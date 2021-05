No resolvieron nada tirando la candidatura

Morena lo hizo en Guerrero, el PAN lo ha hecho en Veracruz: sustituir a un candidato, al que las autoridades electorales le invalidaron su candidatura, por un familiar cercano.



En Guerrero, Evelyn Salgado Pineda sustituyó a su padre Félix Salgado Macedonio en la candidatura a gobernador; en el puerto jarocho, la señora Patricia Lobeira Rodríguez entra en lugar de su esposo Miguel Ángel Yunes Márquez como candidata del PAN a la alcaldía y también de la coalición Veracruz ¡Va!



Una nota de la agencia Proceso informó ayer que contrario a lo que prometió Salgado Macedonio, encabeza e incluso acapara la campaña de su hija Evelyn, lo que motivó que Luis Enrique Ríos Saucedo, dirigente de Morena en Guerrero, critique la presencia “desmedida” del padre, “que opaca las fortalezas de ‘La Torita’, pues ha estado en todos sus actos desde que asumió la candidatura”.



Que se sepa, que los depuestos sigan participando como militantes de sus partidos en el proceso electoral no viola ninguna normatividad legal y que participen como si fueran los propios candidatos es decisión de sus partidos aceptarlo o impedirlo y sancionarlo. En Guerrero, Morena pone el ejemplo de que sí se puede y, además, aunque critica a su excandidato, lo permite.



¿Algo va a impedir que Yunes Márquez haga campaña al lado de su esposa y que cuando quiera hable en los actos como si fuera el candidato formal? ¿Qué fue lo que pretendieron en el palacio de gobierno al tumbarlo de la candidatura, por ahora provisionalmente hasta que no se dicte sentencia en el litigio electoral que se inició?



¿Su intención y prioridad sigue siendo acabar con los Yunes Linares-Márquez, borrarlos del mapa político del Estado? Si es eso, no lo van a lograr. ¿O impedirles que retengan la presidencia municipal quitándoles al candidato? Ayer ya se vio con qué facilidad resolvieron el problema.



Cada vez más, a medida que tengo comunicación con los que creo que son los verdaderos morenos: inteligentes, abiertos, pensantes, interesantes, con experiencia (me sorprende saber que prácticamente todos critican a los cuitlahuistas, a los que no bajan de “soberbios, inexpertos, ignorantes, el poder ya los sobrepasó, están lastimando a todos” y que culpan de lo que pasa al secretario de Gobierno); cada vez más, decía, me convenzo que los del palacio actúan con las vísceras y no con el cerebro.



Quieren ganar en tribunales lo que no van a poder en las urnas



Se supone que la prioridad debería ser arrebatarles a los Yunes la codiciada presidencia municipal, pero en lugar de haberse puesto a trabajar desde que llegaron al poder armando una fuerte estructura operativa, tejiendo relaciones con los factores de decisión del puerto, engordando un cochinito para tener con qué operar, concretando acuerdos con el resto de la oposición, fortaleciendo al candidato que tuvieran previsto (¿sabrán que una candidatura ganadora se construye no de un día para otro, sino con mucho tiempo, durante años?) no hicieron nada y hoy quieren ganar, pero en los tribunales electorales porque van a perder en las urnas. Lo mismo están tratando de hacer en otros municipios.



Lo que debieran estar haciendo es fortalecer al candidato de su partido, Ricardo Exsome Zapata, y de paso a los candidatos a diputados locales y federales, que, me atrevo a afirmar, son los mejores que tienen en todo el Estado por su experiencia política y de manejo de medios, por sus relaciones, por su entrega al trabajo, pero en cambio los han dejado solos, al grado que en la visita que hizo el dirigente nacional, Mario Delgado, el pasado 4 de mayo, al puerto de Veracruz, le informaron que nadie les había dado un solo peso para sus campañas, que en el Estado estaban solos.



El Estado tiene dos joyas de la corona política: las alcaldías de Veracruz y de Xalapa. Ganarlas y tenerlas cuesta. Son tan valiosas que no se debe escatimar nada en invertir para ello, que no gastar, porque con creces se puede recuperar lo invertido, incluso con ganancias. Pero los del palacio no saben, no tienen experiencia y se van a ir dentro de tres años sin haber aprendido.



A los candidatos del puerto ya les falló una vez



(En 2018, en la euforia por el rotundo e histórico triunfo de Morena que los llevó a ganar la presidencia y la gubernatura, el entonces gobernador electo, Cuitláhuac García Jiménez, se echó un brinco al puerto para agradecerles a los candidatos –tres de ellos ahora repiten: Exsome, Rosa María Hernández Espejo y Fernando Arteaga Aponte– por los votos, les dijo, que habían obtenido y que habían contribuido a llevar a la presidencia a AMLO. A los que no ganaron, en agradecimiento les ofreció que les iba a dar 20 posiciones a cada uno en su gobierno y los instó a entregarles cuanto antes los perfiles de las personas. Les informó que regresaría en una semana a recoger sus propuestas. Nunca regresó, cada vez que lo buscaron con las carpetas bajo el brazo los bateó y es la fecha en que ni siquiera un chiflido les ha echado para alentarlos. Los candidatos de su partido en el puerto saben mejor que nadie que no cumple su palabra. Andan ahora, a la buena de Dios.)



Quién más preocupado debe estar es Ricardo Exsome porque debe saber que siempre la gente está con el más débil, en este caso los Yunes frente a toda la maquinaria del gobierno, y todo el buen paso que ha llevado se puede ver lastrado por las equivocadas decisiones del palacio de gobierno. Para sus adentros debe estarse repitiendo el consabido ya no me ayudes compadre.



En el caso del PAN, la dirigencia estatal actuó de forma correcta: por ahora el enemigo a vencer es Morena. Pese a sus diferencias, Joaquín Guzmán ha apoyado a los Yunes y ha validado la candidatura de Paty Lobeira. Ahora lo importante es ganar a los otros. Ya después del 6 de junio se seguirán dando con la cubeta entre ellos, como se debe proceder en política.



Fundadores de Morena se pasan al PRD



¡Uf! En Tatahuicapan, en la Sierra de Soteapan, en el sur del Estado, fundadores de Morena encabezados por el aguerrido líder Eloy González Bautista se pasaron a las filas del PRD y empezaron a trabajar en la campaña de los candidatos del sol azteca Filogonio Hernández Bautista, a la alcaldía, y Jessica Zetina e Isela Ramírez, a las diputaciones federal y local, respectivamente.



El hecho, que fue dado a conocer ayer por el dirigente estatal perredista Sergio Cadena Martínez, ocurrió el fin de la semana pasada. No cerró la posibilidad de que algo similar se dé en otros municipios. La desbandada, pues, en Morena, ya se inició.



Y candidatos morenos se atrincheraron en sus casas



Mientras, la oposición se relame los bigotes porque tiene información de primera mano de que muchos candidatos a alcaldes de Morena se rebelaron y se atrincheraron en sus casas porque no les han dado un solo peso de apoyo para sus campañas y no tienen ni para la gasolina, y eso en plena recta final y a solo casi 15 días de las elecciones. ¿Dónde está Zepeta? ¿Para qué quieren el dinero? ¿Lo están guardando para intentar comprar votos el 6 de junio?



Peso pesado promueve a Mota



¡Vaya! Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de la poderosa Confederación Patronal de la República Mexicana y de Alternativas por México está promoviendo en un video que circula en las redes sociales a Adolfo Mota Hernández en su candidatura a diputado federal por el distrito de Xalapa Rural. Ahora sí, tiene un promotor de lujo.



Si el coatepecano se alza con el triunfo el 6 de junio, mínimo será el próximo líder de la bancada priista veracruzana en San Lázaro. En la reciente visita de Alejandro “Alito” Moreno a Veracruz no quedó ninguna duda del trato preferente que le da el dirigente nacional tricolor.



Monreal estará este viernes en Xalapa



Para este viernes está anunciada la visita a Xalapa del líder del Senado (presidente de la Junta de Coordinación Política) Ricardo Monreal Ávila, quien por la mañana presentará el libro Nulidades y procedimientos sancionadores en materia electoral en la Universidad de Xalapa, donde estará acompañado por el rector de esa casa de estudios, Carlos García Méndez. Ahí mismo tendrá un encuentro con representantes de la prensa. Más tarde sostendrá un encuentro con representantes del sector empresarial en un hotel cercano.



Me atrevería a poner en duda su visita porque ahora su prioridad es buscar un acuerdo con la oposición para convocar a un periodo extraordinario en el Senado a fin impulsar la desaparicion de poderes en Tamaulipas, a lo que, en principio, ayer los opositores ya le dijeron que no.