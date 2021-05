El destino inmediato del PRI

1.- Guardadas las debidas proporciones, aquí en el estado, Marlon Ramírez Marín intenta seguir los pasos de Alito que en el CEN del PRI, pretende apoderarse de las siglas y colores, y “jugar para el 2024” a una candidatura presidencial que desde hoy, está muerta.



Ahora, 15 años después, debe recordarse lo que pasó con Roberto Madrazo Pintado, que el 2006, quedó precisamente pintado porque Felipe Calderón les ganó a él y a AMLO.



Alejandro Moreno quiere seguir ese fracasado camino de hacerse, como ya se hizo, primero del PRI y luego lo hará de su candidatura presidencial. Pero Alito es igual a Roberto: No tienen ni empaque ni presencia para ser candidatos presidenciales.



Por eso digo: Marlon, por lo que se ve, sólo aspira a cobrar su dieta en el Congreso del Estado, porque al PRI lo va a dejar listo para los zopilotes, después de sus muchos desaciertos en las decisiones de las candidaturas.



¿Sepultará al PRI? Quién lo dude que lo diga...



2.- Rafael Ramírez, en una nota pergeñada en el Universo de las frases, asentó: “...El diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo y la maestra Ifigenia Martínez, líderes fundadores del Frente Democrático Nacional de 1988, —que encabezó Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano—, publicaron un decálogo para convocar un diálogo incluyente sobre el futuro del país.



Da acuerdo con el diputado Muñoz Ledo, asienta la nota, quien se opone a la concentración de poder que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el llamado que realiza junto con la maestra Ifigenia Martínez, se trata de un proyecto “incluyente sobre el futuro de la República que impida una mayor centralización del poder y respete tanto la división de poderes, como el federalismo y los órganos constitucionales autónomos.”



Sin embargo, advierten que hoy, estamos viviendo tiempos cruciales de la historia de México y por ello, “estamos obligados a proponer ideas claras y objetivos asequibles para la renovación del proyecto de nacional”



De esta manera plantean 10 propuestas para iniciar este diálogo:



1.- Respecto al principio y práctica de la división de poderes. El fin de la supeditación de la cámara del congreso a las imposiciones del ejecutivo en detrimento de las iniciativas independientes, aunque provengan legisladores del mismo partido.



2.- Respecto del sistema federal y municipal que define a la República desde 1824. Alto a las tendencias centralistas encarnadas en “superdelegados” omnímodos. Convocatoria a una quinta convención nacional fiscal que retribuya los ingresos públicos entre los órdenes de gobierno.



3.- Respeto escrupuloso a la independencia del poder judicial. Abstención absoluta de defender a la judicatura por sus decisiones y de hacer llamadas a violentar el texto constitucional en lo que se refiere a la duración del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



4.- Respeto a los órganos constitucionales autónomos como fruto de nuestras luchas históricas por la democracia, así como su papel irrenunciable de limitar el poder absoluto. Propuestas de reformas constitucionales para fortalecer y actualizar esas instituciones.



5.- Respecto a la sociedad civil y sus organizaciones. Libertad de las personas para inventar, crear, disentir y autodeterminarse. Acceso universal a la cultura como vínculo integrador. La ciencia como rectora del conocimiento. Cese a la intolerancia y descalificación de los ciudadanos libres.



6.- Respecto a los compromisos con los derechos inalienables de los pueblos originarios y las comunidades indígenas, a sus culturas, lenguas, tierras, territorios y recursos. Estricto cumplimiento de nuestros deberes solidarios con los trabajadores formales e informales del campo y las ciudades. Libre circulación de las personas por el territorio nacional y protección a los refugiados, cualquiera que sea su origen.



7.- respecto a la pluralidad esencial del país, a la libertad de opinión crítica, creación, innovación y disenso. Abolición de la verdad oficial y apertura a un diálogo verdadero. Un gobierno que escuche a la sociedad.



8.- Respeto a la opinión informada sobre la situación económica y social del país: nuestra realidad objetiva en materia de crecimiento, inversión, empleo, salarios, distribución de la riqueza y capacidad efectiva de autodeterminación. Creación de un Consejo Económico y Social para acordar el desarrollo.



9.- Respeto a los esfuerzos nacionales por mantener actitudes independientes y ejercer facultades soberanas en un mundo globalizado. Edificación de una Política Exterior de Estado que coordina los intereses legítimos del sector individual o regional en torno al interés supremo de la Nación.



10.- Respecto a la voluntad soberana de los ciudadanos mexicanos para determinar su forma de gobierno e instituciones públicas. Una gran nación como la nuestra, no debe ser secuestrada por caudillismo alguno que nos despojaría de nuestros derechos humanos y políticos.



Finalmente, concluyen: “...que polarizar al país no debe ser sinónimo de paralizarlo, y proponen que se debe concertar para poder progresar. Mientras reiteran su invitación para recibir ideas al respecto.



3.- Dice Mario Delgado Carrillo, líder Moreno: También insistió en que los partidos de “la mafia de la corrupción tienen sus aliados en el INE que van a buscar robarnos la elección”. Si Mario, ya la ganaste antes del día 6....Debe ponerse a trabajar y dejar el turismo para el verano...