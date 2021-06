Los amenaza un huracán Categoría 5

En forma puntual, ayer la secretaria de Protección Civil del Gobierno del Estado, Guadalupe Osorno Maldonado, recordó en su muro de Facebook que se inició oficialmente la Temporada de Ciclones Tropicales 2021 en la cuenca del Atlántico, que incluye el Golfo de México, dentro del que se encuentra la costa veracruzana. Pide estar atentos y tomar medidas preventivas.



Como preparación, la dependencia a su cargo encabezó un simulacro, “bajo la hipótesis del impacto de un huracán en costas veracruzanas”.



No cabe duda que esta mujer sí es previsora. Se advierte que ha aprendido y que tiene muy buen olfato político. Su simulacro resultó más que oportuno porque está a punto de impactar al territorio veracruzano un huracán Categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, el domingo, que amenaza causar serios daños al morenismo, que lo puede dejar severamente afectado.



Si el fenómeno meteorológico... político se presenta como se está previendo, se va a necesitar de toda la experiencia de doña Guadalupe y de todos los equipos de rescate de que dispone para entrar en auxilio de Cuitláhuac García Jiménez, Eric Cisneros Burgos, Esteban Ramírez Zepeta, Juan Javier Gómez Cazarín, Eleazar Guerrero Pérez y Rocío Nahle García, que pueden quedar al garete en medio de la tormenta.



Hay que estar muy atentos. Seguiremos informando.



Fraccionamiento del voto, ¿a quién beneficia?



Terminan este miércoles las campañas políticas. Poco se ha comentado lo fraccionado que va a estar el voto si los nuevos partidos logran atraer sufragios considerables que, lógicamente, restarían boletas a las dos grandes coaliciones.



La idea que prevalece es que el gobierno de la 4T autorizó –y en algunos casos alentó– el registro de las nuevas marcas políticas con la intención de restar votos a la coalición opositora y beneficiar a Morena, además porque varias siglas serían satélites que giran en la órbita guinda.



Es un arma de doble filo. En Veracruz ya lo vimos con Javier Duarte, quien con tal de que Miguel Ángel Yunes Linares no ganara la gubernatura en 2016 ayudó a crecer a Morena, que para entonces apenas tenía dos años de haber sido reconocido oficialmente como partido.



El gordo no pudo parar a Miguel Ángel y fue realmente el artífice oficial para que dos años después el partido de AMLO llegara a la gubernatura. Quienes están descontentos con Morena comentan que tan solo por eso Duarte merece estar en prisión.



Hoy no se puede afirmar que haber fraccionado el voto va a beneficiar al partido del gobierno. Cuando está muy urgido de votos, hasta la última fracción, lo puede dañar porque si los dirigentes nacionales y locales acordaron bajo el agua trabajar para la misma causa, muchos candidatos, de buena fe, tomaron en serio su papel de opositores y van a defender hasta el último aliento sus logros personales y no van a ceder, o no lo van a hacer fácilmente, para beneficiar a Morena y sus candidatos.



¿Lealtad a sus partidos?



Las encuestas juegan un papel importante en los procesos electorales y son un posible reflejo de la realidad, pero no la realidad. Sirven para hacer estimaciones, pronósticos, pero no se puede dar por sentado que lo que se dice en los porcentajes se va a reflejar necesariamente en los hechos, que así va a suceder exactamente.



Hay un fenómeno que viene ocurriendo desde hace ya un buen tiempo: el acuerdo subrepticio de dirigentes de partidos, supuestamente contrarios, como los del PRI y del PVEM, para “cruzar” candidatos, esto es, aliento a mi militancia para que vote por tu candidato a presidente municipal, pero tú alientas a la tuya para que lo haga con el mío a diputado.



De actores políticos serios tengo versiones de que eso mismo han acordado esta vez, o sea, engañan y sacrifican a candidatos de sus partidos para atender intereses personales y beneficiar a los de otro. Es un juego que solo los que lo juegan lo saben y los que por alguna razón se dan cuenta, también.



Tengo la impresión que ese juego en esta ocasión, incluso de sus supuestos aliados, es para derrotar o debilitar a Morena. Desde ahí ya lleva una porción perdida.



¡Y el partido en el poder jugó sin dirigente formal!



El proceso más grande y más violento en la historia en Veracruz ha tenido características propias. Por más que resulte increíble, Morena, el partido del gobierno, en el poder, realizó selección de candidatos, de planillas y de campañas ¡sin tener un dirigente estatal formal!



Eso refleja la falta de un mando político, papel normalmente asignado al gobernador. Los morenos han ido a una guerra sin comandante en jefe. Militantes de Morena, auténticos, que sí saben y se dan bien cuenta de todo, que están enterados, refieren que quienes han estado decidiendo, de acuerdo a sus intereses personales, son allegados al titular del Ejecutivo, no Cuitláhuac.



Los ubican claramente: el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos; el subsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero Pérez, primo del gobernador; la secretaria de Energía, Rocío Nahle García (“son muy cercanos”); el autonombrado dirigente estatal, Esteban Ramírez Zepeta y su secuaz el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Jucopo en el Congreso local, quienes conforman el dream team, o la pandilla, de la 4T en Veracruz.



O sea, no ha habido mando único, un General de Cinco Estrellas y acaso eso dice muy bien del sombrío panorama que se le está presentando a Morena en Veracruz. En el pecado habrán de llevar la penitencia. Ya los habremos de ver el domingo, de hinojos, rogándole un milagro al Señor.



Con coincidencias que poco se saben



A mí todavía me cuesta hacerme a la idea de que el candidato a la alcaldía de Xalapa, Ricardo Ahued, realmente es de Morena. Creo, así entiendo, que es partidario del presidente, de su política, pero no lo veo en el papel de chairo ni de fanático. ¿Alguien notó que en los actos de su campaña nunca utilizó como trasfondo alguna mampara con el logo grandote y los colores de Morena, como otros? ¿Qué solo puso su primer apellido?



Como todo es posible, y la imaginación no tiene límite, se me ha venido a la cabeza ver como senador al maestro Ahued, como diputados federales a Américo Zúñiga Martínez y a Adolfo Mota Hernández y como alcalde a David Velasco Chedraui, todos juntos jalando a favor de Xalapa y haciéndola digna de la capital, igual de bonita, o más, que Orizaba. Los cuatro han sido parte de un mismo equipo, se conocen bien y quieren a la capital del Estado, sobre todo rescatarla del abandono y el rezago en que la deja el alcalde saliente Hipólito Rodríguez Herrero, de Morena. Juntos serían dinamita y podrían emprender proyectos políticos a futuro. Soñar no cuesta.



Todavía recuerdo cuando coincidieron Uriel Flores Aguayo como diputado federal del PRD y Américo Zúñiga Martínez como alcalde de Xalapa, del PRI. Uriel bajó recursos federales para que Américo hiciera obra para la ciudad y los xalapeños. Con una admirable madurez, Zúñiga Martínez invitó a los inicios de obra, a la colocación de primeras piedras a Flores Aguayo, pero también a la inauguración de las obras. No le regateó espacios en las fotos. Demostraron que sí se puede si se quiere. ¿Por qué no podrían hacer lo mismo los cuatro fantásticos arriba mencionados? Ganarían los xalapeños.



Un dato que se ha estado escapando: Alberto Islas, suplente a alcalde de Ahued; Cecilia Coronel, candidata a síndica de su planilla, y Antonio Ballesteros, a regidor primero, quienes forman su Estado Mayor, ¡todos trabajaron también con David Velasco y son viejos conocidos! Ballesteros fue el síndico en su administración, Cecilia, la tesorera, e Islas, el jurídico del ayuntamiento. ¿Cuál tos, pues? ¿Para qué tantos brincos estando el suelo bien parejo?



Por eso creo que cualquiera que sea el resultado de la elección el domingo en Xalapa, David y Ahued, Ahued y David, saldrán ganando. Va a perder Morena, eso sí.



La cosa, pues, se puso interesante. Y se va a poner más si todos salimos a votar. Ya falta poco.



(Ya no ayuden a Ricardo, compadres del palacio. Cualquier intento de guerra sucia contra David al único que golpea es a Ahued, porque a él se le revierte.)



Dante cerrará en Xalapa con sus candidatos



Para la mañana de este miércoles (8:30), en el último día de campañas, se anunció una conferencia de prensa del senador Dante Delgado, en un restaurante de la avenida Maestros Veracruzanos, en la que estará acompañado por los candidatos de Movimiento Ciudadano a alcaldes y diputados federales y locales.