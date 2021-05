... Testimonio de que esa entelequia llamada gobierno del estado de Veracruz ya es superada por la ciudadanía, que ha tenido que asumir su autoprotección ante el embate de la delincuencia organizada, es lo que está sucediendo en el municipio veracruzano de Maltrata, en la zona centro de la entidad veracruzana, donde gran parte de sus habitantes se alzaron luego de que una madre desesperada pidiera la ayuda de sus vecinos para localizar a su hijo quien fuera presuntamente secuestrado y no aparecía pese a que se había pagado el rescate solicitado.Esta situación que algún funcionario público calificará como “un hecho aislado”, no lo es.No es una situación aislada u ocasional, para nada. Desde el año pasado habitantes de la región conformaron el grupo de autodefensas Aquila- Maltrata- Acultzingo, pues las acciones delincuenciales como el robo, secuestro y cobro de piso en contra de ellos y sus familias se estaban normalizando.Pues bien, estos mismos ciudadanos defensores de sus familias y patrimonios fueron los que prácticamente sitiaron la cabecera municipal de Maltrata, para dar con el muchacho presuntamente secuestrado cuya familia pidió la ayuda vecinal a través de un video que difundió en las llamadas redes sociales.Fue entonces cuando reaccionó esa entelequia llamada gobierno del estado de Veracruz, que, con el apoyo y respaldo de elementos de las fuerzas federales de seguridad, detuvieron a 54 ciudadanos quienes armados, se mantenían en los retenes instalados en las principales calles de la cabecera municipal de Maltrata para evitar que el muchacho secuestrado fuera llevado a otro lugar.El arresto de estos 54 ciudadanos por parte de la fuerza policial conjunta, provocó que otros más, sobre todo sus familiares, bloquearan por casi diez horas la autopista Puebla – Orizaba, en demanda de la liberación de quienes fueron arrestados, con la advertencia de que volverán a cerrar la vía en caso de que no se cumpla la promesa de liberarlos, compromiso que hicieron los representantes del gobierno estatal.El punto en este caso amables lectores, es como decíamos al principio, que esa entelequia llamada gobierno del estado de Veracruz ya es superada por la ciudadanía que se une para proteger a sus familias y patrimonio, demostrando así que alguien no está cumpliendo con la encomienda que le otorga la Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.... En el municipio de Ixtaczoquitlán, de la región Córdoba- Orizaba, se encuentra un predio conocido como “Campo Grande” donde familiares de personas desaparecidas han encontrado hasta ahora 27 cuerpos sepultados.El pasado fin de semana los integrantes del “Colectivo de Familiares Desaparecidos Córdoba – Orizaba”, encontraron tres cuerpos cercenados y suponen que haya otros más, por lo que esta semana reiniciarán la búsqueda.Es lamentable que esta situación se esté normalizando en el estado de Veracruz, que de por sí ya es conocido internacionalmente por estos dantescos hallazgos, luego de que se descubrió el fosario de “Colinas de Santa Fe” en la ciudad y puerto de Veracruz.... De la casi decena de aspirantes visibles e invisibles a la rectoría de la Universidad Veracruzana, quien prácticamente ya quedó eliminado desde antes de que se publique la convocatoria, es el más morenista de los Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), el xalapeño José Roberto Ruíz Saldaña, quien, de acuerdo con datos solicitados vía el portal de transparencia a la UV, no ha sido académico, ni profesor en nuestra máxima casa de estudios, ni en otras.Por ello, Ruíz Saldaña no cumple con lo establecido en el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, donde se señala que, para ser Rector de la UV, se requiere tener al menos cinco años de servicio docente, de investigación o difusión de la cultura y extensión de los servicios, preferentemente en nuestra máxima casa de estudios.... a través del correo: [email protected] o bien en: @guadalupehmar