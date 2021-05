Yunes Márquez: ¡Alerta Amber!

Luego de lo ocurrido con el ex secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, y con Gregorio Gómez Martínez, ex alcalde de Tihuatlán que nuevamente buscaba la presidencia municipal postulado por la alianza PRI-PAN-PRD –ambos detenidos y encarcelados entre marzo y abril por “ultrajes a la autoridad”, un delito que por una reciente reforma al Código Penal del estado ahora se castiga con 5 y hasta 7 años de prisión–, este martes el aspirante panista a la alcaldía del puerto de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, se abstuvo de presentarse personalmente ante el fiscal décimo segundo adscrito a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales para que declarara con “carácter de imputado” respecto a la Carpeta de Investigación número FGE/FIM/08/2021 y sus acumuladas.



A diferencia de su virulenta reacción de la semana anterior –primero cuando se enteró que estaba por sesionar el Tribunal Electoral del Estado para retirarle la candidatura a la alcaldía porteña y posteriormente el domingo con la manifestación de miles de simpatizantes y acarreados–, ahora Yunes Márquez ya no difundió ningún video para advertirle retadoramente al gobernador Cuitláhuac García que “no vas a doblarnos” y que “¡la lucha sigue!”.



Y es que todavía el lunes pasado, en Twitter, el primogénito del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares agradecía y seguía disfrutando la multitudinaria movilización dominical. “Ayer quedó clarísimo que, en el estado de Veracruz, hay mucho pueblo para tan poco gobierno. Gracias a todas y a todos. Su coraje, su dignidad y su valor me comprometen a seguir luchando”, publicó.



Pero ayer circuló un comunicado en el que exponía que este martes “por medio de una publicación periodística” conoció de la existencia del citatorio, y que “al no haber sido citado formalmente en mi domicilio particular para comparecer ante la autoridad ministerial, y con la finalidad hacer válido mi derecho humano a una adecuada defensa, consagrado por el artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, el día de hoy, presenté un escrito ante esa autoridad para transmitir mi deseo de cooperar de forma voluntaria a la investigación instruida en mi contra para así demostrar, con toda contundencia, mi inocencia, solicitando que sea respetada mi presunción de inocencia y el derecho humano a una debida defensa”.



También dijo que en el escrito presentado ante la Fiscalía, solicitó que “me notificaran de forma personal en mi domicilio particular en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, para tener certeza si efectivamente existe una investigación ministerial en mi contra y, en su caso, ejercer los derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos otorga a todos los ciudadanos”.



Sin embargo, la Fiscalía asegura haberle entregado el citatorio en su domicilio particular, en el cual se le advertía que “en caso de no comparecer ante esta autoridad (...), se le impondrán las Medidas de Apremio consistentes en ‘Auxilio de la Fuerza Pública’, tal como lo establece el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales...”



Así que seguramente por temor a que también lo detengan como a Franco Castán y a Goyo Gómez por “ultrajes a la autoridad”, fue que Yunes Márquez decidió nombrar “a mis abogados particulares para efecto de que me representen en esa indagatoria y puedan tener acceso a los registros que la integran; con el objetivo de defenderme adecuadamente y aportar los datos de prueba suficientes que permitan demostrar que no he cometido conducta delictiva alguna”.



Vaya cambio de actitud del destituido candidato panista a la alcaldía porteña, pues hace una semana todavía alardeaba que el gobernador Cuitláhuac García y Morena “nos tienen mucho miedo...”



Ojalá que Yunes Márquez no se arrugue y termine decepcionando a sus seguidores. Total, no será el primer “demócrata” o “luchador social” que desde las rejas logre salir victorioso. Bien podría ser el Mahatma Gandhi, el Nelson Mandela o el Lula da Silva jarocho. O ya de perdida emular al ex gobernador ex priista Dante Delgado Rannauro. Bien podría asesorarse con su papá.



AHORA VAN CONTRA PATY LOBEIRA



Los maestros David Agustín Jiménez Rojas y Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, representantes de Morena ante el INE y el OPLEV, presentaron una denuncia por actos anticipados de campaña y promoción personalizada en contra de Miguel Ángel Yunes Márquez y de su esposa Patricia Lobeira Rodríguez, la candidata sustituta a la alcaldía del puerto de Veracruz por la alianza PAN-PRI-PRD.



Los representantes de Morena ante los órganos electorales federal y local afirmaron que “no quitaremos el dedo del renglón, seguiremos denunciando y señalando todas las arbitrariedades que ocurran durante el proceso electoral”.



El maestro David Agustín Jiménez Rojas, representante propietario de Morena ante el Órgano Público Local Electoral de Veracruz, señaló el notorio rebase de los gastos de campaña de Yunes Márquez antes de ser destituido como candidato, y ahora la de su esposa Patricia Lobeira Rodríguez, a la que pretende imponer.



“Morena no se dará por vencido, tenemos un compromiso con los veracruzanos y defenderemos su voto y el proceso electoral para que éste sea transparente y fiable por Veracruz; vamos por Miguel Ángel Yunes Márquez y también por Patricia Lobeira”, afirmaron ambos representantes morenistas ante los órganos electorales.



O sea que para estos representantes de Morena “¡la lucha sigue!”, como solía fanfarronear Yunes Márquez antes del citatorio de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales.