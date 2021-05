Cuitláhuac no elegirá rector

“El agradecimiento es

la memoria del corazón"

Yo

En una de sus mañaneras, réplica burda y perezosa de las que hace el presidente AMLO todos los días muy de madrugada, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aclaró ante los medios que él no se involucrará en la elección del nuevo rector de la Universidad Veracruzana. Esta confesión causó extrañeza entre la comunidad universitaria quienes son parte de una institución autónoma por ley y por lo tanto Cuitláhuac no tendría por qué hacerlo (meterse) porque eso es atribución exclusiva de la Junta de Gobierno, debidamente constituida.En la misma rueda de prensa Cuitláhuac se dijo respetuoso de la autonomía de nuestra Casa de Estudios y se deslindó de quienes se anden promoviendo para ocupar el cargo con el apoyo del gobernante. En su enredada forma de comunicarse, o lenguaje estropajoso como lo definía el siempre bien recordado maestro Hipólito Cuevas, Cuitláhuac intentó decir: “Cualquiera que esté diciendo que lo apoyo, no es así, que lo sepa la Junta de Gobierno, no he tenido ni una sola reunión, ni en lo privado, ni en lo público con ninguno de los candidatos, si esto hubiera sido así no se estaba postulando en ese momento porque no me dijo, no lo supe”.Y lo que pasa es que hay dos maestros, “amiguis” del Gober, pero sin el perfil para ocupar la rectoría ahora que Sarita Ladrón deje el cargo, los cuales se promueven como los candidatos de Cuitláhuac. Y para que quede claro (¿) el Gober confirmó: “Yo soy maestro de tiempo completo de la Universidad Veracruzana, tengo base en la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, soy parte de la comunidad universitaria, ahorita con licencia sin goce de sueldo. Quiero regresar a dar clases y sentirme muy orgulloso de eso, no quiero que me reproche, ya sea a favor o en contra, el rector que esté en ese momento...” Y botellita de jerez.Insistimos, no era para que lo dijera o aclarara, el gobernador no tiene facultades para meterse en la elección de quien será rector, sustituto de la maestra Sara Ladrón de Guevara, pero de quien tienen que cuidarse es del secretario Erik Cisneros Burgos, quien se ha encargado de hacer todos los cambios en la estructura gubernamental sin avisarle siquiera a quien es su jefe, al gobernador García Jiménez.Con frases triunfalistas y seguro por el gran papel que hizo en el debate que sostuvo el pasado fin de semana con el resto de los candidatos a diputado federal por el distrito 10 de Xalapa, el joven político xalapeño Américo Zúñiga Martínez explicó a los representantes de los medios de comunicación: “El día de hoy ganaron nuestras propuestas y ganó Xalapa, así como sucederá el próximo 6 de junio en las urnas, dijo el candidato de la alianza “Va por México” a la Diputación Federal, después de derrotar a sus oponentes en el debate organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) en el marco de las Elecciones 2021.En el debate transmitido por Facebook Live, Zúñiga Martínez expresó su convencimiento de que un diputado no sólo es un legislador, es un gestor que no puede olvidar que se debe a un distrito, por lo que tiene que regresar a él para dialogar con los ciudadanos y proponer iniciativas que ellos a su vez le propongan, además de defender el presupuesto, porque no es posible que Xalapa tenga un 30 por ciento menos de participaciones y aportaciones federales que hace cuatro años. “Como diputado federal defenderé el presupuesto de Xalapa y por supuesto que voy a gestionar obras y servicios para el disfrute de todas y todos los habitantes de la capital de Veracruz”. Durante el encuentro organizado en el Auditorio IMAC, un espacio cultural recuperado por Américo Zúñiga cuando fue alcalde de Xalapa, el candidato de la coalición PAN-PRI-PRD dijo que lo primero que va a hacer como diputado federal será proponer un programa emergente de recuperación y sostenimiento del desarrollo económico en México, “porque necesitamos hacer un padrón de cuantas y cuáles son las empresas que han cerrado, cuántas son las personas que han perdido su trabajo y orientar el Presupuesto de Egresos de la Federación en ese sentido”. Eso es tener una idea clara de lo que hace un diputado federal, que los candidatos de Morena no tienen, además de presentarse como un político profesional con visión de estadista.Con una campaña a ras de tierra, recorriendo todos los rincones que se incluyen en el distrito de Coatepec, el candidato de la alianza “Va por México” José Francisco Yunes Zorrilla, entra en la fase final de su esfuerzo por tener el mayor número de votos y ganar la elección del domingo. Yunes aventaja a sus adversarios por varias razones, la primera porque es el político que más conocen en esa demarcación, él es originario de Perote; porque su experiencia como político incluye varios cargos entre los que destacan el de presidente del CDE del PRI y Senador de la República, cargos desde donde pudo apoyar con gestiones de recursos para proyectos concretos, que ahí están traducidos en obra pública, a más de ¡ochenta municipios del estado!.Además, se trata de un hombre sencillo, honesto, que ha dedicado su vida a ayudar a los que más lo necesitan razón por la que los habitantes de los municipios del distrito electoral federal de Coatepec, le tienen mucho respeto, afecto y agradecimiento. La campaña que realizó sirvió para fortalecer los lazos de unión entre él y los habitantes de su distrito, de todas las condiciones sociales, a los que Pepe conoce y trata desde hace muchos años. Su basta experiencia en el trabajo legislativo y de gestión de recursos para los municipios servirá para que pueda ayudar a muchos veracruzanos caídos en desgracia por los desatinos de un gobierno de orates como es el de Morena.Heredero de la vocación política de su padre, el joven Javier Herrera Borunda hace campaña como candidato del PVEM a la diputación Federal por la Tercera Circunscripción Electoral del Sureste de México, en la que se incluyen los municipios de Chocamán, Coscomatepec y Alvarado, con la finalidad de estar presente en el Congreso Federal, por segunda ocasión, con miras a trabajar por Veracruz, su objetivo para el 2024. En su gira proselitistas acompañó a los candidatos del Partido en Chocamán, Ernesto Ruiz García; Coscomatepec, Juan Sánchez Dorantes y de Alvarado, Lizzeth Álvarez, en cada municipio pidió el voto verde tres de tres para los diputados federales, locales y los ayuntamientos, “el Verde fomenta la política de la buena, la que es cercana a la gente, la que entiende y atiende la problemática local con soluciones reales e inmediatas”.Javier Herrera Borunda dijo que la región cafetalera más importante de Veracruz, es importante elevar la calidad y producción del café que se comercializa en los mercados nacionales e internacionales con un gran prestigio para Veracruz, “se trata de un motor económico que genera empleos y crecimiento, por eso debe estar bien atendido”. Destacó que la política social y económica que impulsa el Partido Verde tiene que ver con la sustentabilidad, es decir, generar una economía verde que respete al medio ambiente y los recursos naturales con sistema de producción amigables con la ecología... Ahí la lleva el cachorro de Fidel, por la ruta correcta.Parece que al líder cetemista de Coatzacoalcos, Carlos Vasconcelos, por fin se le hará llegar a la presidencia municipal de puerto México, tras un par de intentonas. Esta vez su participación como candidato de la alianza “Va por México”, Vasconcelos logró colarse en el ánimo de los habitantes de su municipio y colocarse en primer lugar para ganar la elección. Este sábado, la senadora Beatriz Paredes acompañó a los candidatos de la alianza "Va por México" al cierre de campaña de Carlos Vasconcelos.Escríbanos a [email protected]