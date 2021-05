Candidatos punteros del norte (II)

Continuando por los recios y agrestes caminos de la huasteca, es interesante observar en el panorama político un fecundo florecimiento de ideas y de corrientes pero sobre todo una participación de mujeres y jóvenes inquietos y preocupados junto con la gente de experiencia por construir gobiernos mas auténticos y cercanos a la gente que aspira a que sus representantes les respondan con realidades.Así en Tantoyuca, Luis Manuel Santiago Salazar, (Chago) un joven que roza los 30 años de edad, miembro de una familia muy conocida y apreciada, quien va al frente del Movimiento de Regeneración Nacional en su aspiración a la presidencia municipal, quien recorre con una nube de simpatizantes todo el enorme territorio de Tantoyuca, en donde recibe muestras de simpatías que lo alientan en esta difícil lucha de convencer a la ciudadanía para lograr su apoyo y salir adelante, escuchando también las quejas y los reproches porque para formar su planilla no se cumplió con lo pactado para darle espacios a los viejos y leales militantes de ese Movimiento que fueron desechados y substituidos por miembros distinguidos de los viejos partidos.En este mismo contexto, encontramos otro joven extraordinario, heredero de la sangre y del nombre de uno de los hombres más virtuosos que ha tenido esta ciudad, Don Roberto San Román, así se llamaba el abuelo y así se llama él, Don Roberto, fue un personaje que amasó a base de esfuerzos una gran fortuna, pero poseía una sencillez y un carácter amable difícil de describir, con una memoria prodigiosa sobre los nombres de sus conocidos y amigos de quienes conocía su árbol genealógico y siempre hacia un alto para acompañarlos en sus penas y en sus alegrías, derramaba dones y un saludo de él, casi era el equivalente a recibir una bendición por la exquisita bondad que derramaba.Pues bien, Robertito es el candidato a diputado local por el distrito 02 y a donde quiera que llega es bien recibido y atendido con los honores que se le tenían al abuelo, y a decir verdad con su impulso está empujando y remolcando a los demás candidatos de esta corriente política que, para la diputación federal, lleva como candidato a una mujer con experiencia y con mucho trabajo político, María del Carmen Pinete, propuesta por el Partido Verde, Maru, platica entre sus glorias de antaño que cuantas veces se ha enfrentado a los Guzmán en las lides electorales los ha vencido, este antecedente, ella está segura de repetirlo.Y en este municipio, cuya población está compuesta en un 60% por el místico mundo indígena de Tenek, náhuatl y mestizos, un joven profesor bilingüe de los 3 idiomas, también frisando en los 30 años, Galdino Martínez González abrazó las banderas del PRD y con una estrategia nueva, sin lonas, sin pancartas, sin publicidad pero acuerpado por los dirigentes históricos del indigenismo de las diversas comunidades, recorre pacientemente una por una de las rancherías y comunidades, es admirable la reacción que tiene el pueblo cuando le hablan en su propio idioma y le significan el orgullo de ser herederos de culturas ancestrales, celebrar con ellos el día maternal de mayo, con ritos a la madre naturaleza, la verdadera madre y el día del maestro en lugar del tradicional banquete, danzar con ellos entonando sus misteriosos cantos a San Isidro Labrador que pone el agua y quita el sol o según la necesidad, quita el agua y pone el sol.Otro joven de la misma edad más o menos es el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, a diputado federal, el ex alcalde de Chontla, Erick Sosa, cuyo buen gobierno en este municipio lo avala para con el apoyo indiscutible de la familia Guzmán, reciba el apoyo en este cordón territorial tradicionalmente azul, máxime que Erick no se duerme en los laureles que le podría dar la seguridad de que sus correligionarios habrán de sacarlo adelante y por ello el trabajo agotador de toda campaña política lo está desempeñando con ahínco, a su lado y por la misma alianza, pero para diputado local la señorita Mary Montiel, exregidora del ayuntamiento conoce a detalle todos los recovecos del distrito, pues ha sido colaboradora en todas las grandes batallas que han librado los panistas en esta región.El único obstáculo que van a encontrar todos los aspirantes a lo que sea, es la experta candidatura del diputado federal con licencia Jesús Guzmán Avilés (Chucho) candidato a presidente municipal de la cabecera, Chucho, fue de los únicos que obtuvieron la diputación en los tiempos en que se desbordó el Morenismo en el 18, a su trabajo, a su carrera y a su imagen no lo pudieron ni siquiera rasguñar, pues ya fue presidente municipal y su paso por el palacio fue muy fructífero para todo el municipio, para todos es el candidato a vencer y el tramo para alcanzarlo está largo todavía, a pesar de las grandes movilizaciones que está haciendo Morena y de los excelentes candidatos que lleva al igual que el PRD, normalmente quien gana el municipio de Tantoyuca por su elevado número de electores gana todo. (Ojo la cabecera raramente la gana el PAN, pero gana en las comunidades.) Por algo los líderes nacionales y estatales se dan la vuelta cada rato por este rumbo para arriar a sus candidatos.Pero sin mucho rollo, vayamos a Tamalín, actualmente del PRI, pero en el que la disputa se da en la casta familiar de Don Leny burgos, fundador de una familia de músicos que con su orquesta ha hecho bailar a varias generaciones de Otontepec y la región. En el municipio se mueven 3 fuerzas, el PRI con la extesorera municipal Erika Burgos, el PAN, con la maestra Leonor Inés Burgos, ambas con fuerte presencia compiten por captar los votos del electorado, pero llama la atención que la principal congregación que compite en número de electores con la cabecera, Saladero, una comunidad de pescadores que decide el triunfo y la derrota actualmente liderada por la familia Casados, quienes para ganar por donde sea, incrustaron en ambas planillas para síndico a un hermano en cada una. Pero cuidado que Movimiento Ciudadano les puede dar un susto, con Don Carlos Patricio, fuerte empresario del queso y de la leche que va creciendo y creciendo, pues su actividad está identificada con el modus vivendi de cientos de familias y la cabecera esta inclinándose hacia sus proyectos. En fin, que como dice don Pepe Cadena candidato del PRD, no sabemos con quién y a qué ritmo vaya a bailar Tamalin.Citlaltepec, es un municipio enclavado en la sierra tradicionalmente panista en donde mucho trabajaron los activistas de Morena y de la Cuarta Transformación, a decir verdad, la tenían en la bolsa, tanto que ahorita quienes aspiraban a la postulación puntean, pero por otros partidos a los que arribaron con un profundo despecho hacia su instituto político. Araceli Gómez Castellanos, con ascendencia en el área rural voló hacia el partido Fuerza por México, en tanto que el Profesor Cirilo Doroteo se cobijó en el partido Unidad Ciudadana, por su parte Morena que va en coalición le dejó la decisión al Partido del Trabajo que postuló a la profesora Leticia Escalante, pero en estos momentos van rezagados ya que su voto duro emigró con Cirilo y Araceli, enfrente e inflándose el candidato del PAN que lleva a la cabeza a Don Javier Baltasar Santiago, hijo del expresidente del mismo nombre, que va agarrando vuelo y ante la división Morenista puede llevarse el triunfo hasta el PRI que avanza a marchas forzadas luchando por colocarse en primer lugar, según se observa en el escenario.Ixcatepec, es un municipio gobernado por años por el PRD, pero su actual presidente queriendo modernizar su pueblo cambiándole la imagen, pensó en sacar de la plaza principal a las fritangueras y comerciantes provocó un verdadero desaguisado en la comunidad que ama los anafres, el humo, el olor a comida y las manadas de perros que asedian a los comensales, pero además la comodidad de ir al centro y abastecerse de los productos básicos, pues bien, ello creó un gran descontento y su mismo partido optó por no aceptar a su gallo Don Magdaleno Martínez, pero ahora refugiado en el Partido Encuentro Solidario está dispuesto a demostrar quién tiene la razón, eso si los deja el partido del sol azteca, en cuyo frente Don Efraín Pérez Cruz, defensor de la historia y de las tradiciones cuyos vestigios ya fueron demolidos, adereza la elección con fuertes movilizaciones poniéndose al tú por tú contra quien fuera su correligionario.Aquí cerca en Tempoal, los candidatos son los que deben de ser, no hay candidatos prestados ni inventados, la alianza Veracruz Va, está bien representada por el aún joven contador Patricio Chirinos Del Ángel, expresidente municipal, exdiputado federal con larga trayectoria en el servicio público, cuya indiscutible honradez y vocación de servicio y porque nunca se ha despegado de las comunidades, lo ubican como candidato a vencer por la Coalición que hace historia, Morena, Verde y PT, que encabeza doña Nadia Aradillas Flores, ella suma simpatías, sin descuidar al joven Néstor Rivera, que se ampara en la figura y en el trabajo del también expresidente Don Celestino Rivera, un hombre generoso y bueno, víctima de una calumnia que le impide seguir participando, pero su don de gentes hace que sus coterráneos lo escuchen y lo apoyen, claro nunca segundas partes fueron mejores.Allá en la costa, en la siempre admirada y heroica Ozuluama, la alianza PAN-PRI-PRD, avanza viento en popa con Don Iván Villegas y atrasito el empresario Agustín Ramos por el Partido Verde que reparte simpatizantes con el también empresario Daniel Alvarado por Morena, todos aspirantes a la alcaldía, aquí se hace política de la buena, pues Don Armando Gómez Betancourt (alcalde con licencia, es candidato de la coalición integrada por Morena, Partido Verde y PT.) En tanto que del mismo municipio, Alma Ramírez Betancourt es candidata por el PAN a la diputación local, ambos por el distrito 01, así que la olla está bullendo al dedicarse todos a hacer política, la ganadería, la pesca, la leche y el queso a bien dios gracias.En Tampico Alto, Marino Barrios candidato panista a la alcaldía parce sacar nariz todavía a Rosaura Miranda Barrios, candidata del Partido Verde que divide votos con la señorita Vanessa López, todos rogando al Señor de las misericordias, santo patrono del lugar y de toda la huasteca que les haga el milagro de ganar para apoltronarse en la Presidencia Municipal.Vámonos a la sierra y detengámonos un momento en la remota cresta de la sierra de Huayacocotla, en donde afirman que el semáforo epidemiológico está al revés y ellos por más verdes que estén en la geografía no van a permitir que sus hijos regresen, por el momento, a clases presenciales porque si los políticos tienen a sus hijos muy protegidos porque tienen dinero, a los mejores médicos y acaparan la vacuna, acá un niño o un joven son un tesoro que no los van a exponer, así vayan los maestros con las policías a sus casas a querer llevarlos, ya en el otro ciclo, si las cosas mejoraran, en serio regresaran con gusto.Y volviendo al tema de la calentura por el poder, en este municipio gobierna el PAN en una coalición con el PRD, Don Enrique Lemus ha hecho un gobierno no muy brillante pero aceptable, ahora la elección la está marcando la misma coalición pero con la participación del PRI, es decir por la alianza Veracruz, Va. Y el candidato es Manuel de los mismos apellidos de su hermano el alcalde, su rival más próximo es la señora Araceli Monroy Razo, que por segunda ocasión compite, ahora por la Coalición Morena, PVEM y PT, Doña Araceli es una dama muy inquieta, originaria de la comunidad de Zilacaltipan que desde los albores del Morenismo ha permanecido firme y ha sido la responsable de implementar y aplicar los programas sociales del bienestar, ella hace un buen trabajo tratando de remontar a la Alianza, en las misma frecuencia la distinguida dama doña Silvia Molina Salas, esposa de Don Ricardo Butrón Beltrán, quien fuera un buen alcalde, recorre el municipio llevando la bandera naranja del Movimiento Ciudadano, a la par el licenciado Martin Ortiz hace la lucha por el partido de las Redes Sociales Progresistas.Finalmente, tenemos que concluir que esta es una percepción de múltiples opiniones sobre las tendencias electorales recogidas en el campo, acá no hay encuestadoras y pretendemos desechar las opiniones interesadas que tienen la intención de sesgar la realidad, ojalá que esta efervescencia continué pues ello nos permitirá que sea el elector quien libremente decida. Los candidatos y los partidos deben de tener mucho cuidado con sus cuentas pues visiblemente está lloviendo exceso de propaganda y de suvenires alusivos a las campañas por ahora ahí la dejamos, pronto iremos a Pánuco, Álamo, Chicontepec, Ixhuatlán, Platón Sánchez y a las decenas de los municipios de la sierra tratando siempre de apegarnos a la realidad.- Por el bien de la causa.