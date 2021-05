¡Vamos por el voto útil!

“!Si sigues tomando fotos,

te levanto y te madreo!”

Policía a fotorreportero

En este país cundido de partidos políticos, unos de rancia tradición en el poder como son el PRI y el PAN y otros que han sido creados como negocios familiares o de pandillas de mercenarios de la política, pagados desde el gobierno con la finalidad de difuminar el voto ciudadano y ganar una elección con un mínimo de sufragios, la alternativa democrática que queda es recurrir al llamado voto útil o voto racional cuyo peso más importante está en los que se abstienen.El diario EL FINANCIERO publica un bien documentado artículo sobre el tema en el que nos dice: “El enemigo de mi enemigo es mi amigo” es la paráfrasis a un párrafo que versa sobre estrategia militar contenido en el Arthasastra, texto del siglo IV a. C., cuyo autor fue Kautilya, “el Maquiavelo hindú”.“El voto táctico, término de clara influencia militar, es un conjunto de estrategias aplicadas a los sistemas de votación, que se distinguen del voto sincero —que expresa la preferencia real del elector— por ser cálculos para evitar que un candidato se alce con la victoria en las elecciones, que implican las más de las veces que el elector vote por una opción no deseada en pos de otro objetivo, en nuestro caso anteponer los intereses de la nación a los nuestros.”“El voto útil es parte de los tipos de votación táctica. El elector emite un voto racional por una opción que tiene una mayor posibilidad de ganar diferente a la de su sincera preferencia, para lograr así que una agenda en particular sea impulsada —lo que supone que por quien se emite el voto es afín en algunos aspectos al candidato que en realidad se prefiere, pero que con menos posibilidades de triunfo—, o para evitar la victoria de un candidato ajeno o contrario a sus intereses.”Que se recuerde el voto útil apareció en México durante las elecciones federales del 2000, Vicente Fox, entonces candidato presidencial de la coalición entre el PAN y el PVEM, instó al electorado al voto útil a su favor, para “sacar al PRI de Los Pinos”. Con Cuauhtémoc Cárdenas, candidato de la Alianza por México —que agrupaba a partidos de izquierda—, situado en las encuestas de intención del voto lejos del candidato oficial Francisco Labastida Ochoa, postulado por PRI, el llamado del candidato panista a los electores mexicanos obedecía a la lógica de lograr la alternancia en el poder, uno de los caros objetivos de la incipiente democracia mexicana.Fox convocaba a ciudadanos de filiaciones ideológicas distintas —si no es que claramente contrarias— a las del partido por el que contendía a que votaran por él, dejando de lado las convicciones políticas en pos de acabar con 71 años de gobiernos sucesivos de un solo partido. El llamado fue exitoso, y Vicente Fox logró la victoria con 42.52% de la votación, 6 puntos porcentuales por encima de Francisco Labastida. Cárdenas, el necio, en un tercer lugar, alcanzó 16.64% de los votos emitidos.Las condiciones de los comicios actuales son distintas. El conservador PAN va en alianza con dos partidos el PRI y el PRD, anteponiendo sus principios ideológicos y sus intereses de grupo político a los de la nación en manos de un grupo que la destruye con especial eficiencia.Está comprobado que en los países con sistemas multipartidistas como México, el voto útil prospera y lleva al triunfo a quien los ciudadanos quieren que llegue o impide que continúen en el poder los despreciables, los que son considerados responsables de la desigualdad, la inseguridad, la miseria, los abusos de quienes están en el poder y la ineficiencia de los mismos que con su actuación como gobierno hunden al municipio, al estado o a la nación.A escasos 17 días de la elección más importante en la historia moderna de México, quienes van a sufragar ya tienen decidido por quién. Morena, el partido en el poder, hace hasta lo imposible por tratar de mantener el control político de la nación sin mucho éxito, los grandes errores que han cometido en contra de la sociedad, la permanente confrontación presidencial contra todo, especialmente los fantasmas del pasado, han provocado el rechazo social mayoritario a su continuidad manteniendo todo el poder, tal como llegaron gracias al voto útil que los mexicanos le dieron por hartazgo contra el sistema que se logró enquistar casi ochenta años.Los beneficiarios de la llamada 4T, que sepa la madre qué es, o qué quiere decir, promueven el voto a favor de su partido al igual que los zánganos que reciben dinero mediante programas sociales del gobierno a cambio de su voto, dinero que sale de los impuestos de todos los mexicanos, esos por supuesto que están listos para ratificar su confianza en el gobierno que los mantiene a dieta de croquetas como lo dice el propio presidente López Obrador, y los empresarios, los grupos políticos y sociales, los académicos e intelectuales con los que AMLO se ha confrontado innecesariamente, también tienen su voto bien definido, son los de: ni un voto a Morena, pero cuidado, hay que salir a votar, razonando a favor o en contra de quién, con un voto que sea útil para el municipio, el estado o la nación.Vecinos de la calle Guerrero en la colonia centro de Xalapa, nos piden hacer llegar su inconformidad a la señora Rosalinda Galindo Silva, diputada local con licencia, para que deje de insistir en colocar mantas, pendones, pegotes en las fachadas de las casas y todo tipo de propaganda de su partido Morena, el que le regaló la diputación que ostenta y en la que quiere repetir pues ahí se gana muy bien sin hacer nada.Nos comentan los vecinos que están muy conscientes de lo agradecida que debe estar la señora con quienes la encumbraron junto con quince de sus familiares, a los que colocó en importantes cargos dentro de la administración pública, pero no se vale que por sus purititos gus…tos (de la señora Galindo) tengan que aguantar la propaganda de un partido ajeno a los intereses de los habitantes de la calle de Guerrero.Servidos señores, ojalá entienda la ñora.En atención a una llamada que nos hicieron de la dirección general del IMSS, hacemos la siguiente aclaración: ciertamente no nos consta que el señor Robledo, uno de los Subdirectores de Obras Públicas Municipales, sea tío de Zoé Robledo, a lo mejor solo coincide el apellido o el sobrino de plano se avergüenza del tío por ser empleado del profesor Hipólito Rodríguez. 