No tienen oficio político

“Esta lucha es por la libertad

y la democracia en Veracruz”

Miguel Ángel Yunes Márquez

Seguramente hemos escuchado la expresión de oficio político, y no requerimos de mayores definiciones para, en general, comprender, saber de qué se está hablando. El oficio político lo puede ejercer cualquiera y en diversos ámbitos; en las familias a veces se necesita, no por nada a la familia del cónyuge se le identifica como “familia política”. Al oficio político, al buen oficio político está vinculada la mano izquierda, la de los pases inspirados en la fiesta brava. No estaría de más definirlo como una cualidad o virtud consustancial al servicio público.Don Julio Patiño Rodríguez, uno de los tantos ilustres políticos veracruzanos para quien trabajamos, nos preguntó un día: ¿sabe usted en que consiste ganar una batalla desde la óptica del oficio político?, y nos explicó: mire, una diferencia se dirime y la ganas políticamente cuando vences al adversario pero éste se queda contento aunque te lo hayas chingado de la manera más artera, el chiste es que lo hagas usando solo la inteligencia, esa que no conocen quienes hoy nos gobiernan.Y es que mientras el troglodita que usurpa la Secretaría dedica su tiempo a amedrentar, ordenar secuestros y todo tipo de actos de violencia contra sus adversarios, además de acosar a cuanta chiquita se le acerca, el otro anda del tingo al tango (saltando de flor en flor) sin lograr entender de qué trata el encargo que su abuelito le dejó, o sea gobernar.Tomando como base las enseñanzas de los viejos sabios nos preguntamos: ¿y por qué demonios en el caso del joven Miguel Ángel Yunes Linares, el gobierno no recurrió a la aplicación de la ley, simple y llanamente, y le gira orden de aprehensión por el delito de falsificación de documentos, que estaba comprobado, y lo dejan fuera de la contienda, aunque dentro de una celda carcelaria. Eso hubiera sido actuar con oficio político, en el marco de la ley, pero con los esos bien puestos, no que lo dejaron en libertad que armara su marcha, le permitieron que se repusiera luego de que le quitaron la candidatura a la alcaldía de Veracruz puerto, lo victimizaron y ahora viene de regreso con una seria amenaza: “no saben con quien se metieron”, la cual es resultado de las estupideces que se cometen en el lugar donde se toman las más importantes decisiones, del Gobierno veracruzano. Después de esto tumbar a esta manada de acémilas será la cosa más sencilla, es más, los veremos tras las rejas por brutos y voraces.Al menos 20 mil personas se concentraron este domingo en la avenida Independencia de la ciudad y puerto de Veracruz para participar en la mega-marcha pacífica “Por la Libertad de Veracruz”, para la defensa de la democracia y libertad en las próximas elecciones del 6 de junio.Con el grito de “¡Todos somos Miguel!”, los participantes llegaron al zócalo de Veracruz; Miguel Ángel Yunes Márquez y su esposa Paty Lobeira también se sumaron a la marcha.Yunes Márquez dio un mensaje a los presentes y les pidió “mantenerse firmes y dignos en esta lucha, una lucha justa en la que vamos a salir adelante” y le envió un mensaje al Gobernador Cuitláhuac García al señalar que no va a permitir atropellos y que pisoteé la democracia.Señaló que el gobierno se ha dedicado a perseguir a los opositores políticos y quieren ganar con amenazas y trampas lo que no pueden ganar con votos, “y no pueden ganar con votos porque no han trabajado; quieren ganar sin haber demostrado que son capaces de llevar las riendas de Veracruz”, dijo.“Desde el inicio cuando decidí competir quisieron hacerme las cosas difíciles, hay un gobierno opresor, un gobierno represor; en mi vida política nada ha sido fácil, siempre ha habido obstáculos y esta vez no ha sido excepción, pero siempre los hemos superado a base de talento y a base de trabajo” afirmó.Remarcó que el gobierno estatal no ha hecho nada en el Estado y al verse amenazados se van contra los candidatos de oposición, como sucedió con Rogelio Franco, Goyo Gómez y Nicolás Ruiz Rosete, quienes fueron reprimidos y encarcelados.Obviamente se victimizó, dijo que a él también querían meterlo a la cárcel por delitos inexistentes, además de que también ha sido amenazado junto con su familia, y que han llegado al grado de pedirle que renunciara a la candidatura.“El gobierno quería en la cárcel a un servidor por delitos inexistentes; me han amenazado y han amenazado a mi familia, nos han denunciado ante todas las instancias desde mi papá, mi mamá, mis hermanos, y un servidor, nos han exigido que terminemos con esto. Llegaron al grado de ofrecerme que si renunciaba a la candidatura esas denuncias desaparecerían, pero creo que ellos no conocen a Miguel Ángel Yunes, creo que no conocen a la familia Yunes, creo que no saben que nos crecemos al castigo y que no nos doblamos, y que si nos sentimos fuertes es porque tenemos a la gente de nuestro lado. Me defendí con uñas y dientes y no me pudieron meter a la cárcel y ¿cuál era la siguiente estrategia? ¿Cuál era el siguiente paso? El quitarme la candidatura a como diera lugar”.Miguel Ángel Yunes informó que está a la espera de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva la impugnación que presentó para que le regresen la candidatura a la Presidencia Municipal de Veracruz luego de que Tribunal Electoral de Veracruz, un Tribunal corrupto al servicio del gobierno, se la quitó sin argumentos jurídicos válidos. “Nos tienen miedo y no quieren que ganemos”.Y vino la amenaza: “Esta lucha es por todas y todos, esta lucha es por sus familias, esta lucha es por la libertad y la democracia de Veracruz, por eso no vamos a dejar de exigir, porque esta lucha se ha convertido precisamente en la defensa de la libertad de los ciudadanos; la libertad de todas y todos ustedes de poder hablar, de pensar, de opinar, de exigirle al gobierno resultados y sobre todo y más importante, de poder elegir libremente quién los gobierna y quién lo representa. De eso se trata ya esta lucha”. O sea, por falta de oficio político y pavor, solo le jalaron los bigotes al león y ahí les viene...En paralelo a la campaña electoral, la cúpula del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha construido la nueva “guerra sucia” contra el presidente Andrés Manuel López Obrador con un discurso que se difunde en redes y propaganda partidaria, armado por el español Antonio Sola y el cubano anticastrista Vladimir de la Torre, contratados como asesores por el dirigente priísta Alejandro Moreno Cárdenas, Alito el más jotito.Antonio Sola –a quien se atribuye la frase “López Obrador, un peligro para México”, de la campaña presidencial de Felipe Calderón en 2006– fue reclutado por el ex gobernador de Coahuila y diputado federal Rubén Moreira Valdez.También interviene en el diseño del mensaje de la campaña por la gubernatura de Campeche de Christian Castro Bello, sobrino de Alito.Moreira Valdez –delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI en Campeche– y Sola fueron fotografiados en marzo pasado, en el contexto de la toma de protesta de Castro Bello como candidato del tricolor, en el restaurante de mariscos La Palapa del Tío Fito, donde el diputado federal del PRI es asiduo.Ante la desesperación que muestra por la segura derrota de su partido Morena en el próximo proceso electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya no sabe que inventar con tal de llamar la atención a su persona, generar más odio a los actores políticos del pasado y fingir como que se los quiere atorar, lo que no podrá hacer por los pactos de impunidad que sostuvo con ellos para poder llegar a la presidencia.Por eso el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) hacer públicas las investigaciones y sentencias contra el expresidente Enrique Peña Nieto, del 1 de diciembre de 2000 al 29 de enero de 2021. Dichas investigaciones incluyen las que se encuentren en trámite, las que hayan sido notificadas, las concluidas mediante sentencias condenatorias irrevocables o que hayan culminado con el no ejercicio de acción penal, así como las que cuenten con sentencias absolutorias o condenatorias firmes.Esta determinación es resultado de una respuesta de solicitud de “un particular”, de la cual la Fiscalía se negó a proporcionar información, pues dar a conocer ese tipo de información sería ir en contra de una persona física identificada o identificable, se estaría atentado contra la intimidad, honor, buen nombre y presunción de inocencia de la persona. Ricardo Monreal Ávila inició su trayectoria política en 1975 en el Partido Revolucionario Institucional (PRI); luego, entre 1998 y 2004 fue gobernador del estado de Zacatecas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y, posteriormente, estuvo involucrado con el Partido del Trabajo (PT) coordinando la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Desde el 1 de septiembre de 2018 se desempeña como Senador de la República por Lista Nacional y funge como Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado y es gran amigo de Miguel Ángel Yunes Linares y de Fidel Herrera Beltrán.