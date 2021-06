... Luego de que algunos y algunas integrantes de la comunidad de la Universidad Veracruzana se han manifestado abiertamente como aspirantes a la rectoría de nuestra máxima casa de estudios para el periodo (2021- 2025) aun cuando falta poco menos de un mes para que se publique la respectiva convocatoria, la doctora María Teresa de Jesús Arroyo Gopar y quien esto escribe, decidimos como académicas de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación promover este proceso de selección a cargo única y exclusivamente de la Junta de Gobierno de la UV, entrevistando a quienes han hecho públicas sus aspiraciones.En largas sesiones, abordando diversos temas, nos hemos entrevistado con algunos de los y las que ya hicieron del conocimiento público sus aspiraciones, por lo cual iniciamos con el doctor Jorge Manzo Denes, investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana, quien por segunda ocasión busca ser el titular de la rectoría de la UV.Para los interesados en el proceso, la primera entrevista ya se publicó en Al Calor Político.com ( https://bit.ly/3fNUEWF ), reproduciendo textualmente lo que expresan los aspirantes.De la extensa entrevista realizada al doctor Manzo Denes, destaca su propuesta que denomina “Nuevo Paradigma” que engloba diversos aspectos desde lo académico, lo laboral, la salud, la difusión de la cultura, la divulgación y el deporte, en nuestra máxima casa de estudios.Por más de dos horas, el académico e investigador con 28 años de servicio en la Universidad Veracruzana, considera que es el momento de aportar sus conocimientos, su experiencia y su lealtad a la máxima Casa de Estudios, y qué mejor manera de hacerlo que desde la Rectoría, aunque de no ser el elegido por la Junta de Gobierno, seguirá trabajando desde su espacio por y para el engrandecimiento de la UV.El doctor Jorge Manzo Denes, quien dice conocer y por ello manifiesta su respeto absoluto a quienes como él ya hicieron pública su aspiración a la rectoría de la Universidad Veracruzana, dijo que “como cualquier universitario, todos estamos en la misma sintonía; lo que queremos es llevar a la universidad hacia un nuevo rumbo, hacia nuevos tiempos”.La próxima entrevista es la que se hizo al doctor Martín Gerardo Aguilar Sánchez, del Instituto de Investigaciones Histórico – Sociales, de la Universidad Veracruzana.... En una entrevista que le hicieron para el programa “Periodismo de Análisis”, de la radiodifusora XEU, Araceli Salcedo Jiménez, fundadora del colectivo de familiares de desaparecidos de la zona Orizaba- Córdoba, señaló que hasta el miércoles dos de junio se habían exhumado 32 restos humanos de la fosa clandestina de Campo Grande, en Ixtaczoquitlán.Araceli Salcedo especificó que las labores de búsqueda continúan, consistentes en la labor de varilleo por parte de los colectivos, trabajos que se hacen en coordinación con elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y agentes caninos.La entrevistada dio a conocer que aumentó el número de personas que tienen algún familiar desaparecido en esta zona de la entidad, quienes se suman a la búsqueda.... Como indicador de que el área de Política Regional del gobierno del estado de Veracruz no es eficiente y sí, todo lo contrario, son las constantes manifestaciones públicas de ciudadanos que en los últimos días lo mismo cierran autopistas, o las calles aledañas al Palacio de Gobierno, allá en la ciudad de Xalapa.Miércoles y jueves de esta semana, por citar un último ejemplo, los ex trabajadores de la alcoholera de Orizaba, bloquearon la calle Enríquez, que pasa entre la Catedral de la ciudad de Xalapa y el Palacio de gobierno, en la capital del estado, generando con ello molestias y muchas personas empapadas por la lluvia que tuvieron que caminar para ir a sus trabajos o domicilios.En la zona centro, habitantes del municipio de Maltrata bloquearon varias horas la autopista Puebla- Orizaba, demandando la liberación de sus vecinos que forman parte de las llamadas autodefensas locales.Por si lo anterior no fueran suficientes botones de muestra, a ellos hay que sumarle el cierre por minutos de esa misma autopista, pero ahora por trabajadores de una cementera que así exigían la liberación de dos de sus compañeros que fueron presuntamente arrestados por policías ministeriales que no llevaban orden de aprehensión, a decir de los manifestantes.Decía la abuela Nila, que “lo que se ve, no se juzga” y eso se aplica para el área de Política Regional del gobierno del estado de Veracruz, que en términos futbolísticos ha recibido muchos goles, sin atajar ninguno.... [email protected] o bien @guadalupehmar