Democracia subyugada

*Atentado a la privacidad

*Retumba grilla porteña

*Violencia hacia periodistas



Refiere el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el concepto que los mexicanos mientras mayor nivel de educación registran, son los que resultan mayormente inclinados hacia la aplicación de campañas negativas sobre su gobierno e, incluso, agregando el Ejecutivo de la Nación el clásico gesto de ironía, mismo que ya le caracteriza en la cotidiana y aburrida tribuna presidencial, apunta que cualquiera pensaría que entre mayor preparación y capacitación (como es el caso del sector empresarial) existiría “mayor nivel de conciencia” pero que, definitivamente. tales referencias de “inconsciencia” entre los ricos, están reflejando que “entre más educada es la gente, más creen en los ataques contra la cuarta transformación”.



La otra realidad, en la que creen y viven inmersos los mexicanos conscientes de los hechos, es que los resultados del Gobierno Federal ya cercano a la mitad de su sexenio, no son los que México requiere para poder aprobar, con claro convencimiento ciudadano, los programas destinados a contener la pandemia y atenuar otros padecimientos, como el cáncer que sufren niños mexicanos, programa que funcionaba bien sin que existiera una Cuarta Transformación, pero que al igual que diversos rubros de salud, no fueron atendidos en los tiempos y formas apropiadas para evitar colapsos severos en los renglones que afectan a la colectividad.



Si a ello le sumamos que formamos parte de los países con mayor número porcentual de pérdidas de vidas, en relación a la cifra de mexicanos agredidos por el coronavirus, las conclusiones oficialistas de que en México “los más ricos” no son los más educados y que, por esa “inconsciencia cultural” es que, en ese sector la promoción para descalificar a la Cuarta Transformación es una acción cotidiana, la realidad de tales escenarios refleja contundentemente, que “la descalificación” en torno a los niveles de atención y prevención frente a la pandemia, al igual que los tropiezos en programas para incrementar productividad y empleo, al tiempo de las respuestas ante severos problemas incluso de niveles trágicos (como lo es el caso de la tragedia originada por fallas en supervisión y mantenimiento en una ruta del Metro) apuntan por sí mismos que el sector productivo del país, es lógico que refleje distanciamiento de quienes como autoridades y reguladores del proceso económico y social de los mexicanos, por las propias acciones y resultados gubernamentales, se mantengan en desacuerdo con los actuales estilos de gobierno.



Escucho y leo opiniones tanto de voces empresariales, como de especialistas en el análisis sociopolítico, muchos de ellos no sólo identificados y reconocidos por los mexicanos, sino incluso con prestigio en ámbitos internacionales, escenarios en los que se advierte (por especialistas) que los resultados puntuales y evaluables en materia de crecimiento económico, salud pública, seguridad, generación de empleos, al igual que en su conjunto el desarrollo integral de los mexicanos, simple y sencillamente se estancó en los inicios de la actual administración federal, pero a ello se debe agregar que se desplomó en el transitar del segundo y el actual tercer año de esa misma administración, cuya “transformación” no ha resultado para bien de los mexicanos.



¿Qué se escucha decir entre los sectores productivos de este país?... lo que se lee, se ve y se oye, es que la transformación en México han sido pasos hacia atrás en el renglón del desarrollo social y económico, mismos que pudieran ser acreditados a indudables factores, el primero de ellos a la agresión pandémica, pero también se debe agregar el “golpe de timón” que se aplicó en materia de obras en proceso, como las del aeropuerto internacional cuyo avance de obra e inversión se tiró a la basura y, el proyecto fue de lo primero que “se fue al carajo”.



Al igual que se esfumaron o quedaron en suspensión prolongada millones de plazas laborales, así como los elevados niveles de inseguridad (otro factor que originó el triunfo lopez-obradorista) siguen vigentes en el país, e incluso impactan de manera directa el actual proceso electoral y, en esos mismos espacios negativos, hoy transitamos por un proceso electoral sin igual en la experiencia del México de las últimas décadas (yo diría de muchas décadas) un Ejecutivo de la Nación que se ha negado a guardar silencio, así como evitar intervenciones en los espacios de un proceso electoral que es considerado por el propio Presidente, como uno de los escenarios electorales de mayor participación de candidatos y, por lo mismo, más numerosos en la historia del país, pero sobre el cual casi cotidianamente y frente a los reflectores de los medios de comunicación, el Presidente se ha convertido en una figura protagónica, lo que para especialistas diversos y los mismos actores del proceso electoral, como lo es en su calidad de dirigente nacional de un partido político Dante Delgado Rannauro, quien en el Estado de Nuevo León reclamó y exigió ante múltiples integrantes de medios de comunicación, que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, “sacara las manos del proceso electoral”... Escenarios a los que especialistas en la materia denominan como “Democracia Subyugada” o “Híper-presidencialismo”.



Los hechos se encuentran a la vista de todos los mexicanos, quienes lo nieguen será por ignorancia, por intereses personales o porque se han convertido en víctimas de la manipulación, pero todo nos hace indicar que en los marcos gubernamentales no sólo economía y bienestar se encuentran entrampados, sino también se advierten visos de más de lo mismo en materia democrática... El primer deseo es el que estemos equivocados y que nuestra apreciación resulte errónea.



Lo que se lee



¿En cuántas ocasiones se han registrado delitos precisamente porque los criminales ejecutores, obtienen información calificada como confidencial, por parte de algún empleado bancario en quien depositamos nuestra confianza?...



La interrogante la planteamos como resultado de evaluaciones que se están realizando por especialistas, en las que se refleja lo peligroso que resulta, el que nuestros datos biométricos, registrados en el Padrón de Usuarios de las redes de telefonía celular, dejen de ser realmente privados y pasen a formar parte de Padrón Nacional de Usuarios de la Telefonía Móvil.



Varias personas me han comentado que en cuanto esto se convierta en realidad, dejarán de utilizar el servicio en referencia, porque dicho servicio dejará de ser claramente privado para convertirse, incluso, en un sistema de comunicación que podría caer en manos criminales, mismos que causarían daño al usuario e incluso a sus familiares y contactos en lo general.



La interrogante obviamente natural es: ¿Por qué las autoridades insisten en complicar las cosas colocando contra la pared a la ciudadanía?... ¿No podrían diseñarse medidas transformadoras que no atenten contra la colectividad y en verdad resultaran beneficiosas?.



Lo que se ve



Ante el fallo del Tribunal Electoral que anula a Miguel Ángel Yunes Márquez como candidato a la alcaldía, al no cumplir con el requisito de residencia efectiva, por más de tres años en la ciudad y puerto de Veracruz, la alianza PAN-PRI-PRD tiene escasas horas para designar de emergencia a un nuevo candidato, definición que deberá surgir hoy mismo, antes de que venza el plazo de apenas 24 horas otorgado para el caso.



El hecho obviamente que sacude al conglomerado social del puerto jarocho, escenario que ineludiblemente pasará a formar parte destacada de la historia electoral y, no sólo del municipio de Veracruz... Hoy en los nuevamente nutridos y tradicionales cafés del bello puerto jarocho, el tema de las conversaciones fácilmente usted apreciado lector los puede “adivinar”... Cosas veremos.



Lo que se oye



Ante acciones policíacas de rasgos virulentos que, al ser cubierta y difundida por reporteros veracruzanos originaron atropellos en contra de esos periodista, las protestas de los integrantes de la prensa no se han hecho esperar, tema en el cual el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, bien haría en intervenir de manera clara y contundente, para que se evite la réplica de hechos que la prensa siempre denunciará, intervención gubernamental que no debe hacerse a un lado y que debería ser de manera clara y expedita, evitando no sólo “malos entendidos” sino la posibilidad de que se vuelva a registrar más de lo mismo... Ahí la dejamos.