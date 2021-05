Devastadora violencia

*Fortalecer al turismo

*Chedraui y la juventud

*Voz presidencial y electoral



Veracruz ya ha sido declarado como líder en hechos de violencia contra candidatos que participan en el actual periodo electoral, lo que en verdad a los veracruzanos preocupa y llena de rabia, pero de la misma forma “no se califican tales escenarios como extraños” porque la actividad criminal en tierras veracruzanas ya constituye un escenario cotidiano, que en muchas regiones jarochas se califica como “hechos comunes” precisamente porque los escenarios violentos se están convirtiendo en “referencias comunes”, mismas que nos arrebatan la tranquilidad social, que nos llena de indignación y preocupación, pero que constituyen los tiempos que a los veracruzanos nos ha tocado vivir.



Y aparejado a los hechos criminales las autoridades tanto federales como estatales cotidianamente nos refieren “que vamos bien” lo que obligadamente induce al colectivo social hacia la reflexión que vivimos “en mundo de ocurrencias” que por lo mismo calificamos nuestros ensangrentados entornos como si se trataran de hechos aislados, escenarios que no son allá, de vez en vez, sino que forman parte cotidiana de tierras en las que se sigue entonando aquello de que “la vida no vale nada”.



Se han olvidado quienes hoy despachan en la administración pública, que una de las causas, motivos y razones por las que recibieron el respaldo electoral, fue precisamente por el hartazgo de la colectividad ante los hechos delictivos, así las cosas “la violencia” favoreció el golpe de timón electoral ejercido por los mexicanos en los pasados comicios presidenciales, porque en los discursos de los entonces candidatos y hoy autoridades se escuchaba condenar la violencia y el compromiso de “cuanto antes” restablecer la tranquilidad social, lo que de hecho hoy constituye una promesa incumplida, que también cotidianamente frente a la prensa, los funcionarios públicos intentan encubrir como si fuera posible ocultar una realidad que está siendo registrada en la historia de nuestros días.



La eterna cantaleta de que “son hechos aislados” en lugar de sembrar confianza, originan indignación ciudadana, reclamos que no tienden a disminuir y que se han incrementado, por lo que hacia el exterior, nos reflejan como un país de bandoleros y no sólo por el deshonesto manejo en algunos ramos de las finanzas públicas, sino insisto, porque los asaltos, las extorsiones, los levantones, los secuestros, los ajustes de cuentas, todo ello en los marcos del derramamiento de sangre, nos reflejan como un país cuyo estancamiento y pobreza, en parte es generado por los notorios niveles delictivos cuya referencia es pública y notoria.



La ineficacia para consolidar un país productivo, se inicia en la impotencia gubernamental para erradicar elevados niveles delictivos, requisito inseparable para que una sociedad pueda emprender de manera conjunta, mayores niveles de productividad en lo general, porque el desarrollo integral no es ni será dable en áreas donde la inseguridad registre niveles como los que actualmente tratamos de ocultar o disfrazar, pero que precisamente por sus infernales escenarios no es dable el ocultamiento y sí, por su propio peso, se transforma en factor determinante para desarrollar rangos significativos de temor e inestabilidad socioeconómica.



Los actuales escenarios electorales, ya podrían ser calificados entre los mayormente salpicados de violencia verbal y de paso criminal, lo que obviamente daña la imagen del país en espacios internacionales que nos son de interés para el desarrollo de la economía y el bienestar, que junto con la seguridad, el orden, la educación y la productividad, definen si efectivamente un país se ha transformado hacia un mejor porvenir, o seguimos como hemos estado o incluso peor... Dirían nuestros abuelos: Entre azul y malas noches.



Lo que se lee



Siempre se ha sostenido que el turismo representa una de las joyas de la corona más sobresalientes en la economía mundial, por lo mismo debe “preocupar y ocupar” al Gobierno de México, así como de los estados y de los municipios, el diseñar acciones que favorezcan la actividad turística en todo el país, referencia complicada precisamente por los efectos pandémicos que, ante sus características y dimensiones han dañado la actividad turística de hecho en todo el mundo, espacios en los cuales el Gobierno de México debería de auxiliarse de especialistas en la materia, que sí existen en el país precisamente en el marco de la industria turística mexicana, con la idea de establecer proyectos a corto mediano y largo plazo, que permitan fortalecer al sector turístico mexicano, probablemente con especial prioridad y en los marcos adecuados para reactivar ese valioso renglón de la economía mexicana.



Reimpulsar la industria turística constituye un programa de vital importancia para la economía mexicana, por lo que ya es el momento de diseñar nuevas estrategias sobre dicho rubro, insistiendo en que también en México el turismo es una de las joyas de la corona.



Lo que se ve



Es cierto lo referido por el candidato a alcalde xalapeño David Velasco, al señalar que muchos son los jóvenes que intentan tener un trabajo y al mismo tiempo continuar con sus estudios... Pero también existen quienes ni estudian ni trabajan y, de una u otra forma todos deberían ser atendidos para apoyarlos hacia un mejor autodesarrollo, derecho y al mismo tiempo responsabilidad que debiera asumir cada joven mexicano, escenarios con los que no siempre se cumple y que ello influye en distorsiones de comportamiento entre la juventud, sector invalorable de todo colectivo social.



No cabe la menor duda que mucho nos falta por consolidar en materia de orientación y solidaridad en torno hacia los jóvenes, pero no estableciendo dádivas económicas sin al mismo tiempo supervisar los resultados, sino conformando programas realmente sustentados en nuestra realidad y posibilidades, para favorecer con ellos un mayor sentido de responsabilidad y productividad entre nuestras invaluables generaciones de jóvenes... Bien en el tema el candidato David Velazco Chedraui.



Lo que se oye



Las actuales campañas electorales pasarán a la historia, más que por sus resultados, por la clara intromisión propagandística efectuada por vía de LAS MAÑANERAS por parte del sector gubernamental, que encabezados por el mismo Presidente de la República, insistieron (y continuarán) en participaciones “informativas” que, por sus peculiares características, nunca en las últimas décadas se habían registrado en etapa electoral, días que en el pasado reciente referían silencio en el sector oficial, mientras que en la actualidad incluso en voz del propio presidente se han abordado temas de carácter electoral, escenarios que desdibujan el apego a lo que en el pasado se respetaba en la casa presidencial... La historia habrá de dar cuenta de ello... Disfrute excelente fin de semana.