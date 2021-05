La barbarie del poder

“Estamos ante las elecciones

más sangrientas en la historia”

Yo

Claro que el béisbol es el deporte más completo; claro que nos gusta y lo disfrutamos desde que lo aprendimos a jugar; claro que somos fanáticos y por suerte testigos presenciales de los dos campeonatos que ha ganado el Águila de Veracruz, dentro del béisbol profesional en los últimos cincuenta años, y claro que estamos de acuerdo con que se haya recuperado este espectáculo en el Beto Ávila de Boca del Río. Con lo que no estamos de acuerdo es en que le hayan invertido cien millones de pesos a la remodelación del estadio, el único que cuenta con “palco presidencial” para cuando AMLO pueda venir sin que, a gritos, le hagan recuerdos maternales (o sea nunca), mientras en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz hay desabasto de medicamentos oncológicos en el área infantil, por lo que niños mueren mientras un grupo de inhumanos, crueles, se divierten viendo los lances de peloteros profesionales jugando un deporte que no entienden porque el béisbol requiere inteligencia.En redes sociales vimos fotos del estadio de béisbol Beto Ávila, donde están los más importantes personajes de la vida política estatal ¡¡apoyando a las Águilas de Veracruz!!, tal como lo escribió y lució sonriente en sus redes sociales, la Secretaria de Energía Rocío Nahle García, quien evitó bajar al campo de juego con el gobernador del estado, para el partido inaugural evitando con ello que le tocara parte de la rechifla, que el público le brindó al gobernador Cuitláhuac García, durante el lanzamiento de la primera bola.Por cierto ahí estaba alguien que si conoce de esto, alguien que en cierta ocasión nos presumió de haber jugado pelota semiprofesional, don Eric Patrocinio Cisneros Burgos, quien bien sabe que al lanzarse la primera bola al cátcher, para inaugurar la temporada en un campo nuevo, el encargado de hacerlo si no cuenta con la experiencia y la fortaleza física suficientes, para evitar el ridículo puede acercarse a la mitad del camino de la loma de picheo hacia el home, y de ahí hacer el lanzamiento, seguramente hará llegar la pelota por la zona de strike y ¡play bol!; no que el gobernador Cuitláhuac se fue hasta la loma de responsabilidades y de ahí le quiso meter una recta de diez millas (un rodacaquitas) lo que alentó la rechifla del respetable y los gritos plagados de calificativos impublicables de la jarochiza que va al estadio a ver béisbol no a actos políticos, pero bueno esas son nimiedades, frivolidades si quieren, lo grave es que mientras esto sucedía en un ambiente de fiesta por ahí cerquita otros veracruzanos sentían como la tragedia les taladraba el alma.No referimos a los padres de familia que se manifestaron, por enésima ocasión, en el Hospital Infantil de Veracruz para exigir a las autoridades estatales que se dote de los medicamentos oncológicos a esa institución para evitar que sus hijos sufran recaídas por el cáncer debido al desabasto. Esos pobres paisanos, padres de familia, con gritos desgarradores repiten que se requieren medicamentos oncológicos como vicristina, daunorobicina, mercaptopurina, amifostina, hifosfamida, carboplatino y otros para aplicárselos a sus hijos enfermos de cáncer, y ni quien les haga caso.En pancartas, los manifestantes demandaron al director del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, Avelino Guardado, que cumpla con su trabajo. Cora de Jesús Rodríguez, vocera de los padres de familia, comentó que no se trata de la primera ocasión que se registra el desabasto de medicamentos oncológicos en el Hospital Infantil de Veracruz.La madre de familia dijo desconocer por qué hay desabasto de medicamentos si según el Instituto de Salud para el Bienestar se envían los mismos a la entidad... ¿y si los recursos de esos medicamentos los están usando para reparar los parques deportivos profesionales donde van a divertirse despreocupadamente?... Todo es posible dentro de la 4T.Para los diez aspirantes a la Presidencia Municipal de Xalapa, les compartimos información valiosa que nos hace llegar el Observatorio de Finanzas Públicas UV, sobre la situación económica de la comuna.La deuda pública de Xalapa asciende actualmente a 479.9 millones de pesos. Es la segunda deuda municipal más grande entre todos los municipios del estado. Este monto, representa casi un tercio (29%) de sus ingresos públicos anuales. Proporción muy elevada, que lo coloca en el 8º lugar entre los municipios que más comprometidas tienen sus finanzas públicas. Dice un comunicado y explica:Esta deuda pública de Xalapa se compone por dos conceptos de deuda.“El primero es un crédito simple con un saldo actual de 383.6 millones de pesos proveniente de un crédito contratado en 2007, para la Comisión Municipal de Agua potable y Saneamiento (CMAS).”“El segundo concepto lo constituyen un par de emisiones bursátiles que se colocaron en 2008 y cuyo saldo actual es de 96.4 mdp.”“El adeudo de CMAS que originalmente fue por un monto de 476.8 mdp y del cual, después de 14 años, se han pagado 93.3 millones de pesos, se pactó a una tasa efectiva de 7.24% con vencimiento en el año 2034 y se contrató teniendo como fuente de su pago los ingresos provenientes del fondo de participaciones federales que recibe el municipio, por lo cual, anualmente, estos ingresos se ven afectados en un 18.21%.”“Por lo que se refiere a las dos emisiones bursátiles, éstas originalmente se emitieron así: una por 5,193.1 mdp y la otra por 212.5 mdp, esto es un total de 5,405.6 mdp, de las cuales, las distintas administraciones del ayuntamiento xalapeño ya han liquidado la mayor parte, restando, como se dijo antes, un saldo de 96.4 mdp.”“Lo anterior significa que durante los años 2007 y 2008 el gobierno municipal de Xalapa contrató deuda pública por un monto de 5,882. mdp.”“Tanto en el caso de las emisiones bursátiles como en el crédito de CMAS, el gobierno contratante declaró que dichos adeudos se contraían con el propósito de realizar inversiones productivas (de acuerdo con el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de los Municipios de la SHCP) por lo que se entiende que, en los años 2007 y 2008, el municipio de Xalapa sumó un total de 5,882.4 mdp adicionales a sus ingresos ordinarios para la realización de obra pública, cantidad que es superior en casi cuatro veces a la recaudación ordinaria de esos dos años.”Nada fácil la tendrá quien gane la elección pasa salir adelante. Pagar salarios a su burocracia y hacer obra es como para magos de las finanzas.El presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora Icaza, hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno para que dejen de interferir en el proceso electoral con la finalidad de que los ciudadanos elijan libremente a sus autoridades y sus representantes populares.En rueda de prensa celebrada tras sostener una reunión con los socios de Coparmex en la ciudad de Boca del Río, el empresario refirió que hay gobiernos estatales, como el de Veracruz y otros, que interfieren en el proceso electoral.“La petición que hemos hecho como Coparmex nacional, como Coparmex Veracruz, es que los gobiernos, federal, estatales y municipales cumplan la ley electoral que establece claramente el periodo de veda electoral en el que no pueden promocionar ni sus obras de infraestructura o sus acciones de gobierno y menos atacar a candidatos de otros partidos”, subrayó.José Medina Mora Icaza indicó que el adversario a vencer el 6 de junio próximo lo representa el abstencionismo, el cual mencionó que se estima que podría alcanzar el 50 por ciento... Se le haga chicharrón la lengua.Mientras Renato Alarcón Guevara alardea de tener el triunfo asegurado en su competencia por la Presidencia Municipal de Emiliano Zapata, los habitantes del medio rural de ese enorme municipio dicen que no, que ellos no apoyarán a un oportunista que acaba de llegar a instalarse con la única finalidad de apoderarse de la alcaldía. Lo cierto es que los vecinos de Emiliano Zapata están muy identificados con líderes que desde hace mucho tiempo conviven con ellos, los apoyan, mantienen la tranquilidad y son prácticamente los dueños de la plaza.Escríbanos a [email protected]