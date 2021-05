Los Yunes, a examen de nuevo

Al revocar el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) el acuerdo del OPLEV que había confirmado la candidatura de Miguel Ángel Yunes Márquez a la presidencia municipal de Veracruz, somete a examen, una vez más, a la corriente del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares.



El martes, el TEV bajó al joven de la contienda por el incumplimiento de la residencia efectiva no menor a tres años en el municipio, “sin que dicho ciudadano haya desahogado la vista que se le formuló durante la substanciación del presente asunto”.



Ayer, el diputado federal Carlos Alberto Valenzuela, de la misma corriente política, informó que ya habían impugnado la resolución del TEV y dijo que confían en que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) restituya la candidatura.



El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, confía en que así sucederá. Declaró que se nombrará un “candidato sustituto provisional... en forma momentánea... porque no tenemos dudas” que la Sala Regional y en su caso la Sala Superior del TEPJF resolverá a favor del panista (XEU Noticias). Dijo que esperaba que Miguel Ángel Yunes (no aclaró si el padre o el hijo) propusiera al sustituto provisional.



Por un lado, queda claro que los Yunes azules tienen el respaldo de la dirigencia nacional de su partido, y, por el otro, se confirma lo que comenté ayer, que la dirigencia estatal seguirá respetando esa plaza para la corriente del exgobernador Yunes Linares, versión ahora confirmada por la dirigencia nacional.



Creo que la revocación de la candidatura, que a su vez puede ser revocada también, es peccata minuta si se compara con la pérdida de la elección a gobernador que sufrió en 2018. Pero la decisión del TEV el martes servirá también para vislumbrar el futuro político de esa corriente política.



Si finalmente ganan el litigio y recuperan la candidatura y luego retienen la alcaldía jarocha, mantendrán la fuerza suficiente para disputarle en septiembre u octubre próximo, no más, la dirigencia estatal de su partido, que deberá ser renovada, a Joaquín Guzmán Avilés. Y si se la llegaran a arrebatar, entonces el joven se proyectaría de nuevo como futuro candidato a la gubernatura en 2024.



Ya se sabe que el jefe del clan, Miguel Ángel Yunes Linares, es un guerrero nato. Seguramente se van a defender con todo y van a pelear el terreno palmo a palmo conscientes de que no solo está en juego la presidencia municipal del puerto sino su futuro político.



Alito se anticipa y da espaldarazo a Diez Francos



En Palacio de Gobierno pretenden bajar ahora de la contienda a Juan Manuel Diez Francos, candidato del PRI y de la alianza Veracruz ¡Va! a la alcaldía de Orizaba, acusándolo de actos anticipados de campaña. El empresario tiene el triunfo asegurado y por eso lo combaten.



Como la dirigencia nacional tricolor sabe muy bien que tanto el OPLEV como el TEV están al servicio del gobierno cuitlahuista, por eso ayer el dirigente nacional, Alejandro “Alito” Moreno, vino al Estado y viajó a Pluviosilla para manifestarle todo su respaldo y dejar constancia pública de ello. Dijo que no permitirán otro atropello a la democracia.



Un cambio de agenda de último momento adelantó la visita, que se tenía prevista para este jueves. El priista desayunó en el puerto, donde reiteró su respaldo a la joven candidata a la alcaldía de Boca del Río, Katya Ortiz Pérez, y le adelantó que retornará en unos días más para acompañarla.



En Orizaba dialogó en privado con Diez Francos y luego caminó con él y con el candidato a diputado federal Igor Rojí a un pequeño mitin en el parque Castillo. Desde este municipio dialogó vía telefónica con el candidato a alcalde de Xalapa, David Velasco Chedraui, y le anunció que volverá en unos días más para encabezar un acto con él en la capital del Estado.



La gira continuó en Córdoba donde dio su respaldo al candidato a presidente municipal Guillermo Rivas Díaz, así como a la candidata a la diputación local, Janeth García Cruz, en una reafirmación de su alianza con Antorcha Campesina.



Namiko quiere echar abajo el delito de ultrajes a la autoridad



En una actitud que la desmarca de convertirse en una versión de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, totalmente sometida al gobierno de AMLO, el martes la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad para echar abajo la reforma que aumentó la severidad para castigar el delito de ultrajes a la autoridad, aprobada en marzo pasado por el Congreso local.



Con ello marcó y remarcó la autonomía de la comisión y seguramente fortalecerá la confianza en el organismo, luego de que prácticamente todas las demás instituciones supuestamente autónomas están sometidas a los dictados del palacio de gobierno.



La reforma al delito de ultrajes a la autoridad ha servido al gobierno, a través de su brazo ejecutor, la Fiscalía General del Estado, para abusar y cometer atropellos contra diversos ciudadanos y tiene en la cárcel a candidatos de la oposición a cargos de elección popular.



Así, la CEDH se sumó a la impugnación que el 6 de abril también hicieron 18 diputados locales de los partidos PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.



Lo que Namiko pide a la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que se invalide la reforma al delito de ultrajes a la autoridad, despojo y delitos contra la seguridad pública, por considerar que son violatorios a los derechos humanos. El máximo tribunal admitió la demanda. La SCJN ha dado un plazo de 15 días hábiles al Congreso local para que dé respuesta a las demandas de inconstitucionalidad. Todo apunta a que la reforma será echada abajo.



Se desborda la violencia política



Verdaderamente alarmante, preocupante fue lo que ocurrió el domingo en Los Llanos, municipio de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, donde indígenas tsotsiles retuvieron y simularon el ahorcamiento y un linchamiento público del candidato de Morena a la alcaldía, Juan Salvador Camacho Velasco, tras acusarlo de que no cumplió sus promesas de gestionar obras cuando fue diputado local.



Camacho Velasco es hijo de Manuel Camacho Solís, quien le disputó la candidatura presidencial a Luis Donaldo Colosio, y primo hermano del exgobernador y ahora senador Manuel Velasco Coello.



Aunque el aludido negó los hechos, en diversos medios se publicó un video donde se ve que lo llevan sin zapatos hacia el patio de una escuela, una fotografía donde se observa cuando le están quitando la soga del cuello y cómo pende de la cuerda que pasaron sobre la rama de un árbol. Tuvo que pagar 300 mil pesos para que lo dejaran ir.



Y en Xalapa no quieren a candidatas de Morena



En Xalapa, mujeres simpatizantes de Ricardo Ahued, candidato a alcalde de Morena a la alcaldía, se manifestaron ayer en contra de las candidatas de ese partido a diputadas locales Ana Miriam Ferráez Centeno y Rosalinda Galindo Silva, así contra la diputada federal Dorheny García Cayetano.



El hecho ocurrió mientras Ahued recorría la calle Constituyentes de 1824, de la colonia Constituyentes. Personas del equipo de Ana Miriam trataron de tapar a una mujer que mostraba una cartulina que decía: “Yo apoyo a Ahued, ni un voto a Rosalinda, Ana Miriam, Doreny García, son un fraude”. Un video que se envió por la noche al columnista muestra lo sucedido.



“Prosa aprisa” ya tenía información desde días antes de que en el equipo del candidato se las quieren sacudir. No las ven bien porque andan colgadas de Ricardo sin ir a pedir el voto por separado para cubrir más espacios, pero también porque, dicen, nadie las quiere y todos sus negativos se los están pasando al candidato, poniendo en riesgo su posible triunfo.