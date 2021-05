La democracia: cuántas cosas se dicen en tu nombre...

1.- Asentó Luis Rubio en la presentación del libro Tú y tú Voto construyen la democracia: El voto es el instrumento más preciado con que cuentan los hombres libres para construir el devenir de sus sociedades y, por lo tanto, para poder decidir, en forma colectiva, su propio destino.



Se trata de un vehículo de apariencia extraordinariamente modesta pero de enorme trascendencia. En las sociedades democráticas, los políticos hacen hasta lo indecible por conquistar el voto de los ciudadanos. En el voto se resumen las aspiraciones, esperanza y preocupaciones de cada uno de los ciudadanos en lo individual.



Los mexicanos estamos llegando, finalmente, a nuestra con la democracia. Juan E. Pardinas a su Tú y Tu Voto Construyen la democracia. México, D. F., enero del año 2000.



2.- Y apenas distamos 21 años de ese manual del voto que se afirmaba, construye la democracia, hoy tan bombardeado por políticos serios unos, y farsantes otros, pero en el fondo, todos detrás del voto de los ciudadanos que hoy, más que en épocas ya idas pero también guerreadas, importa a los mexicanos de junio del año 2021.



Escribió alguna vez Alexis De Tocqueville "que la democracia contagia a la sociedad de una actividad inquieta; una fuerza sobreabundante y una energía que jamás existen sin ella y que a poco favorables que sean las circunstancias pueden engendrar maravillas".



Hoy la sociedad nacional mexicana está en la tesitura de evaluar hasta qué punto otorgar el voto sin condiciones, es bueno para ella. Y no podría ser de otra manera porque el voto que llega a las ánforas no pone condiciones. Si acierta para que el solicitante ejerza el poder de manera democrática, habrá acertado. Pero si el receptor usa ese voto para gritar una y otra vez que recibió el voto y el mandato, y lo ejerce sin límites; sin fronteras de la ley, lo estaría usando de manera incorrecta pese a lo democrático de las ánforas.



3.- Ya se probó en el 2000 y por primera vez en muchísimos años, la alternancia partidista campeó en la política nacional trasegando por todos los rincones sin que, la novedosa experiencia pudiera aportar temas sólidos para afianzar la decisión de las ánforas, que cambiaron solamente de destinatarios para el ejercicio del poder.



Sin embargo, prevaleció la división de poderes sin mayores rasgaduras.



4.- El elector por otra parte, decidió que seis años no habían sido suficientes para que el ejercicio del poder tuviera mejores resultados que siete décadas de ejercicio solitario, sin transparencia, sin consejeros, sin consensos, y se cayó en el error del estado soy yo, y el período 2006 fue el teatro donde la obra política democrática, no tuviera espacios eficaces y se volteó el voto del elector a la repetición del menos malo.



Y el menos malo volvió en el 2012, pero con mismas malas costumbres pero ahora refinadas; con apetitos voraces y sin pudicia alguna, a la entrega de canonjías y al pacto subterráneo o a flor de tierra, con otros actores políticos, a cambio de promesas a futuro por venir.



5.- Y la transición volvió al poder, pero con nuevos actores y otros, sin destinarios claros, compromisos políticos que hoy, en pleno 2021, en el año de nuevas elecciones, están viviendo escenas poco comunes pero con repercusiones que aún hoy, no se han calculado lo suficiente como para cantar los colores políticos del poder que espera, en la paciencia sin nombres, a que las cosas sean mejores.



Y como dice el que lo dice: siempre habrá tiempos mejores.



6.- Mi amigo lector Juan sin Tierra me inquirió ayer él porqué el asunto de lo político reposó un poco, a lo que expliqué: Que los tiempos de reposo mitigan el cansancio del alma para seguir viviendo en la claridad de los días, que es lo que pasa en la sociedad que nos ha tocado vivir.



Y como afirmara Reinhold Nieblur: "La capacidad del hombre para obrar mal, hace que la democracia sea necesaria; la capacidad del hombre para hacer el bien, hace que sea posible".