamente perdidos en sus primeros dos años de administración (dos en el primero y 10 en el segundo) escenario negativo que agregado al fracaso en materia de salud pública, al tiempo de mantenernos colocados entre los países con mayores índices delictivos, paralelamente al reto de frenar el libre paso de migrantes sobre el territorio mexicano, cuya finalidad es ingresar ilegalmente no sólo a México sino hacia Estados Unidos, constituyen realidades que no fueron creadas por el “aborrecido neoliberalismo”, sino que conforman efectos de las circunstancias en las que, inevitablemente se encuentran vinculadas con la efectividad o inefectividad que refleje el actuar de nuestras autoridades, tanto municipales como estatales, pero en especial quien despacha como Presidente de México en el suntuoso Palacio Nacional.



Está claro que las mañaneras constituyen el espacio de promoción gubernamental, inimaginable de que se practicara en el pasado... Nuevo escenario en el país que obviamente es réplica o es semejante, e incluso con mayores dimensiones, que los utilizados por gobiernos populistas como el “Castrista” en Cuba y el “Chavista” en Venezuela y, no falta quienes aseguran que se ha redimensionado a la sombra del régimen “Lopista” en el México de nuestros tiempos.



Ningún adulto mayor (incluyendo a los ancianos mayores de 80 años o más) recuerdan un escenario de autopromoción presidencial semejante al que actual protagoniza el Presidente de México, escenario que no es calificado por el grueso de la población como un gesto de atención hacia la colectividad, sino como copia de una práctica ya ejercida en la historia de otros países, en los que lamentablemente los resultados más allá de consolidar la vida democrática y el desarrollo integral, se han convertido en tendencias atentatorias contra las libertades, incluso con transformaciones constitucionales y prácticas ejecutivas viscerales, que desmantelan instituciones y forjan gobiernos contrarios a las libertades y al desarrollo económico privado y social... Nuestra cercana República de Cuba y nuestra apreciada Venezuela, son ejemplos de lo uno y lo otro, países en vías del desarrollo creciente que hoy transitan por el quebranto y la carestía.



Impulsar el desarrollo integral nunca será posible sin la confianza de los inversionistas en la eficacia de las autoridades, ejemplos como las carencias en salud, como el decrecimiento en la inversión productiva, como la inefectividad en el renglón de seguridad pública, como el decrecimiento en fuentes laborales, como la desconfianza en objetivos gubernamentales, habrán de representar invariablemente el clásico panorama de países en quebranto que, cual círculo vicioso, ha extraviado la ruta de la prosperidad y de mayores perspectivas de bienestar para todos los sectores de la población: Ricos y pobres.



En esos marcos de ineficacia las tendencias populistas nunca han fallado... La historia universal lo ratifica.



Lo que se lee



Claro que en los círculos de Internet se hace referencia a las simpatías que generó en México y el mundo la bella mexicana Andrea Meza (triunfadora del concurso de belleza internacional) al responder frente a las cámaras que transmitían el evento hacia todo el mundo:



¿Si tu fueras la líder de tu país, cómo hubieras manejado la pandemia del COVID-19?...



Interrogante a la que la atractiva mexicana y, ahora portadora del cetro como una de las mujeres más bellas del mundo, respondió con serenidad:



“Creo que no hay una manera perfecta de enfrentar una situación tan difícil como el COVID-19... Sin embargo, creo que lo que hubiera hecho, sería mandar el confinamiento antes de que todo fuera tan grande, porque perdimos muchas vidas y eso no podemos permitirlo... Tenemos que cuidar a nuestra gente, por ello yo me ocuparía de ellos desde el principio”.



Reflexión con la que seguramente millones de mexicanos estarán de acuerdo y que, por sí misma, refiere la preocupación al interior de nuestro país, precisamente ante las acciones gubernamentales (sobre todo en el inicio) para enfrentar los escenarios pandémicos de manera oportuna, efectos que nos colocan entre los pueblos proporcionalmente más castigados por el coronavirus.



Lo que se ve



No resultan convincente del todo las argumentaciones en espacios oficiales en las que se refieren que la violencia ejercida contra candidatos militantes del partido en el poder la constituyen atentados de rangos políticos, mientras que los escenificados contra candidatos de otros partidos, tienen factible origen con vinculaciones de rangos delictivos.



Efectuamos la referencia porque conforme nos acercamos al día de los comicios, se registran dichas posturas tanto en ámbitos federales como en espacios estatales y municipales, escenarios que obviamente algunos electores perciben y, por lo mismo, se otorga curso al agudizamiento de polémicas sobre la equidad o inequidad gubernamental, en torno a los procesos electorales.



El reclamo de candidatos y partidos políticos para que autoridades retiren su intervención tendenciosa, en los diversos espacios electorales, se ha convertido en una referencia cotidiana que, indudablemente desgasta la imagen democrática y de legalidad de nuestro país.



Lo que se oye



Totalmente contrario a lo que en el pasado inmediato se registraba (el pasado inmediato lo conforman parte del PRI y del PAN) es que de hecho en etapas electorales, los alcaldes, los gobernadores y los presidentes de la república, prácticamente desaparecían de la vida pública, salvo en escenarios de emergencia...



Hoy se podría decir que transitamos en México por “emergencias permanentes”, porque los gobernadores y el Presidente de la República declaran por todos lados, probable indicador de que se encuentran en “espacios de urgencia”...



Aquellos que de siempre buscan estar cerca de tales funcionarios, como lo son los reporteros, dicen que en lo que va de la campaña electoral los funcionarios públicos federales y algunos estatales, en verdad que han multiplicado sus actividades en espacios públicos...



¿Cuál será el motivo, la causa o la razón?