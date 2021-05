Parece enredadera política...

1.- Está lloviendo y se anuncia otra tormenta en el cumplimiento de la Orden de los Aguaceros de Mayo. Resulta que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), algunas semanas después, ordenó a Morena “...explicar reglas y el procedimiento establecido para la participación en la selección de candidaturas a diputaciones plurinominales, y en su caso determinar si el hoy diputado Porfirio Muñoz Ledo puede o no buscar la reelección...”



Como se sabe, el vengativo Mario Delgado Carrillo, dirigente de Morena, a quien Muñoz Ledo encaró, impidió al diputado federal buscar la reelección por el principio de representación proporcional, por lo que el diputado Muñoz Ledo buscó, por los medios legales, cambiar dicha decisión.



El pasado 3 de abril [un mes y días después] el diputado federal impugnó la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) debido a que se había declarado la improcedencia de su recurso. La Sala Superior reencauzó la impugnación a la Comisión, pero se declaró nuevamente improcedente.



En sesión pública, hace unas horas, magistradas y magistrados determinaron, por unanimidad, que la CNHJ del partido señalado, deberá emitir en tres días, una resolución de fondo y decidir si Muñoz Ledo tiene o no derecho a ser considerado como aspirante a candidato a diputado federal de representación proporcional por fórmula externa.



Morena tiene la palabra.



2.- El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, exigió ayer que el candidato “pescado” por el Partido Encuentro Social (PES), Jorge Hank Rhon, exprese una disculpa pública por ejercer violencia política en razón de género, en contra de la candidata de la coalición “Va por México”, Lupita Jones, para la Gubernatura de Baja California.



El dirigente del partido tricolor calificó el hecho de que el aspirante a gobernar esa entidad hiciera referencias violentas, como inconcebible “en pleno 2021, en un momento en el que todos debemos ser parte de la solución”, y exhortó a las autoridades electorales a tomar las medidas necesarias para sancionar este tipo de conductas, “que en nada abonan a la contienda ni al progreso de nuestro país”.



“Los ataques en contra de las mexicanas atentan contra sus derechos y libertades. No podemos permitir que se violente a ninguna mujer, mucho menos por quienes pretenden obtener el voto ciudadano. Esas conductas no nos representan ni a los mexicanos ni a los bajacalifornianos”, apuntó el líder priista en sus redes sociales.



En el mismo sentido se pronunció el Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), al hacer un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar las acciones correspondientes, a fin de evitar que la violencia política ejercida por Jorge Hank Rhon no pase desapercibida en estas elecciones.



Se recuerda que durante una gira por Mexicali, el candidato del PES realizó comentarios misóginos y sexistas contra la candidata del PRI Lupita Jones, para la gubernatura del estado, a quien llamó “basura”.



3.- Y es cierto, también en San Juan hace aire; y más ahora con tormentas anticipadas. Resulta que el Presidente de la Sala Superior del TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, envió un comunicado a los demás pares, [cinco de siete] para que, antes de la sesión que corresponda, (“le informen el sentido del voto que emitirán”) rechazaron la petición que se les realizó por instrucción del magistrado presidente José Luis Vargas de adelantar el sentido de sus votos sobre los asuntos que resuelven en las sesiones públicas.



A través de un oficio firmado por los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Reyes Rodríguez Mondragón, Janine Otálora Malassis, Indalfer Infante Gonzales y Felipe de la Mata Pizaña –la única que no apoyó este posicionamiento fue Mónica Soto–, puntualizaron que esa solicitud carece de fundamento legal.



“Rechazamos enérgicamente la petición que nos formula para que enviemos al Secretario General de Acuerdos, antes del inicio de la sesión privada, el sentido de nuestros votos en cada uno de los asuntos listados para ser discutidos y resueltos en la sesión pública.



“Se trata de una petición que carece de todo fundamento legal, y atenta contra nuestra independencia y autonomía que, como juzgadoras y juzgadores, tenemos en lo individual y como integrantes de un órgano jurisdiccional colegiado”, indicaron.



Pa*su mecha...la olla se está caldeando....



4.- En Veracruz puerto arrecia la tormenta [ventiscas y lluvias...]