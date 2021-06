Judicialización, inevitable

El actual proceso electoral, 2020-2021, no sólo pasará a la historia como el de mayor violencia política –pues en 270 días se han registrado, entre amenazas y atentados, casi 790 agresiones a candidatos y políticos, cifra que supera a los 774 ataques registrados en la reciente contienda de 2018, según la consultora “Etellekt”–, sino que también apunta desde ahora a ser el más judicializado, dada la serie de presuntas violaciones en que habrían incurrido tanto funcionarios de los tres niveles de gobierno, desde el Presidente de la República hasta alcaldes y gobernadores, así como algunos partidos políticos y candidatos.



Según publicó este miércoles el diario MILENIO, tan solo los equipos jurídicos del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano desplegarán cerca de 3 mil 140 abogados en las 32 entidades para presentar y atender quejas y denuncias por las ilegalidades que se presenten en la que también será la elección más grande en la historia nacional.



De acuerdo con el periódico capitalino, la coalición opositora “Va por México” dispondrá, por ejemplo, de unos mil 540 abogados, mientras que Morena hará lo propio con mil 600, entre 30 y 50 defensores jurídicos por estado, así como una plataforma digital para recibir denuncias de compra del voto. De hecho, dijo que desde hace unos días abrió la página electrónica defendamoslaesperanza.mx que ya recibe denuncias de todos los estados.



El diputado federal oriundo de Minatitlán, Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), informó que cuentan con una estructura jurídica a nivel nacional cuya más reciente reunión fue hace dos semanas, para estar preparados ante las impugnaciones que se presenten luego del 6 de junio.



Y es que al menos en los casos de los municipios de Xalapa y Coatzacoalcos, sus candidatos a dichas alcaldías, Ricardo Ahued y Amado Cruz Malpica, han sido denunciados formalmente ya por el PRI de haber recibido recursos y apoyos de funcionarios estatales y municipales, lo que podrían ser causales para anular los comicios.



En Morena saben que las elecciones se ganan dos veces: en las urnas y en los órganos electorales.



“Como nuestra expectativa es ganar, algunas inconformidades que presente la oposición estamos preparados para atenderlas. Están distribuidos en los estados y el tema depende del tamaño del estado, del número de municipios y distritos que tenga y de la previsión de algún posible conflicto. Hay estados que tenemos claro que están muy, muy ganados como Nayarit o Colima y varios estados”, dijo el abogado morenista.



“Y hay otros donde los adversarios han mencionado algunos grados de conflictividad que estaremos poniendo atención, no puedo decir en dónde van a dar conflictos, pero lo que sí puedo decir es que estamos previendo algunos lugares donde ha habido ya algunos grados de violencia como Tamaulipas que tiene algunas complejidades, hemos estado ahí en ese tema”.



Según Gutiérrez Luna, el tamaño de cada equipo jurídico varía dependiendo del número de municipios y distritos de cada estado. Algunos, como Colima, tienen menos de 30 personas en esta encomienda pero otros como Veracruz tienen más de 50, entre los representantes en los OPLES, los abogados de los partidos y los de cada candidato.



Detalló que la estructura se construyó desde lo local, pero detalló que han sido capacitados a nivel nacional para saber cómo prepararse, cómo manejar las incidencias, cuál será el sistema de comunicación con los coordinadores nacionales que él encabeza y los temas de previsión.



El morenista señaló también que el primer paso de la estrategia de Morena es el despliegue de representantes de casilla y generales, y agregó que tienen un equipo especial para los casos de fiscalización en donde, sostuvo, su partido no tendrá ninguna omisión.



OTRO SECUESTRO, AHORA EN TEMPOAL



La tarde de este miércoles, en Corozal, la congregación más grande del municipio de Tempoal, en el norte de Veracruz, fue secuestrado don Herman González Lara, de 74 años de edad.



El ganadero, un hombre muy estimado por su comunidad, es padre de Lisandra González, secretaria general del Consejo Político del partido político estatal Podemos.



Por las videocámaras de un vecino, se pudo observar que don Herman fue sacado de su casa por unos sujetos que lo subieron a una camioneta pick-up color guinda.



A su hija y familiares les expresamos desde este espacio nuestra solidaridad y los mejores deseos para que pronto aparezca sano y salvo.