No hay dinero para niños con cáncer, sí hubo para béisbol

Las incongruencias del gobierno de Morena que encabeza Cuitláhuac García Jiménez: más de 20 niños con cáncer murieron en la Torre Pediátrica del Hospital General de Alta Especialidad de Veracruz por falta de medicamentos oncológicos en los primeros cinco meses de este año, pero en cambio la administración estatal invirtió 72 millones de pesos para remodelar el estadio Beto Ávila, en el mismo puerto, que entregó a empresarios privados.



El martes por la noche el titular del Ejecutivo estatal asistió a la inauguración del inmueble remodelado, no muy lejos del centro hospitalario, pero prefirió escuchar el fuerte abucheo que le dedicaron los jarochos fanáticos al llamado rey de los deportes en lugar del clamor de los padres de los menores que claman porque termine el desabasto y no recaigan y se mueran sus seres queridos.



Ayer, padres de familia se manifestaron en el hospital, protesta en la que su vocera Cora de Jesús Rodríguez denunció que no es la primera vez que se da el desabasto de medicamentos oncológicos. “Cuitláhuac dice ‘hay medicamentos’, pero ¿dónde están?”, preguntó. Informó que en el hospital hay 70 niños enfermos y citó el número de fallecidos.



A principios de enero, el secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, presumió en su cuenta de Twitter: “¡En el ‘Beto Ávila’ ya nos volamos la barda! A pocos meses de nuestro primer juego en casa, trabajamos con dedicación y esfuerzo para que el nido quede a la altura de los mejores estadios de México”.



Se refería al nido del equipo de béisbol Águila de Veracruz, propiedad de los empresarios veracruzanos Bernardo Pasquel, Alfredo Chedraui, las familias Fernández Chedraui y Ruiz y la Asociación de Aduaneros de Veracruz. Para ellos, poderosos hombres de empresa, sí hubo dinero público, pero no hay para niños enfermos cuyos padres no tienen recursos para llevarlos a hospitales privados.



Apenas el pasado 22 de mayo se informó que el gobierno de Estados Unidos (FBI) investiga a Pasquel por el presunto delito de lavado de dinero.



Franco les gana el primer round; el INE avala su candidatura



Al no existir sentencia firme por el delito que le imputan de violencia familiar, el Instituto Nacional Electoral no encontró ayer impedimento para validar la candidatura de Rogelio Franco Castán como candidato a diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD).



El exsecretario de Gobierno en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares ocupa el segundo lugar en la lista de su partido de la III Circunscripción Plurinominal Electoral Federal, con amplias posibilidades de ocupar una curul en la próxima LXV Legislatura federal.



Franco fue detenido el pasado 13 de marzo en Tuxpan por elementos de la Fiscalía General del Estado no obstante que gozaba de un amparo. Le inventaron el delito de ultrajes a la autoridad y contra las instituciones de seguridad pública.



Como medida cautelar, la juez Alejandra Castañeda Priego lo vinculó a proceso y le impuso una prisión preventiva “justificada” por ocho meses en el penal de Amatlán de los Reyes, así como un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación.



El INE se pronunció en el caso luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ordenó al Consejo General que determinara lo que en derecho correspondía. No encontró elementos para invalidar al veracruzano.



El 15 de marzo, cuando lo vincularon a proceso, Franco publicó en su cuenta de Facebook que se trataba de una persecución política ordenada por el gobernador. Acudió a la justicia federal para tratar de obtener su libertad y en tanto no se le condene puede obtener la diputación aun estando recluido.



Y TEPJF confirma retiro de candidatura a MAYM



Por otra parte, ayer también, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ) ratificó el retiro de la candidatura a la alcaldía de Veracruz a Miguel Ángel Yunes Márquez por no acreditar su residencia.



Con unanimidad de votos, los magistrados coincidieron en que Yunes Márquez no cumple con el requisito de residencia de al menos tres años en el municipio de Veracruz, confirmando, así, la determinación que había tomado el Tribunal Estatal Electoral (TEV) el pasado 18 de mayo.



El magistrado José Francisco Delgado Estévez expuso que el ahora excandidato carecía de residencia efectiva en el municipio de Veracruz. Su partido, el PAN, registró para sustituirlo a su esposa Patricia Lobeira, quien encabezará también la candidatura de la coalición con el PRI y el PRD.



Candidata del PES declinó a favor de Exsome



En el lado contrario, el candidato de Morena a la alcaldía del puerto jarocho, Ricardo Exsome Zapata sumó ayer a quien era la candidata del Partido Encuentro Solidario al mismo cargo, Dora María Estevez Andrade, quien declinó a favor de su candidatura.



La dimitente del PES dijo que este partido no había respetado los acuerdos previos a su postulación



Doña Elizabeth, cómo cambia



Así como cambió de partido, la exalcaldesa de Xalapa, Elizabeth Morales García cambia de opinión fácilmente.



Apenas en diciembre pasado se encartó como posible candidata de Morena a la alcaldía de la capital del Estado, incluso ya en febrero de este año difundió una encuesta en la que según ella exceptuando a Ricardo Ahued era la favorita para ser la abanderada del partido en el gobierno.



Pero la expriista y presunta neomorenista coquetó después con el partido Fuerza por México al lado de Gonzalo Vicencio, exsecretario general del comité estatal de Morena, y finalmente fue a parar al partido Redes Sociales Progresistas.



Tres meses después ya se le olvidó que quería ser de nuevo alcaldesa y ahora sale conque la gente ya no quiere a los mismos de antes “y los que ya fuimos presidentes municipales es hora de hacernos a un lado”, en alusión a los candidatos Ricardo Ahued y David Velasco.



Decepciona Eli.



Cinthya e Itzel, dignifican



Dos mujeres, para mí valiosas, Cinthya Lobato Calderón e Itzel Jurado Ortiz están dignificando el proceso electoral con su participación en busca de la alcaldía de Xalapa, la primera por el partido Unidad Ciudadana, la segunda por Redes Sociales Progresistas.



Cinthya día con día ha estado exponiendo sus propuestas, pero exponiéndolas a la participación de ciudadanos representativos de la capital. Itzel, por su parte, ha estado recorriendo las colonias de la ciudad y haciendo críticas al sistema establecido y haciendo señalamientos y propuestas novedosas.



Ellas junto con sus compañeros varones enriquecen la gama de contendientes que buscan gobernar Xalapa, todos muy por encima, pero mucho, del nivel que ha tenido Hipólito Rodríguez Herrero como presidente municipal, que estancó el desarrollo del municipio y que tiene la ciudad en lamentables condiciones.



Marko Cortés cumplió su visita a Jáltipan



Ayer en Jáltipan, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, no solo aseguró que van a ganar la alcaldía en la persona de Mario Cambranis Torres y las candidaturas a las diputaciones locales y federales del distrito de Cosoleacaque, sino que pidió a los militantes de su partido votar unidos también por los candidatos del PRI y el PRD que van en alianza con ellos.



A partir de este miércoles, solo quedan siete días de campaña, y once para las elecciones.