Una tarde de política...

1.- Una buena línea de transmisión entre un aspirante a cargo de elección popular y los potenciales votantes, es atribuible a reporteros de medios y columnistas del comentario político.



Asentar lo contrario, son ánimos de nadar contracorriente. Y si un político tiene sensibilidad y disposición a transitar sin contratiempos, acude a esta premisa.



Y sí, que nadie dude: Hay políticos rijosos que creen que el tiempo no pasa y los cargos no se agotan. Los menos, facilitan el expediente en sus recorridos por calles y colonias; otean las fuentes de necesidades y anotan, para cuando los tiempos lleguen, cumplir en la medida del presupuesto, lo que se debe y se puede, sin comprometer palabras vanas y falsedad en promesas.



Ahora es tiempo de pedir el voto; de ofrecer utopías y encarar la realidad. Los que andan por allí: por parques, colonias y jardines, sí saben en lo que andan. Si triunfan y no cumplen, no volverán a ser escuchados. Los electores tienen memoria y los libros de los tiempos también...Y sí, en política hay tiempo para todo y todos, hasta para debatir...



2.- Las visitas del presidente del CEN del PRI a tierras de Veracruz-estado revelan dos cosas: Que la tríada también quiere resultados, y si Alejandro Moreno [Alito para sus amigos] no tiene un plan B, más le vale que sus propuestas ganen espacios.



Veracruz es campo propicio para que triunfen los de la tríada opositora al partido en el gobierno: Les toca señalar lo que suceda en el presente. El pasado quedó atrás y en la política también hay ganancias cuando el elector es informado.



Un elector informado es un elector con voto decidido.



3.- En el puerto de Veracruz, la tríada respetó la posición del PAN y al ser defenestrado temporalmente su principal aspirante, Miguel Angel Yunes Márquez, entra de remplazo, su esposa, Patricia Lobeira Rodríguez, veracruzana del mero puerto.



Puesta en marcha, la Comisión Permanente del PAN designó como su candidata a la alcaldía de Veracruz a Patricia Lobeira Rodríguez.



El Comité Directivo Estatal del PAN informó que designaron a su nueva abanderada en cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.



Se dijo más: Los integrantes de la Comisión Permanente aprobaron en sesión la solicitud de participación de Patricia Lobeira Rodríguez [no militante del partido azul] como candidata titular, y Alma Rocío de la Miyar Andreu, como suplente.



4.- En otro puerto, éste del norte del estado, el espacio se le va reduciendo al PVEM y su candidato, Alberto Silva Ramos ante la acometida de la tríada que está quemando puentes para que su aspirante, Pepe Mancha no se baje del barco del poder y también, sin perder de vista al oriundo de Plan de la Hayas, allá por Juchique de Ferrer, José Manuel Pozos Castro, que dicen los suyos: “va con todo”... Ya se verá.



5.- Y otro asunto cierto: Rafael Hernández Villalpando vive de los recuerdos: Es diputado federal porque iba subido en la ola, que ahora, en el presente, no la hay. Si es honesto y honrado a él le consta, pero en política se gana con votos y si trabaja por su cuenta para conseguirlos, el operador del camión donde va subido, no podrá con todos que bien ocupado está ahora trabajando para él porque enfrente no tiene una tarea fácil...