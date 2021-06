Morena sembró el rencor y el odio

“El gobierno de E.U. no le responde a AMLO

ya lo mandaron al carajo, denle Vitacilina!”

Diego Fernández de Cevallos

Es completamente absurdo e inaceptable que quienes votamos por un cambio en el 2018 a favor de Andrés Manuel López Obrador, quien representaba la única opción real de cambio, hoy estemos del lado que consideramos es el más adecuado y otra parte importante de compatriotas en el otro. Si en la elección del próximo domingo prevalecerán dos posiciones, los que están del lado de Morena o AMLO y los que votaremos en contra de ellos tratando de pasar la factura del engaño a que fuimos sometidos por el “falso mesías”, quien a base de mentiras capitalizó por muchos años el descontento de los mexicanos en contra de quienes se apoderaron del país para saquearlo, priistas y panistas.Pero no por necedad o por no admitir que nos equivocamos tenemos que seguir apoyando a quien nos traicionó, mintiendo, robando y engañando, total como seres humanos nos equivocamos con frecuencia pero hay de equivocaciones a equivocaciones, unas son de menos consecuencias y otras, como la que hoy nos ocupa, incluye el destino de todos los mexicanos a quienes nos conducen por el camino equivocado con políticas destructivas ordenadas por un solo hombre las cuales son ejecutadas, con todo el placer, por gente menor, analfabetas funcionales, ciudadanos que jamás habían tenido contacto con la administración pública, que solo sabían de oídas que los políticos se hacían ricos robando y ante la oportunidad que les dan quieren ser más ricos y poderosos que los anteriores, total el caso es ser mejor, pero no en el trabajo y la eficiencia, en el robo y el trato despótico de sus conciudadanos.Si a ellos, los llamados Amlovers los trataron mal en alguna oficina pública o los trataron de extorsionar a cambio de un servicio, ¿por qué no desquitarse ahora que son poder?Ese es el quid del asunto: un Presidente que alienta permanentemente el odio entre los mexicanos desde una tribuna nacional que usa todas las mañanas únicamente para eso, usando el mismo discurso de siempre, culpando de todos nuestros males al pasado, perorata que consumen con singular aprecio quienes son beneficiarios de los llamados programas sociales que no son otra cosa que recibir periódicamente una limosna para las chelas, por cuenta del dinero público, y otros que nos sentimos engañados, decepcionados, porque no se nos brindan los servicios básicos de parte de quienes nos gobiernan como es la salud, la justicia y la seguridad, el progreso con empleos y tantas cosas que no se atienden por estar pendientes de lo que hacen los adversarios, o abriendo nuevos frentes aparte de los medios de comunicación, los empresarios, la iglesia y todo lo que se consideraba poder fáctico y que tan bien funcionaba en las pasadas administraciones.Y es muy triste que entre nosotros, hablo de compañeros, amigos y hasta familiares, se discuta el asunto. Los que simpatizan con López Obrador, dispuestos a llegar a los golpes y los que no, que razonan las medidas asumidas por AMLO y consideran que no son las adecuadas para que el país progrese, o sea los contrarios a la forma de gobernar de López Obrador.Vemos con tristeza que quienes comenzaron a recibir una limosna cada dos meses de dos mil 600 pesos, defiendan con todo a un gobierno que los ha convencido de que antes se lo robaban todo y ahora lo reparten, cuando lo que deberían ofrecer son oportunidades de empleo; vemos con tristeza, en nuestro terreno, que los mercenarios de la pluma acepten un plato de croquetas a cambio de difamar a un compañero de trabajo, a un líder o a quien sea. Lo que quería AMLO, un pueblo dividido, confrontado, ahora lo tiene, ojalá en las elecciones del próximo domingo nos unamos todos con un solo fin: México.Esta fue su presentación: “Soy Cirilo Rincón, candidato a Diputado Local de Movimiento Ciudadano, vengo de una familia honrada, a mis palabras las acompañan los hechos y estoy preparado para servir. Con grandes sacrificios mis padres me dieron la oportunidad de asistir a la universidad en donde me gradué como Licenciado en Derecho. Así como muchos de ustedes soy padre de familia, esposo y abuelo cariñoso. Estoy preparado en el ejercicio de la función pública donde me he desempeñado en cargos de elevada responsabilidad y tengo las manos limpias.”Luego en su discurso comentó; cuando era niño al escuchar la palabra “discutir”, la relacionaba con pelear, sin embargo, más adelante aprendí que en la discusión se ejercita el intercambio de ideas sobre un tema determinado, es decir que es el momento propicio para dialogar y escuchar para comprender una situación y crear una solución.Habiendo aclarado el punto anterior –explicó Cirilo- el debate es también un ejercicio en el que se comparten puntos de vista en torno a una problemática, pero la diferencia radica en que el debate se caracteriza por la manifestación de ideas de manera organizada en la que las personas tienen una función específica y hay un protocolo que se debe seguir orientado por un moderador.Mi participación en el Debate del OPLE fue sin duda una gran expresión personal de apoyo a los jóvenes pues es con sus ideas en lo que está basado mi proyecto, puesto que en mi experiencia personal, el ser un mentor para ellos me ha brindado la mejor de las satisfacciones y me ha dado muchas alegrías en mi vida. Les quiero compartir los ejes rectores que relucieron y vistieron el debate con una calidad moral y de compromiso con la ciudadanía del distrito local VII de Martínez de la Torre.Al explicar sus ejes de trabajo, la Candidata del partido Unidad Ciudadana, Cinthya Lobato Calderón afirmó que pondrán al medio ambiente en el centro de toda la estrategia para el desarrollo sostenible de Xalapa. “Juntos vamos a rescatar, a preservar y a defender el medio ambiente en todo el municipio y la región para que sea un acicate en el desarrollo sostenible, comentó Cinthya Lobato, candidata del Partido Unidad Ciudadana a la Presidencia Municipal de Xalapa.”La candidata explicó que hay tres dimensiones para el Desarrollo Sostenible: La dimensión social, encargada de que todas las personas vivan con todos los satisfactores, con calidad de vida y oportunidades. El desarrollo económico, generador de empleo y riqueza. Y el medio ambiental, que implica que debemos tener un medio ambiente sano, no degradado y protegido.Votar por Yunes (en cualquiera de sus presentaciones) Es votar por la permanencia de una familia en el poder, ya son dueños del agua, de tránsito, de los edificios del fraccionamiento Reforma, de empresas fantasmas a través de familiares y amigos, es una monarquía que se ha enquistado en el poder a base de violencia, corrupción, nepotismo e ilegalidad, tienen al Puerto de Veracruz en el abandono, sin luz, con calles destruidas y sin iluminación, su único interés en la Alcaldía es manejar los más de dos mil millones de pesos de presupuesto anual, para poder usarlos de financiamiento rumbo al 2024, recuerda este 6 de junio, los parquímetros, las tarifas de agua, las multas de tránsito, las calles poco iluminadas y con baches, el descuido del drenaje que hace que tu casa y automóvil sufran averías y los pierdas.Gustavo Souza Escamilla es un buen amigo, una buena persona, ojalá sus cualidades le sirvan este domingo en las urnas.Escríbanos a [email protected]