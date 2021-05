Reprobados

... Toda la promoción que se hizo hace algunas semanas para presumir que la Academia de Policía de “El Lencero”, tutelada por la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado de Veracruz, era centro internacional de capacitación para elementos policiacos, quedó en entredicho con la actitud asumida por algunos de sus elementos la noche del pasado lunes, madrugada del martes, cuando por “instrucciones superiores” desalojaron y retuvieron a algunos maestros del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación (SDTEV) que protestaban afuera del edificio sede de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y decidieron cerrar la carretera de acceso a la ciudad de Xalapa.Y quedó en entredicho tal preparación para los policías locales, nacionales e internacionales, porque al menos uno de los elementos policiacos que participó en el desalojo de maestro, amenazó a los periodistas y fotoperiodistas que cubrían el hecho, advirtiéndoles que, si seguían tomando fotografías, “te levanto y te madreo”.El simple hecho de que la amenaza provenga de un elemento policiaco, supuestamente preparado para servir y proteger a la ciudadanía, pone en tela de duda la capacitación recibida en la academia de “El Lencero”, salvo que la violenta reacción sea parte de la instrucción que reciben.Seguramente el acomedido secretario de Seguridad Pública del gobierno estatal, Hugo Gutiérrez Maldonado, saldrá a declarar que se abrirá una investigación o que se sancionará al elemento que amenazó a los periodistas, lo cual no disipará la duda del qué enseñan en la academia de “El Lencero”, cuando sus egresados amenazan con levantones y golpizas.... Pero la pregunta que queda en el aire y habrá que insistir en conocer su respuesta, es en el nombre del funcionario del gobierno del estado de Veracruz que autorizó el desalojo y detención de maestros allá en la ciudad de Xalapa, a poco más de dos semanas de que se lleve a cabo la elección del domingo seis de junio, considerada la más grande de la historia de México.Los policías y el acomedido Hugo Gutiérrez Maldonado no se mandan solos, tuvieron que recibir la orden de desalojo de un nivel superior, ya sea del uno o del dos en la jerarquía de los inquilinos de Palacio de Gobierno.... Ayer martes en la ciudad de Xalapa, el doctor Martín Gerardo Aguilar Sánchez, académico e investigador del Centro de Estudios Histórico- Sociales de la Universidad Veracruzana, dio a conocer en rueda de prensa su aspiración a ser rector de nuestra máxima casa de estudios.En evento realizado en un hotel de la capital del estado, Aguilar Sánchez presentó su propuesta "Por una Transformación Integral en la Universidad Veracruzana".El doctor Martín Aguilar fue director del Centro de Estudios Histórico- Sociales, es maestro Decano de la UV, durante la presentación de su aspiración a ser rector estuvo acompañado por reconocidos docentes e investigadores de la UV, provenientes de las distintas regiones.... De acuerdo con lo que establece el Capítulo Tercero de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, en su artículo 37, para ser Rector de la Universidad Veracruzana se requiere:I. Ser mexicano por nacimiento;II. Ser mayor de treinta y menor de sesenta y cinco años de edad, al momento de su designación;III. Tener cuando menos cinco años de servicio docente, de investigación o de difusión de la cultura y extensión de los servicios, preferentemente en la Universidad Veracruzana;IV. Haberse distinguido en su especialidad; yV. Poseer título de licenciatura y preferentemente haber realizado estudios de posgrado, y publicada obra en el área de su especialidad... Un nuevo revés se avecina para la LXV Legislatura Veracruzana, donde el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, del partido Movimiento de Regeneración Nacional es el presidente de la Junta de Coordinación Política, pues no solo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sino también la estatal que preside la doctora Nakiko Matzumoto Benítez, presentaron recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra del decreto de marzo pasado en el que mediante una reforma se estableció el delito de “Ultraje a la Autoridad”, no obstante que desde años antes, la SCJN la invalidó por su ambigüedad.De aprobarse en la SCJN la determinación para revocar el decreto de marzo pasado de la Legislatura Veracruzana, varios personajes de la política, hoy encarcelados por estar vinculados a proceso quedarán libres y en evidencia los diputados locales, en su mayoría de Morena, que como decía la abuela Nila, no conocen la “O” ni por lo redondo.... Al correo electrónico: [email protected] o bien @guadalupehmar