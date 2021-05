Yunes Márquez se victimiza

Con el mismo discurso bravucón que en 2017 usó su padre, el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, en contra de Andrés Manuel López Obrador, a la sazón dirigente nacional de Morena y aspirante a la Presidencia de la República, este martes por la mañana Miguel Ángel Yunes Márquez difundió un video en el que el fracasado ex candidato del PAN a la gubernatura le advirtió al mandatario estatal morenista Cuitláhuac García que “¡aquí sí te vas a topar con pared!”, pues lo acusó de pretender tumbarle su candidatura a la alcaldía porteña mediante un resolutivo “que será votado y aprobado por la mayoría de los magistrados corruptos” del Tribunal Electoral de Veracruz “que se encuentran al servicio del Gobierno del Estado”.



“La discusión y votación en el Tribunal será una vil simulación, esta es una decisión ya tomada desde el gobierno desde hace meses”, afirmó Yunes Márquez horas antes de que sesionara el TEV, cuyos magistrados, en efecto, resolvieron por unanimidad anular su candidatura por ser legalmente inelegible.



Y es que su candidatura había sido impugnada inclusive hasta por sus propios correligionarios que apoyaban al diputado local del PAN Bingen Rementería, ya que, en su opinión, Yunes Márquez incumple con el requisito legal de la residencia mínima de tres años en el municipio que ahora está obsesionado en gobernar.



El primogénito de Yunes Linares ha sido denunciado también por los partidos Morena y Fuerza por México –que paradójicamente en el estado dirige su primo Eduardo Vega Yunes–, pues para registrarse como candidato habría obtenido constancias falseadas del Ayuntamiento que actualmente preside su hermano Fernando.



“Afortunadamente el Tribunal Electoral veracruzano no tiene la última palabra, es sólo la primera instancia, vamos a acudir a la justicia federal a defender el derecho de todos de elegir a la persona que mejor les parezca. No es el primer obstáculo ni el último que saltaremos, estamos listos para defendernos con la razón y la ley en la mano. Estoy seguro que saldremos adelante. El derecho de elegir es del pueblo, no de los magistrados electorales cómplices que se están prestando a esta jugarreta y, mucho menos, del Gobierno del Estado. Pueden suspender mi candidatura temporalmente, pero lo que no podrán frenar es la decisión ya tomada por los veracruzanos de elegir a quien ellos quieren que sea su Alcalde, no a quien le quieran imponer desde el gobierno”, retó Yunes Márquez.



Pero la semana pasada la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mandó una mala señal para el candidato porteño de la alianza PAN-PRI-PRD. Y es que no sólo revocó por unanimidad la candidatura a diputado federal por representación proporcional de Pedro César Carrizales, “El Mijis”, luego de concluir que el morenista potosino no acreditó su vínculo con una comunidad indígena de la circunscripción por la que fue postulado, sino que además el máximo órgano jurisdiccional ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República porque Morena presentó documentación de los municipios de San Antonio y posteriormente de Axtla de Terrazas con la que se pretendió acreditar la pertenencia de Carrizales a una comunidad indígena, misma que fue desconocida por los funcionarios responsables de expedirla.



Este mismo martes, también a través de videos, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura local, y Esteban Ramírez Zepeta, delegado en funciones de presidente del Comité Directivo Estatal de Morena, le reviraron a Yunes Márquez pidiéndole que “no sea llorón” y que acate la resolución del Tribunal Electoral de Veracruz; mientras que su ex secretario particular, José “Pepe” Cárdenas, quien hace un mes renunció al PAN, le expresó: “Miguel, no mientas más, no eres perseguido, al contrario, perseguiste y agrediste a los panistas para obtener una candidatura ilegal. Nunca has vivido en Veracruz pero obtuviste gracias tu hermano una constancia de residencia falsa. Miguel, no eres víctima, eres un delincuente electoral, basta ya de mentiras”.