El gobierno cuitlahuista, un barco sin capitán, a la deriva

En la recta final de las campañas más grandes de la historia, en Veracruz el gobierno de Morena es un verdadero barco a la deriva, sin capitán que gobierne el buque ni trace y lleve el rumbo correcto.



Lo sucedido la noche del lunes y la madrugada del martes con la detención y luego la liberación de 14 maestros del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación (SDTEV) dejan plena constancia de ello.



Nadie esperaba que los uniformados de Hugo Gutiérrez Maldonado les cayeran a palos cuando se manifestaban frente al edificio de la SEV y se los llevaran detenidos, pero menos que fuera el propio secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, quien en la madrugada los fuera a liberar.



Un video que dio cuenta de los hechos se hizo viral y desató un verdadero tsunami de protestas de todos los grupos magisteriales, que se solidarizaron con sus compañeros del SDTEV. Creo que nunca antes algo los había unificado y menos en contra del gobierno.



A Zenyazen le llovieron reclamos y advertencias de los dirigentes de los diversos grupos y sindicatos: “Nos vemos el 6 de junio”, le decían todos. “Vamos a votar por David Velasco”, le anunciaban otros. “Todos vamos contra Morena”, era la advertencia general.



En la confusión inicial todos atribuyeron la orden de desalojo a Escobar García, pero resultó ¡que él no estaba enterado!, hasta que le llovieron los reclamos y las advertencias. Entonces se preocupó y se movilizó, habló con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y por fin, según, contra la oposición del secretario de Gobierno, lo convenció de que soltaran a los detenidos.



En la SEV aseguran que quien dio la orden fue el secretario Eric Patrocinio Cisneros Burgos, para dañar la imagen de Zenyazen (es el más insistente en que el gobernador lo quite del cargo), pero también para crearle un ambiente en contra al candidato a alcalde Ricardo Ahued. Ayer trataban, desesperadamente, de hacer un control de daños, pero no creían poder revertir el voto en contra.



Coincidentemente, ayer mismo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ordenó el cese del Subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Sedesol, Arnulfo Vázquez Hernández, por ser hermano del dirigente del SDTEV, José Arturo Hernández, y en su lugar nombró a Arturo Domínguez Galván, quien era director del Registro Civil y hombre de confianza de Cisneros.



Se exhibe la guerra de tribus



Lo ocurrido en la SEV exhibe la total falta de control en el gobierno y la guerra interna de sus tribus, lo que no se duda que les dejará un saldo negativo el día de las elecciones.



(Cierto día, en plena definición de candidatos, hubo un reclamo a quien se asume como dirigente de Morena en el Estado, Esteban Ramírez Zepeta. Viendo que no tenían a quiénes postular, le reprocharon que no hubieran formado cuadros propios desde que llegaron al poder. Su respuesta fue no les había dado tiempo por estar dedicados a enfrentar una guerra interna con Eric Cisneros.)



Por todas las señales que se están dando, todo indica que el barco cuitlahuista ya tiene una vía de agua, es decir, una emergencia, que puede inundar la embarcación y enviarla al fondo con todo y tripulación.



Para colmo del gobierno de Cuitláhuac, las medidas con las que pensó que podría detener el avance de la oposición les han fallado en forma rotunda. En Tihuatlán, por ejemplo, donde detuvieron, prácticamente secuestrándolo, al candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, Gregorio Gómez, según mostró un video, el candidato al que pusieron en su lugar, Leobardo Gómez, exalcalde, le saca una venta de 2 a 1 al candidato de Morena, José Enrique Romero Alarcón.



Otro caso es el de Minatitlán, donde aun detenido, el candidato de esa misma alianza, Nicolás Ruiz Rosette, dobló su ventaja de 7 a 14 puntos sobre la candidata de Morena, diputada federal con licencia, Carmen Medel Palma.



Anoche el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) invalidó la candidatura de Miguel Ángel Yunes Márquez a la presidencia municipal de Veracruz. Se sabe que la dirigencia estatal del PAN seguirá respetando esa plaza para la corriente del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y que en la coalición Veracruz ¡Va! esperan que se repita el mismo fenómeno que con los candidatos detenidos: que crezcan sus bonos.



De todos modos, no se puede desestimar que hubo cuatro recursos en su contra: de Morena, Podemos, Fuerza por México y el Partido del Trabajo



Ultrajes a la autoridad, solo aplica a los opositores



Hay un video de la madrugada de ayer donde se ve y se alcanza a escuchar cuando Zenyazen llega al cuartel San José y anuncia que el gobernador ya ordenó que liberen a los detenidos, a quienes al esposarlos se les acusó del delito de ultrajes a la autoridad.



El testimonio exhibe cómo en el gobierno aplican ese delito a voluntad del gobernante, porque por la misma causa detuvieron a candidatos de la oposición y en esos casos, en cambio, el gobernador no ordenó que los liberaran sino, al contrario, pidió a los jueces que los refundieran dentro.



Y el OPLEV, al servicio del cuitlahuismo



Shhht. No se lo diga a nadie, pero, ¡carambolas guindas!, el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV) no ha cerrado el registro de las listas de candidatos a ediles, pero solo para los de Morena, partido que ya no sabe qué hacer ante la derrota que ve venírsele encima el 6 de junio.



Adentro del organismo, sottovoce, es decir, en voz baja, en secreto, se dice que el titular Alejandro Bonilla baila al son que le toquen en el palacio de gobierno y que su condescendencia con el cuitlahuismo es para facilitarle que cambien candidatos porque los que puso no’mas no levantan. Se sabe, por ejemplo, que estarían intentando cambiar al de Tihuatlán, que menciono líneas antes.



En los estrechos y cortos pasillos de la sede del OPLEV se comenta que a eso se debe que cuando faltan menos de 20 días para ir a las urnas no se han mandado imprimir las boletas en las que tienen que ir los nombres de los candidatos, porque Morena buscan cambiar a los que ya ve como perdedores.



Expulsarán de Morena a Ríos Uribe



En venganza contra el diputado local Rubén Ríos Uribe porque está tratando de invalidar las candidaturas de Morena debido a que a él no le dieron una, el cuitlahuismo ha pedido a la dirigencia de ese partido que le suspendan sus derechos partidarios y que lo echen del registro del padrón nacional de “protagonistas del cambio”.



Piden también que le impidan que pueda ser postulado como candidato externo una vez que lo expulsen de sus filas. El cordobés tendrá que huir del Estado y esconderse cuando se le acabe el fuero, en cinco meses más, porque ya le tienen reservada la peor celda de Pacho Viejo.



Y viene Alito



Para el viernes se espera la visita al Estado del dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, a quien su paisana de Campeche, la diputada federal Cynthia López Castro destapó el lunes como candidato presidencial para 2024.



Tentativamente podría estar en Xalapa, en Orizaba (Morena quiere revertir su segura derrota y denunció también al candidato Juan Manuel Diez Francos) o Coatzacoalcos, lugares donde su partido ha repuntado con los candidatos a alcaldes, que también lo son de la alianza PAN-PRI-PRD.



Un dato para los futuristas: el cuate cuate de Alito en Veracruz es Adolfo Mota Hernández, candidato a diputado federal por Xalapa Rural, quien doblaría 2 a 1 a la candidata de Morena al mismo cargo.