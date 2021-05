Los moches de Hipólito

“López Obrador es peor que

Vicente Fox en el 2006”

Mauricio Merino

En un principio o al inicio de la administración municipal xalapeña de Hipólito Rodríguez Herrero, muchos ingenuos como yo pensamos que la era de las mordidas o los moches había llegado a su fin.En parte esa era una de las poderosas razones que nos movieron a sufragar a favor del candidato de Morena. Enterarnos, por boca de amigos empresarios xalapeños que eran víctimas, en el gobierno estatal, de vulgares extorsiones a cambio de obra pública, mejor conocidos como “moches, que comenzaron aplicándose en un veinte por ciento hasta alcanzar un escandaloso ¡treinta!, en detrimento de la calidad de las obras y de la economía de los empresarios, como que calentaba.Para entrar a participar en la obra pública oficial, o en la infinidad de trabajos que se requieren en una administración municipal o estatal, había que estar dispuesto a volverse cómplice del saqueo a las arcas. El encargado de repartir el pastel, los contratos de obras y servicios de entrada ponían el asunto sobre la mesa: habrá una licitación pública si le entras con el treinta por ciento eres el ganador. ¿Qué hacer ante esa situación que ponía en juego el futuro de la empresa y de las familias que dependían de ella?... entrarle aunque se sacrificara la calidad de los materiales o la cantidad de los mismos, total la cosa era participar para que hubiera chamba, entradas económicas...!supervivencia!.Tras aceptar el pago del moche venía la espera, que se presentaran cuando menos dos propuestas más para enterarse cómo venían y hacer otra mejorando los costos y los tiempos de entrega. Tras lo anterior la buena noticia: “ganamos, ponte a darle con las cuentas para darte un adelanto, de ahí vas a pagar la entrada (el moche) y con lo que te quede te arrancas porque el tiempo apremia”.La otra alternativa para tener chamba era que te dieran la obra por asignación directa. Esto lo hacen los funcionarios (no lo hacían, lo hacen) con mucha influencia política o por ser socio del jefe (Gobernador o Alcalde), con empresarios amigos. En esa situación es cosa de que te llamen y a hacer números para ganar a manos llenas.Al inicio de la administración del profe Hipólito Rodríguez Herrero, nombró a Luis Alberto Robledo Landero, como director de Obras Públicas Municipales, con él se hicieron bolas, no obras, porque decidieron no licitar nada para evitar la práctica de “los moches”, pero apenas llegó el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez y, por instrucciones superiores, Hipólito tuvo que relevar a su colaborador y poner en su lugar a la prima del Gobernador, a la arquitecta Sulekey Citlali Hernández Garrido, como nueva titular de Obras Públicas Municipales. Sin ninguna experiencia, al parecer en nada. Desde entonces la prima del Gober se ha dedicado a ver pasar la vida mientras en palacio de Gobierno se deciden las obras que se hacen en Xalapa mediante el pago, para los empresarios constructores que le entran, de un ¡cuarenta por ciento!, de moche.Y resulta que el responsable de las ocurrencias que se le atribuyen al atarantado alcalde, son de la autoría del arquitecto Alberto Robledo, un anciano que a sus casi 80 años tiene la suerte de contar con un empleo por ser tío de Zoé Robledo, el titular del IMSS.Total que al municipio de Xalapa, los de la 4T o los Morenos, lo han tomado como su laboratorio de pruebas; su caja chica en materia de obras y su burla para los habitantes de esta ciudad, la Capital del Estado. ¿Hipólito Rodríguez Herrero?, él ha disfrutado el poder a placer pero cuando escuchó que Ricardo Ahued dijo: yo no seré tapadera de nadie, decidió revelar que la prima del Gobernador Sulekey Citlatli (con ese nombre conocí a una teibolera) Hernández Garrido, a través de su vocero, filtrarnos estos datos y él, o ella, encantada... ¡Mesa, mesa, mesa que más aplauda.Los integrantes de la Sociedad Estatal de Recuperación Veracruzana asistentes a sesión convocada el pasado miércoles 12 de mayo, eligieron por unanimidad como Vocal Ejecutivo de SERVER a José Luis Enríquez Ambell, en sustitución del fundador de esta asociación civil, el inolvidable amigo e incansable luchador social, Hugo Vega Morales, recién fallecido.Se acordó continuar con todas las actividades programadas, incluidas reuniones y diálogos con partidos políticos y candidatos a cargos de elección popular, así como con servidores públicos de todos los niveles para plantearles propuestas de beneficio colectivo. Igualmente SERVER proseguirá denunciando acciones que dañen o perjudiquen a la sociedad en su conjunto y mantendrá su postura plural, incluyente, al margen de siglas partidistas e ideologías.Hay que recordar que SERVER cuenta con representantes en la mayoría de los 212 municipios veracruzanos. Y la Presidencia colegiada recae en Alfredo Bielma Villanueva, Jesús Castañeda Nevárez, Mario Javier Sánchez de la Torre y Quirino Moreno Quiza.En la sesión de este miércoles se rindió un sentido homenaje póstumo a Hugo Vega Morales, amigo entrañable de infinidad de veracruzanos que lamentaron la partida de este líder que encabezó numerosos movimientos sociales y causas justas desde el siglo pasado y que estuvo en pie de lucha incluso días y horas antes de su sensible deceso. En recuerdo y honor de Hugo Vega Morales, SERVER se renueva y refrenda su misión de servicio por el bienestar de la población más vulnerable.El senador de la República por el PAN, Gustavo Madero, señaló que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) le apuesta a generar miedo para evitar que los ciudadanos acudan a votar el 6 de junio próximo.Entrevistado en el puerto de Veracruz, donde acompañó al candidato de la coalición “Veracruz Va” a la presidencia municipal de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, el legislador federal se dijo preocupado por las amenazas y la violencia en contra de candidatos en el territorio veracruzano, lo cual enrarece el clima a menos de 20 días de que se celebren los comicios federales y locales.Madero Muñoz manifestó que la generación del miedo y las amenazas a candidatos es consecuencia de que las preferencias electorales no le benefician al Gobierno Federal, al gobierno estatal y a Morena. “Morena le está apostando a eso, a generar miedo, a generar abstencionismo, a generar confusión y engaños; esta es una campaña que estamos librando para tratar de quitar todas estas mentiras, engaños y este sentimiento de inseguridad, de impotencia que tiene la gente, pero, al contrario, es saliendo a votar como podemos hacer que las cosas mejoren”, subrayó.Gustavo Madero recordó que se llevan contabilizados 84 candidatos y políticos asesinados en el país en este proceso electoral, lo cual indicó que resulta preocupante e inaceptable. El senador panista recomendó al gobernador del estado de Veracruz y a sus colaboradores que respeten la libertad de los ciudadanos y que garanticen un clima de seguridad y de confianza para las elecciones que se celebrarán el 6 de junio.