“Pobrecito, quería vendernos un

avión y le vendimos una refinería”

Joe Biden

Al grito de “Queremos justicia señor gobernador, sólo queremos justicia, hemos sido sus seguidores, pero no se vale, no nos atiende, queremos justicia, no más corrupción” se manifestaron los amigos y familiares del comerciante Gustavo Ortiz Hernández, quien murió en el Cuartel "Heriberto Jara Corona" mejor conocido como “San José”, al parecer por la brutal golpiza propinada por policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal.La hermana de la víctima, Silvia Ortiz recordó que los policías detuvieron a Gustavo el sábado 24 de octubre del 2020, se lo llevaron al Cuartel San José y la autoridad los entregó muerto supuestamente por un infarto, sin embargo, la necropsia detalla que fue “muerte por hemorragia aguda masiva derivada de contusión profunda en el abdomen”.“Fue un asesinato en el Cuartel San José, son siete meses y no nos hacen caso, las autoridades no nos dicen nada, no tuvimos una disculpa del secretario, del cuartel de San José, ni del gobernador, no hay resultados”, se quejan con el rostro descompuesto por la tristeza que les provoca saber que su familiar fue arteramente asesinado por un grupo de policías del estado en el interior del mencionado cuartel.Acusó que los policías al mando del secretario Hugo Gutiérrez Maldonado “lo detuvieron supuestamente por una falta administrativa, se lo llevaron a no sé dónde, lo golpearon hasta reventarle por dentro el estómago, ahí está la necropsia fue reventado por dentro, lo golpearon en San José, él llevaba cinco años que no tomaba, estaba en un grupo de Alcohólicos, no se vale, lo mataron”.Y a siete meses de la muerte de Gustavo, la Fiscalía General del Estado a cargo de Verónica Hernández Giadáns no ha dado resultados en la denuncia que la familia interpuso, a pesar de que hay detalles de una necropsia de que murió por los golpes que le dieron los policías. Un caso que se suma a otros tantos más de policías estatales que asesinan ciudadanos con toda impunidad.Los manifestantes exigieron justicia al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez y acusaron que la SSP detiene a “personas inocentes” mientras que deja libres a delincuentes como narcotraficantes, los dedicados a la trata de personas. A ellos se les aplica el principio de AMLO de abrazos no balazos.Finalmente, otra integrante de la familia, July Hernández señaló “Cuando piden el voto hasta nos besan los pies, les damos el voto y luego se olvidan. A diario se ve que detienen a inocentes, a personas humildes las revisan, pero a los verdaderos delincuentes no les hacen nada». Esa es la vida real, eso es lo que tristemente nos ha tocado vivir en este “gobierno”.El ex director de Pemex-Refinación, Juan Bueno Torio califica como "una mala decisión" adquirir la refinería Deer Park en Houston, Texas por 600 millones de dólares -12 mil millones de pesos mexicanos-, porque ya estaba parada y no opera desde febrero por incosteable."Pienso que fue una mala compra –dice Bueno Torio- porque ahora hay que invertir mucho en esa refinería para echarla andar y que sea rentable es muchísimo dinero tanto que Shell no lo quiso invertir". El ex titular de Pemex en la administración del presidente Vicente Fox, dijo que la refinería americana tenía fallas en la misma operación, cuyo mantenimiento ya se convertía en algo costoso "y ya cerrada le buscaron clientes y lo encontraron aquí en México." De ahí que el gobierno federal tomará posesión para tratar de ponerla en funcionamiento "y si no han podido darle mantenimiento a las de México para que eleven su producción, menos lo podrán hacer allá en Estados Unidos y además cumplir con los requerimientos ambientales de los Estados Unidos también es sumamente elevado y tiene que controlar sus emisiones al medio ambiente", concluyó Bueno Torio.Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que Petróleos Mexicanos adquirió la refinería Deer Park de Houston, Texas, propiedad de Shell. Como resultado de dicha operación, la paraestatal se hizo acreedora del 100 por ciento de las acciones, por lo que el mandatario destacó que en 2023 el país será autosuficiente en gasolinas y diésel, sin la necesidad de aumentar el precio de los combustibles... ¿Le darían un moche a AMLO por comprar esta chatarra?, no verdad, él es honesto e impoluto. Hay que ver quién en nombre del gobierno mexicano hizo esta pésima operación.El excandidato de la coalición “Veracruz Va” Miguel Ángel Yunes Márquez no asistió a la cita con la Fiscalía General del Estado señalado por los presuntos delitos de abuso de autoridad, coalición, tráfico de influencia, falsificación de documentos y falsificación de títulos contra la fe pública, para el registro y candidatura ante el Organismo Público Local Electoral (Ople). En cambio a la FGE, localizada en la avenida Arco Sur de Xalapa, arribó el abogado penalista Jorge Reyes Peralta para declarar que Miguel Ángel Yunes Márquez no acudió por “el desprecio que tiene hacia la autoridad y la ley, cómo así lo ha demostrado”,Cabe recordar que Reyes Peralta, es el apoderado legal de la candidata a regidora de la coalición Juntos Hacemos Historia de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) Virginia Roldán Ramírez, quien denunció ante la FGE a Miguel Ángel Yunes Márquez y su hermano el presidente municipal de Veracruz, Fernando Yunes Márquez por los delitos de abuso de autoridad, coalición, tráfico de influencia, falsificación de documentos y falsificación de títulos contra la fe pública, y también denunciaron a la secretaria del ayuntamiento, el ex director, el actual director de gobernación municipal y dos jefes de manzana. Reyes Peralta mencionó que la FGE entregó el citatorio en un domicilio de El Conchal municipio de Alvarado, porque según una diligencia ministerial quedó demostrado que ahí vive Yunes Márquez."Así lo dijeron sus veladores y cómo 20 escoltas que tiene ahí, que no quién los pague debe ser él, y la publica un medio de difusión en primera a ocho columnas. ¿Entonces vive o no vive en Alvarado? Es una prueba más de que ha mentido. Obviamente no compareció por el desprecio que tiene hacia la autoridad y la ley cómo así lo ha demostrado", dijo el abogado.Ahí la llevan, un poco más de yemas y bote para los delincuentes del estero. Será un espectáculo digno de verse... Miles de veracruzanos estaremos felices.