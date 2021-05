FXM: candidatos abandonados

A finales de abril, el líder sindical Pedro Haces Barba, fundador y verdadero dueño de Fuerza por México (FXM) –un nuevo partido político nacional ligado a Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado y aspirante a la candidatura presidencial en 2024–, decidió quitarle la dirigencia estatal del instituto político a Eduardo Vega Yunes y nombrar en su lugar a Jaqueline García Hernández, ex diputada local del desaparecido Partido Nueva Alianza vinculada supuestamente a la maestra Elba Esther Gordillo, propietaria de Redes Sociales Progresistas, otra franquicia partidista aprobada por el Instituto Nacional Electoral (INE) el año pasado.



El acaudalado dirigente de la CATEM –una central obrera apoyada por el régimen obradorista para desplazar a la CTM y demás organizaciones sindicales surgidas durante los más de 70 años del PRI en el poder– habría decidido sustituir al “Tato” Vega para que se dedicara de tiempo completo a su campaña como candidato a diputado federal por el octavo distrito electoral (Xalapa rural), ya que ni él en su distrito ni su partido en el estado han podido crecer en las preferencias electorales como lo esperaban.



De acuerdo con la plataforma mivotoutil.mx –creada para votar “de forma razonada” y “lograr un equilibrio en la Cámara de Diputados”, impulsando principalmente a candidatos del bloque opositor PAN-PRI-PRD–, la última encuesta de la consultora Massive Caller, que data del 12 de mayo, posiciona en primer lugar a la coalición Morena-PT-PVEM con 50.4 por ciento de las preferencias electorales, seguida de la alianza “Va por México” con 37.1%; Movimiento Ciudadano con 6.7%, y hasta el cuarto lugar Fuerza por México con apenas 2.1%.



A diferencia de 2012, cuando contendió por primera vez por ese mismo distrito electoral federal y estuvo a unos cientos de votos de ganar la elección, ahora Vega Yunes ni siquiera habría podido alcanzar el 3% de las preferencias, que es el mismo porcentaje mínimo de la votación total que necesitará su partido para salvar el registro. Y es que las circunstancias actuales son totalmente diferentes a las de hace nueve años, pues en aquél proceso electoral contó con recursos suficientes y el supuesto apoyo no sólo de su tío Miguel Ángel Yunes Linares sino también del entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien presuntamente tuvo que negociar además la senaduría de primera minoría para Fernando Yunes Márquez con su odiado enemigo panista en su intento por asegurar que el candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, ganara los comicios en Veracruz tal como se lo había prometido al mexiquense.



Ahora “Tato” Vega ha sido acusado por otros candidatos de aprovecharse de los escasos recursos del partido. El 9 de abril pasado, casi al término de la primera semana de campaña, la escritora Edith Cervantes renunció como candidata a diputada federal por el distrito electoral XII –integrado por los municipios de Boca del Río, Jamapa, Manlio Fabio Altamirano, Medellín y dos secciones del puerto de Veracruz– pretextando el “uso” que en su beneficio personal los líderes partidistas estarían dando a las mujeres, pero el coordinador distrital Antonio Castro Yunes aclaró que la verdadera causa de la dimisión de la también secretaria nacional del Empoderamiento de las Mujeres Ruta 5, compositora, novelista y guionista fue porque no le dieron dinero para la campaña.



Pero otros candidatos también se quejan del abandono y abusos de su dirigencia partidista, pues se han enterado por requerimientos del INE que el partido les habría adjudicado dinero de sus prerrogativas, sin que ellos hayan recibido un solo centavo.



Circula, por ejemplo, un chat de WhatsApp del grupo de candidatos de Fuerza por México a diputados federales en el que uno comenta que recibió “otro cargo a mi cuenta del INE por 109 mil (pesos)”.



“Voy a ir al INE a hablar con ellos. Eso no puede ser. Al menos que expliquen esa corrección (sic)”, se queja, recriminando que “no dan un peso y tampoco apoyo ni asesoría…”



“¿De qué es eso?”, se pregunta, reprochando a la vez que “el partido recibió dinero y nos lo adjudicó. Y sin explicación”.



MONREAL, EL ‘MUERDE MANOS’



En su natal Zacatecas lo conocen como el “Muerde manos”. Y actualmente anda loco, obsesionado por la candidatura presidencial.



Es un doble cara, olvidando frecuentemente que uno de los principales códigos en la política es el de la lealtad. No olvida su origen priista, y en su reciente visita al estado de Veracruz, a Xalapa concretamente, vino a saldar viejas cuentas con su amigo Miguel Ángel Yunes Linares.



Ese personaje que no le aprendió nada al veracruzano Fidel Herrera Beltrán es nada menos que Ricardo Monreal Ávila. La misión la cumplió al pie de la letra: venir a ganar espacios con el pretexto de la presentación de su panfleto, aparte de seguir en su ambición presidencial.



No sabe que los tiempos no son los adecuados, pero se la quiere cobrar como cuando fue desplazado de la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México. Ahora quiere suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque sabe que al igual que en 2018 no tiene la suficiente simpatía ni la plena confianza del tabasqueño para relevarlo en su cargo.



Su visita a Veracruz fue pedida. Sólo vino a regalar el panfleto que nadie quiso comprar. Él no tiene ni sus memorias. No puede hacer un libro de su paso por el PRI, su columpiada al PRD, su salto a Movimiento Ciudadano y su oportunista llegada al PT para luego brincar a Morena. Ahora ya cuenta con Fuerza por México, el nuevo partido que regentea su cómplice Pedro Haces. Habrá que ver si el 6 de junio próximo consigue el 3% mínimo de la votación total para mantener su registro



De acuerdo a sus biógrafos, la ambición enfermiza por el poder lo une con Miguel Ángel Yunes, a quien seguramente no tardará en pasarle la factura por sus favorables declaraciones en su visita a Veracruz, pues Monreal es de los que en política no dan paso sin huarache.



A todas luces se ven las maliciosas intenciones de Monreal, en una maquiavélica maniobra de las que acostumbra hacer. Sus declaraciones a favor del primogénito de Yunes Linares llevaban “veneno puro”, lo que por supuesto no logró intimidar a su correligionario Ricardo Exsome, quien ha redoblado el paso rumbo a la presidencia municipal de Veracruz.



En Palacio Nacional seguramente tomaron nota de lo dicho por el líder del Senado este viernes en Xalapa, pues al día siguiente el choco-jarocho López Obrador casualmente visitó Costa Esmeralda, donde comió con el gobernador Cuitláhuac García y prometió “enderezar entuertos”... para concluir la autopista Veracruz-Tampico.



MAGISTRADOS DEL TEPJF BAJO LUPA



Por cierto, hablando del caso de los Yunes de El Estero.



Dicen que la atención de Palacio de Gobierno de Xalapa y de Palacio Nacional estará centrada en los magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que están por resolver la impugnación de Miguel Ángel Yunes Márquez por el retiro de su candidatura a la alcaldía porteña por incumplir con el requisito de la residencia mínima de 3 años en el municipio de Veracruz que aspira gobernar.



Y es que luego de la presión política y mediática por los miles de acarreados y simpatizantes movilizados el domingo anterior, no descartan que los magistrados pudieran ser amenazados o billeteados para reponerle la candidatura al panista pese a lo sólido del expediente que fue integrado en su contra.



Pronto sabremos cuál fue el desenlace de este dramático peliculón.