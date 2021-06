Nubarrones electorales

Además del clima de violencia política –atentados, amenazas y persecución penal principalmente contra candidatos de la oposición–, en Veracruz los representantes de 10 partidos políticos ante el Consejo General del Órgano Público Local Electoral (OPLE) salieron este lunes a manifestar su inconformidad porque a menos de una semana de las votaciones, el Instituto Nacional Electoral (INE) “intenta imponer criterios y extra limitar funciones que –en su opinión– sólo dificultarán la organización de los comicios, comprometen la certeza de la elección y ponen en riesgo la operación de la estructura electoral”.



La molestia de los representantes partidistas es por la sorpresiva exigencia para que sus institutos políticos cubran el pago al 25 por ciento de la estructura electoral que estará a cargo de la jornada comicial el próximo domingo, lo que además de considerarlo un requisito meta constitucional afirmaron que “tendrá un impacto en la fiscalización de los candidatos y en el gasto ordinario de los partidos políticos” al no modificar los topes de gastos de campaña.



Además advirtieron que esta situación les generaría un conflicto interno en sus partidos por la gran mayoría de la estructura electoral que no recibiría el mismo trato económico.



Los representantes del PAN, PRI, PVEM, Movimiento Ciudadano, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México, así como de los partidos políticos con registro estatal Todos por Veracruz, Podemos, Unidad Ciudadana y Partido Cardenista, señalaron que el INE ha tenido una serie de conflictos y fallas técnicas con la operación de sus sistemas de registro, tanto de los candidatos a puestos de elección popular como de representantes generales y de casilla, lo que ha dificultado que se cumpla en tiempo y forma con este proceso.



“Si los partidos políticos no tenemos a nuestros representantes acreditados, no habrá la certeza necesaria al momento de emitir el voto y hacer el cómputo correspondiente”, puntualizaron.



Sin embargo, pese a la negativa de continuar con el proceso, expusieron que “los partidos políticos entregaremos nuestra documentación al INE y será el Instituto el responsable de registrar a quienes sean nuestros representantes en las casillas; no pueden negarnos un derecho a partir de fallas acreditables a la propia institución”.



Todos coincidieron en que nunca ha habido un pago establecido para sus representantes en las casillas, pues explicaron que “son nuestros militantes quienes salen a defender nuestro voto”, cuya retribución “puede ser en efectivo o en especie, pero no un pago porque no está considerado en ninguna norma jurídica relativa al proceso electoral”.



Además anteayer, durante la sesión de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales Electorales, la consejera del INE Dania Ravel reveló que Veracruz y otras cuatro entidades están retrasadas en la producción de sus documentos electorales.



Aunque matizó: “La verdad es que, sobre todo, hay que recalcar que no está en riesgo en este momento la producción de documentación en ninguna entidad. Lo que no me gusta es que estemos con los tiempos apretados, pero no está en riesgo nada”.



MORENA: OPTIMISMO JAROCHO



A escasos cinco días de la elección, en el puerto de Veracruz cunde el optimismo en las filas de Morena. Y es que nos aseguran que de acuerdo con las últimas mediciones, las candidatas y candidatos del partido obradorista van muy arriba de sus más cercanos adversarios.



Habrá que ver qué resultados arroja la encuesta final que se levantará a pie de urna en los comicios del domingo próximo.



Sin embargo, lo cierto es que el candidato a la presidencia municipal Ricardo Exsome Zapata, junto con los abanderados a la diputación, Rosa María Hernández Espejo y Fernando Arteaga Aponte, han hecho un trío ganador a pesar de remar contracorriente ante la serie de inconvenientes presentados a lo largo de la campaña.



Para nadie es desconocido que el municipio porteño es el principal bastión del PAN en el estado de Veracruz. Y que parte de la estrategia política-electoral de los albiazules ha sido tejer una red de operadores financiada desde el Ayuntamiento, la cual se encarga de repartir cada mes miles de despensas y otros beneficios que obviamente mantiene un voto cautivo en épocas electorales.



Sin embargo, de acuerdo a los sondeos realizados en las últimas semanas, la población ya percibió que el histórico puerto se encuentra inmerso en un grave rezago social, económico y urbanístico, por lo que considera urgente y necesario votar por un cambio real.



Es por ello que los abanderados de Morena, con sus respectivos partidos coaligados, detectaron una empatía natural con los jarochos al momento de tocar las puertas de sus casas para pedirles el voto.



Es así como Exsome, Rosa María y el famoso “Huevo” Arteaga ganaron espacios y preferencias en el ánimo de los electores, por lo que prevén un triunfo contundente el próximo 6 de junio. Vamos a ver si finalmente se confirman sus pronósticos.



ALCALDE PORTEÑO AUSENTE



En política, dicen los expertos, no existen las casualidades.



Cada movimiento, acción u omisión lleva un mensaje subliminal –bueno o malo– para los actores políticos involucrados.



Y es que este martes 1 de junio asistió al puerto de Veracruz el presidente Andrés Manuel López Obrador para encabezar los eventos conmemorativos del Día de la Marina Nacional, que en esta ocasión no se realizaron en la Escuela Naval Militar de Antón Lizardo, del municipio de Alvarado, sino en la Escuela Náutica Mercante “Fernando Siliceo y Torres”, del puerto jarocho.



Según nos relatan, todo estuvo muy bien de acuerdo al programa establecido, pero algo que llamó la atención –además de los oficiales desmayados durante el evento por el intenso calor que se registró– fue la ausencia de quien por protocolo debió haber estado cerca del Jefe del Ejecutivo federal por ser el alcalde anfitrión.



Sin embargo, el presidente municipal Fernando Yunes Márquez debió tener algún motivo muy importante para no estar presente.



¿O a poco su ausencia tendría que ver con las carpetas de investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) acaba de descongelar por presuntos delitos del fuero federal que le imputan a él y a otros dos miembros de su familia?



Y como en el puerto jarocho casi no son chismosos, nos dicen que no faltaron los que de inmediato se pusieron a preguntar a los que presumen saber más de estos temas, recibiendo la siguiente respuesta: que será hasta después de las elecciones cuando arda Troya y empiecen los cobros de facturas políticas en contra de los miembros del multicitado Clan de El Estero, empezando por el munícipe porteño cuyos días están más que contados... al menos para entregar la alcaldía. ¿A quién? Ya lo sabremos la noche del próximo domingo.



Pero, como todo mundo sabe, en política los agravios se pagan tarde o temprano.



Y la “ausencia” de Fernando Yunes en la visita presidencial, por supuesto, no es ninguna casualidad.



EL RETO DE “CHOCOLATE”



Que el candidato del Partido Encuentro Solidario (PES) a la alcaldía de Xalapa, José Alberto Pérez Fuentes, “Chocolate”, lanzó el reto a los demás contendientes para que este miércoles a las 11:00 horas, en la Plaza Lerdo, acudan a practicarse un examen antidoping y a firmar ante notario público su compromiso de que en su administración municipal no habrá más subejercicios presupuestales como en los que ha incurrido en los últimos tres años el actual ayuntamiento que preside el morenista Hipólito Rodríguez Herrero.



¿Atenderán el llamado del candidato del PES? Ya veremos quiénes llegan hoy a la plazoleta.