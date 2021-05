La cosecha de los Yunes

“Ordena TEPJF a Morena resolver

candidatura de Porfirio Muñoz Ledo”

Yo

Recomendado por Don Pepe, en virtud de las excelentes calificaciones logradas a lo largo de una brillante carrera académica en la Facultad de Derecho de la UV (diez de promedio), el joven Miguel Ángel Yunes Linares se incorporó al gobierno de don Rafael Hernández Ochoa en la dirección de Patrimonio del Estado, al lado de don Francisco López Lara nombrado titular de esa dependencia.Ahí sí, Yunes cayó “como anillo al dedo”, don Paco era el caballerango de don Rafa en su rancho “Santa Gertrudis” y se le ocurrió venir a Xalapa a probar qué es la administración pública, se lo pidió a su jefe y amigo de la infancia Hernández Ochoa y éste generoso político lo trajo, lo puso en Patrimonio pero lo reforzó con un recién egresado de la Facultad de Derecho para que los asuntos legales de la dependencia no fallaran, y así fue durante el tiempo que trabajaron juntos: López Lara y Yunes Linares.Una visita que comenzó a llegar cada vez con más frecuencia a la oficina del joven Yunes era la de Fernando López Valenzuela, el popular “Bala fría” hijo de Fernando López Arias pero un bueno para nada, salvo los negocios sucios.“Bala fría” primero llegaba a la dirección de Patrimonio con las manos vacías a saludar al amigo, luego se comenzó a presentar con planos y alguna vez, cuando estábamos en plena entrevista, yo reportero de EL DICTAMEN y Yunes Director Jurídico de Patrimonio irrumpió López Valenzuela en la oficinita mostrando varios planos y diciendo con emoción ¡ya estuvo, ya estuvo Miguel!. Al funcionario se le dibujó una sonrisa de oreja a oreja y nos pidió: aguántame tantito, déjame ver esto y le seguimos con lo tuyo. Ni modo, al amigo (era mi amigo) lo que pida. “Bala fría” extendió plano por plano explicando las extensiones de terreno y el lugar donde estaban; serían cinco planos los que revisó Yunes y con un “te felicito, adelante” despidió al socio. Se trataba de planos de terrenos del boulevard Veracruz-Boca del Río, donde solo había enormes rocas, los cuales andaba negociando López Valenzuela con el apoyo legal de la dirección de Patrimonio del Estado.Me da la impresión que ese fue el inicio de la edificación de la incalculable fortuna que, aquel joven de promedio de diez en toda la carrera de Leyes en la UV, ha logrado amasar a lo largo de una tortuosa pero productiva carrera política para lo cual se ha valido de todo con tal de estar en el poder. Sin embargo, esa perversidad que con el paso del tiempo fue creciendo en su interior, la quisieron practicar dos de sus hijos; Fernando y Miguel Ángel, logrando dominar solo tres puntos: la arrogancia, la ambición y el abuso del poder.Dice la conseja popular que en la vida “se cosecha lo que se siembra” y eso es totalmente cierto, los Yunes sembraron vientos, ahora cosecharán tempestades.La regidora Panista del Ayuntamiento de Veracruz, Ileana Ramírez a través de sus redes sociales hizo público que para la marcha convocada por los del "Clan-Yunes" para el próximo domingo 23 de mayo, estarán acarreando y presionando a miles de empleados municipales del Ayuntamiento de Veracruz para que acudan en muestra "de apoyo", y que lleven cada uno a 3 personas más para "mostrar el músculo" por la caída de la candidatura del espurio falsificador Miguel Ángel Yunes Márquez.La Panista ventila una práctica muy recurrida por los del "Clan-Yunes" para llenar eventos y marchas por medio de la presión a los empleados municipales de los ayuntamientos donde gobiernan en "apoyo" de los miembros de la familia.Los empleados municipales serán verificados el próximo domingo con pase de lista, y en caso de no acudir, o no llevar a los asistentes requeridos pues serán sancionados con descuentos en su pago de la quincena municipal. Así se las gastan los que dicen tener "todo" el apoyo del pueblo y de los ciudadanos de Veracruz, el próximo domingo veremos un evento repleto de acarreados, de empleados municipales que irán en contra de su voluntad, de amigos fresas y de farsa, mucha farsa para seguirse haciendo la "víctima".Como era de esperarse, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) impugnará la solicitud de registro de Patricia Lobeira, como candidata del partido Acción Nacional a la alcaldía del Puerto de Veracruz. El principal argumento es que al ser esposa de Miguel Ángel Yunes Márquez, entregó las mismas constancias de domicilio, por lo que también incumple con el requisito de residencia que llevó a la anulación de la candidatura del exalcalde de Boca del Río.El representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Gabriel Zúñiga Obando confirmó que recurrirán a los órganos jurisdiccionales para revocar esa candidatura, y buscarán que se anule el registro de Acción Nacional en el Puerto de Veracruz.El 18 de mayo el tribunal electoral local determinó invalidar el acuerdo del OPLE por el que se avaló el registro de Miguel Ángel Yunes, como candidato de la coalición Veracruz Va por no cumplir con el requisito de residencia. El panista cambió su domicilio con una temporalidad de dos años 11 meses, cuando la ley establece residencia efectiva por un periodo de tres años. El TEEV dio un plazo de 48 horas para hacer la sustitución del candidato, y aunque se hablaba de un empresario al final se registró su esposa Patricia Lobeira, en tanto el PAN impugna la decisión de los magistrados locales ante el tribunal federal, pues consideran que se podrían restituir los derechos de Yunes Márquez.El presidente de la Canaco Veracruz, José Antonio Mendoza García, expresó su repudio a la intervención del gobierno estatal en el proceso electoral. Durante la reunión que sostuvo con el presidente del CDE y la candidata a la diputación local por el PRI, Marlon Ramírez Marín y Anilú Ingram, respectivamente, el líder de los comerciantes de Veracruz señaló que la intervención del gobierno estatal en el proceso electoral no beneficia a la democracia en la entidad. El empresario criticó que las autoridades estatales presionen a los candidatos de la oposición en este proceso electoral ante el pronóstico de una derrota en las urnas el 6 de junio próximo.“Es una situación que tiene que verse, de primera mano, como un autoritarismo, donde prevalece solo el poder del gobierno y esto no debe ser; como presidente de este organismo estoy encargado de velar por los intereses de los empresarios y es aquí donde estoy manifestando mi más sincero repudio a la intervención del gobierno en actos electorales”.Por otra parte Mendoza García presentó las propuestas de los comerciantes, de los prestadores de servicios y del sector turístico a ambos candidatos a la diputación local por el PRI, principalmente para aquellas situaciones que aquejan al sector. El líder dijo a ambos priistas que la pandemia del coronavirus provocó pérdidas innumerables, cierre de negocios, desempleo y la pérdida de vidas humanas, por lo que les pidió que trabajen en conjunto con la iniciativa privada, la sociedad y las autoridades para reactivar la economía y el turismo y se deroguen leyes que ahuyentan a los inversionistas. Y remató: “Estamos viviendo una terrible situación que se agrava aún más con las pésimas tomas de decisiones en cuanto a la prevención sanitaria, pero, aún más grave, la actuación de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores aprobando leyes que lejos de ayudar están empeorando la situación global de México”.En la primera reunión que como Gobernador sostuvo don Fernando Gutiérrez Barrios con sus colaboradores, los instruyó para que al llegar al palacio descendieran de sus vehículos, los mandaran con sus choferes a espacios donde no estorbaran, para no causar molestias a los xalapeños y todos fuimos felices. Ayer para la llegada del secretario de Seguridad a sus oficinas, nos detuvieron, paralizaron el primer cuadro de la ciudad, una veintena de policías fuertemente armados aguardaron el paso de un convoy de camionetas blindadas donde se trasladaba Hugo Gutiérrez Maldonado y, tras quince minutos pudimos continuar. ¿Por eso son diferentes, por abusivos y corruptos?