Ni un voto para Morena

El día de ayer, para arrancar la semana de los cierres de campañas y así llegar a el día de la elección, en un desplegado con 480 firmantes, empresarios como Claudio X. González, intelectuales como Enrique Krauze, historiadores y periodistas como Héctor Aguilar Camín, llamaron a los ciudadanos a orientar su voto en contra Morena. Así de plano sin andarse por las ramas.En el llamado “Manifiesto por la República, la Democracia y la Libertad” los firmantes pidieron el voto a quien “tenga mayor probabilidad de vencer desde la oposición a Morena”. Lo equivalente a recurrir al llamado “voto útil”.En el desplegado publicado en diarios nacionales, el grupo opositor al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador arreció en sus llamados para que se vote en contra de Morena el próximo 6 de junio.“Seamos claros: se necesita vencer en las urnas a la coalición oficialista de Morena y a sus partidos satélites para rectificar el rumbo”, suscribieron los firmantes. El país, afirmaron, “se debate entre la democracia y el autoritarismo, entre las libertades y el abuso de poder, entre el conocimiento y la demagogia, entre la responsabilidad y el capricho, entre el federalismo y el centralismo, entre la división de poderes y la presidencia autocrática, entre el camino de las instituciones y el arbitrio de una sola voluntad”.Por eso llamaron a la ciudadanía a “inclinar la balanza, de ahí la importancia y trascendencia del proceso electoral en curso”. Piden reencauzar los cambios hacia la profundización de la democracia, fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.Criticaron que el actual gobierno esté usando recursos e instituciones del Estado para favorecer al partido del gobierno y el presidente, y acusaron que esto viola la Constitución “interviniendo en las campañas, difundiendo propaganda y haciendo escarnio y persecución de opositores. No solo los programas sociales, hasta la vacunación se ha subordinado a su estrategia electoral”.Con base en esto hicieron un llamado a la ciudadanía para que “voten con sentido estratégico y opten por las candidaturas más competitivas, de tal manera que no se diluya la votación opositora. Las posibilidades de triunfo crecen día con día ante el inocultable fracaso en todos los órdenes de la actual administración federal”.Los firmantes señalaron que hay muchos estados, municipios, alcaldías y distritos donde la oposición va por separado, y a estos casos llamaron a ‘cerrar filas con quien tenga mayor probabilidad de vencer a Morena’.Este valioso documento es firmado entre otros por Enrique Krauze, Gabriel Zaid, Héctor Aguilar Camín, Ángeles Mastretta, Jaqueline Peschard, Patricia Olamendi, Roger Bartra, María Marván.En casi todos los medios de comunicación y en redes sociales, los más importantes periodistas, analistas, intelectuales y empresarios, arrancaron ayer la semana emitiendo su opinión acerca de lo que ellos esperan del próximo proceso electoral que tendrá lugar en todo el país el domingo seis, dentro de cinco días.El llamado unánime que hacen es a no dar un voto al partido Morena porque suponen que con eso se estará salvando al país ya que el camino hacia donde nos lleva este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y en los estados como Veracruz con su representante Cuitláhuac García, no es el correcto, la jalada de la Cuarta Transformación nadie la entiende en términos de resultados porque todo lo que han emprendido tiene el sello de la destrucción de lo que los pasados gobiernos hicieron bien y que el presente, a güevo –según ellos- tiene que ser mejor, aunque se trate de ocurrencias, improvisaciones, negocios pésimos con recursos públicos y bienes del estado, lo cual ha puesto a los ciudadanos en general en una actitud de rechazo a lo que es esta corriente llamada 4T.Si los ciudadanos hoy se organizan y promueven el voto de castigo al gobierno de AMLO es porque los resultados que ha dado son pésimos. No es posible que a más de dos años de haber asumido las riendas del país y del estado, no puedan comenzar a mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Lo peor es que los programas sociales que se inventaron, que no son otra cosa que repartir dinero entre los que no quieren trabajar en nada, los llamados “Ninis”, para tenerlos como voto cautivo para permanecer en el poder, les pueda dar resultado en la próxima elección. Los más inteligentes mexicanos dedicados al análisis sicológico del comportamiento humano indican que no, que aunque les den dinero si no ven transformación solo represión y destrucción de nuestros valores tradicionales van a votar en contra.En este espacio lo hemos dicho y repetido. Que no se confíen los miembros de la 4T, si no dan resultados positivos de su paso por el gobierno, tendrán que irse a la primera de cambio, los mexicanos ya aprendimos el camino para eliminar a los parásitos.Dulce Méndez de la Luz Dauzón, aspirante a reelegirse como candidata a la diputación por el distrito de Xalapa, es una joven inteligente y capaz, que, en su estancia en el pasado Congreso Federal, dio muestras de su vocación política y su afán de superación. La joven Dulce Méndez inició su campaña por la diputación federal, en el mercado Jáuregui el 4 de abril de 2021. Al arrancar sus trabajos conmiras a ganarse el voto popular explicó: “Hoy inicié mi campaña, haciendo honor a mis raíces, visitando a los locatarios y locatarias del Mercado Jáuregui. Dialogué con ellas y ellos y escuché sus demandas. Invito a las y los xalapeños a consumir y fortalecer nuestra economía local. Le tengo un cariño especial al mercado Jáuregui porque mi abuelo, don Diego Méndez Caballero, fue uno de sus fundadores y trabajó ahí más de 5 décadas de su vida. Mi papá, mis tías y tíos trabajaron muchos años en ese importante centro de abasto”.Al día siguiente, el cinco de abril la candidata recorrió la colonia Revolución en busca del voto popular.En esa populosa colonia, Los comerciantes de la avenida Atenas Veracruzana de la colonia Revolución, le manifestaron la falta de un centro de abasto en la zona, por el peligro que representa para el transeúnte y para los mismos comerciantes el tránsito vehicular. Ahí la candidata pudo constatar las condiciones precarias, inseguras y poco higiénicas en las que funciona el comercio local. En las elecciones de 2018 hubo 90 millones de votantes. 30 millones votaron por AMLO, 30 en contra y 30 se abstuvieron. ¿Cuántos de esos 30 volverán a votar por el mismo López Obrador que los ha defraudado, robado y traicionado?