David, por el 'voto útil'

Tal como se había pronosticado, la contienda municipal en Xalapa finalmente se polarizó entre los candidatos de las dos únicas alianzas: Ricardo Ahued (Morena-PT-PVEM) y David Velasco Chedraui (PRI-PAN-PRD).



A escasos seis días de la elección, a la mayoría de los xalapeños no le queda duda que su próximo presidente municipal será uno de este par de empresarios y ex alcaldes, tanto por su capital político personal como por las estructuras y recursos de los partidos que los abanderan.



Atrás quedan, para el anecdotario, las propuestas –indudablemente de las mejores y más innovadoras– del ex rector de la Universidad Veracruzana (UV), Raúl Arias Lovillo, quien pese a que antes de ser postulado por Movimiento Ciudadano aseguraba que los partidos políticos estaban muy desacreditados terminó poniéndose la camiseta naranja luego de que no pudo reunir las 12 mil firmas que como mínimo le exigía el Órgano Público Local Electoral (OPLE) para su registro como candidato independiente.



Todavía la semana antepasada, el jueves 20 de mayo, el doctor Arias Lovillo difundió una encuesta que supuestamente lo ubicaba ya “en segunda posición en preferencia electoral sobre (...) David Velasco Chedraui, dejándolo en el tercer puesto”, según consignó un comunicado que su equipo de prensa hizo circular. Pero casi nadie la creyó, más que él y un polémico consultor privado e investigador académico de la UV que la maquiló.



Según el sondeo atribuido a la encuestadora Consultoría Enfoque Veracruz, con registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE), hace dos semanas el ex rector habría ascendido al 33 por ciento en la intención del voto xalapeño, mientras que Velasco Chedraui tendría el 29.7% y Ricardo Ahued, de Morena, iría a la cabeza con el 37.3% de las preferencias electorales.



En el bunker del empresario priista desestimaron el sondeo, considerándolo una estrategia del candidato del partido naranja para generar la percepción de que se habría posicionado en el segundo lugar y así atraer el llamado “voto útil”. Pero este domingo, con la multitudinaria “Marcha por el Rescate de Xalapa” parece haber quedado claro que, de los adversarios de Ahued, el abanderado de la coalición PRI-PAN-PRD sigue siendo el que tendría mayores posibilidades de remontar las tendencias y ganar la elección.



Sin embargo, el reto para Velasco Chedraui no se ve tan fácil, pues con excepción de Movimiento Ciudadano, que ya tiene prácticamente el registro asegurado, hay otros siete institutos políticos que como mínimo deberán obtener el 3 por ciento de la votación total para mantener sus prerrogativas y sobrevivir para el proceso electoral de 2024.



Ello, por ejemplo, es lo que habría motivado que la ex diputada local de MC y del PAN, Cinthya Lobato, volviera a contender por la alcaldía xalapeña ahora bajo las siglas de Unidad Ciudadana, el partido local que fundó apenas el año pasado junto con su esposo Francisco Hernández Toriz, ex militante de Acción Nacional.



Y ese sería el mismo caso, también, de José Alberto “El Chocolate” Pérez Fuentes, del Partido Encuentro Solidario (PES); Eduardo Carreón Muñoz, de Fuerza por México; Itzel Jurado Ortiz, de Redes Sociales Progresistas (RSP); Uriel Flores Aguayo, de ¡Podemos!; Irving Vite Sicilia, de Todos por Veracruz, y Antonio Frutis Montes de Oca, del Partido Cardenista, quienes buscan obtener, además, al menos una regiduría en la próxima Comuna.



VIOLENCIA POLÍTICA, INCONTENIBLE



La violencia política sigue incontenible en Veracruz, posicionando al estado en el primer lugar nacional.



Este lunes, el panista Gerson Morales Villanos, candidato a la alcaldía de Yanga, fue atacado a balazos en su casa de campaña.



Según confirmó la dirigencia estatal del PAN, el ataque ocurrió aproximadamente a las 18:00 horas. En el atentado murió Israel Castillo Cruz, hermano del presidente del Comité Directivo Municipal del partido blanquiazul.



Los dirigentes de Acción Nacional exigieron al Gobierno del Estado que “asuma su responsabilidad al no garantizar las condiciones de seguridad necesarias para las y los veracruzanos”.



De acuerdo con el CDE del PAN, en las últimas 40 horas también se registraron ataques armados contra candidatos del partido albiazul en los municipios de Las Minas y Tepatlaxco, aunado a otros que han ocurrido en el proceso electoral contra abanderados en Tehuipango, Astacinga y Playa Vicente.



El candidato panista ya había sido alcalde de Yanga en el periodo 2014-2016, pero bajo las siglas del PRI, y dos años después, sufrió el secuestro de su hermana y su sobrino en la misma región.



Según la consultora Etellekt, en 266 días del actual periodo electoral, en México se han registrado 782 agresiones a candidatos y políticos, cifra que supera a los 774 ataques registrados en el proceso 2017-2018.



Las agresiones han afectado a 737 personas, de las cuales 518 están catalogadas como aspirantes, 120 como militantes partidistas y otras 99 autoridades electas, de acuerdo al registro con corte al 30 de mayo.



Se explica que el 75 por ciento de los candidatos competían por cargos municipales (alcalde, regidor, síndico); el 16 por ciento, por un cargo estatal, y sólo el 9 por ciento, por un cargo federal.



A 48 horas de que culminen las campañas y a seis días para las votaciones, Etellek detalló que entre las agresiones, también se incluyeron 89 asesinatos de políticos, de los cuales 35 son de candidatos y aspirantes en Veracruz, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Jalisco, Baja California, Nuevo León, Sonora, Chihuahua, Michoacán, Tamaulipas, Puebla, Querétaro y Morelos.



“De las 782 agresiones o delitos globales, 117 se dirigieron en contra de políticos, aspirantes y candidatos veracruzanos (15% del total nacional). De las 89 personas políticas asesinadas, 16 desarrollaban su actividad política en Veracruz (18% del total nacional)”, destacó la consultora, según publicó anoche el diario REFORMA.



De acuerdo con los datos de Etellekt, respecto a los 35 aspirantes y candidatos asesinados, 8 eran veracruzanos que buscaban cargos de elección en esta entidad. Sin embargo, apunta que desde el arranque de campañas políticas en Veracruz no se tenían más casos de candidatos con registro ante sus partidos que hayan fallecido en atentados. Hasta ayer, pues el abanderado panista de Yanga se debatía entre la vida y la muerte por un balazo recibido en la cabeza.