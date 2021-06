Todos a votar

“El mesianismo de AMLO es

incompatible con la democracia”

Hildegard Stausberg

Siendo este el último APUNTE de la semana, a dos días de la elección más grande en la historia de México, lo único que nos queda es insistir en la importancia que tiene cumplir con nuestro deber ciudadano de acudir el domingo a las urnas, en la casilla de votación que nos toque y sufragar en conciencia por los candidatos que consideren son los mejores, esto haciendo de lado el partido que los postula.De unos años hacia acá, cada que hay elecciones recordamos que en nuestra adolescencia escuchábamos a los mayores comentar: para qué voy a votar si de todos modos gana el mismo partido.Y sí, la hegemonía del PRI en el poder duró casi 80 años, y para mantenerse en el poder tuvieron que valerse de cuanta maña se les ocurría. En los tiempos del poderoso partido tricolor al que comparaban con una aplanadora, bastaba con que se consiguiera la candidatura y se daba por hecho que el sueño se hacía realidad pues el apoyo del tricolor era garantía de triunfo.Pintaban la propaganda con los colores del PRI que son los de la bandera y una foto del afortunado candidato que, sin lugar a dudas se convertiría en el alcalde, el diputado federal o local, gobernador y hasta presidente.La democracia era un término que pocos conocían, solo los académicos que se dedicaban a estudiar carreras relacionadas con las ciencias sociales que incluían materias donde se abordaban las distintas formas de organización política de otros países, el nuestro no estaba entre ellos, por eso el escritor peruano, con nacionalidad española Mario Vargas Llosa, en 1990 definió al sistema político mexicano con el PRI al frente del poder, como “la dictadura perfecta”.Pero el hartazgo y los abusos en que incurrieron muchos priistas, la terrible corrupción que invadió todos los espacios públicos, hizo que la sociedad se organizara y formara otros partidos políticos para competir con el PRI, fue entonces que surgieron el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Comunista Mexicano (PCM), el Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM), el de la Revolución Democrática (PRD), el del Trabajo (PT) y otros que no han sido capaces de mantenerse vivos así como los de reciente creación cuyos líderes fundadores si tienen la visión para hacerlos crecer y volverlos altamente competitivos para heredar a la sociedad nuevas opciones como el Partido Movimiento Social (PMC), sin dejar de mencionar los partidos satélites que son creados por pandillas de mercenarios de la política las cuales usan los membretes para cobrar las jugosas prerrogativas, se alían con un partido fuerte, con historia, y consiguen permanecer en el juego político.En estas condiciones los mexicanos ahora tenemos infinidad de opciones partidistas para escoger al mejor de los candidatos y votar. No hacerlo da margen a que el partido en el poder utilice las boletas que no fueron usadas para sumarlas a su causa y acumular la mayor cantidad de sufragios, robando la elección.Tenemos que entender que los hechos violentos que vivimos las últimas semanas previas al día de la elección, asesinatos de candidatos, secuestros, ataques a balazos en oficinas de candidatos, son hechos muy lamentables que llevan la intención de intimidar a la ciudadanía mediante la eliminación de adversarios de la forma más violenta, pero eso no se repetirá si quienes orquestan estas acciones ven a los mexicanos salir de sus casas el domingo, de las ocho de la mañana en adelante, con credencial de elector en mano rumbo a su casilla para votar.Hacer realidad una vida democrática en la que sea el pueblo el que mande no una sola persona, depende de nosotros. Por eso es que esperemos que voten, que colaboren con su granito de arena a cambiar lo que no funciona, a cooperar en la responsable tarea de empujar al municipio donde vive, al estado y al país, hacia mejores condiciones de vida, bien vale la pena por nuestros hijos y nietos, por todos nuestros familiares y conocidos y, en general, por México. ¡Vamos a votar el domingo!.Lamentables noticias nos ofrece el Observatorio de Finanzas Públicas y Desarrollo Regional de la UV, en el que intervienen académicos que se dedican a la investigación y la estadística de los asuntos económicos que nos afectan.En un documento que nos hacen llegar afirman que al cierre de la economía nacional durante la pandemia provocó que el empleo formal (trabajadores afiliados al IMSS) se redujera en un millón 118 mil personas durante los primeros siete meses del año 2020. A partir del mes de agosto el empleo empezó a recuperarse de tal manera que hacia abril de 2021 se incrementó en 574 mil 631 trabajadores. Aun así, no se ha regresado al nivel que se tenía antes del inicio de la pandemia, en febrero de 2020. Para llegar nuevamente a ese nivel de empleo, se requiere crear otros 543 mil 053 nuevos empleos, para recuperar la totalidad de empleos perdidos.El empleo formal es una de las variables que más afectan el bienestar de la población, y había mostrado una tendencia creciente los últimos años. Según pueden verse durante el período 2000-2006 se crearon un millón 204 mil empleos. En el período 2006-2012 el número de empleos nuevos fue de dos millones 314 mil y entre 2012 y 2018 se alcanzó un nivel máximo de 4 millones 163 mil nuevos empleos.Esa racha creciente se rompió durante el período 2018-2021 debido a que el empleo formal muestra una reducción de 387 mil 443 trabajadores menos si se compara la cantidad de trabajadores formales registrados en abril de 2021 comparados con la cantidad que había en diciembre de 2018.Desde luego es posible que durante los próximos tres años el empleo formal se incremente y alcance una cantidad positiva al cierre del período 2018-2024, aunque quizá no logre igualar los niveles de nuevos empleos creados en los períodos anteriores debido al impacto que se observa en estos tres últimos años.En lo que es una injerencia directa en la vida política del país y a través de mensajes grabados en video, el cardenal Juan Sandoval Iñiguez, arzobispo emérito de Guadalajara, así como algunos otros jerarcas de la Iglesia católica están llamando a votar en contra de Morena en estas elecciones del 6 de junio.En su mensaje, Sandoval Iñiguez pide a los electores votar en contra de los “que están en el poder (porque) se viene la dictadura o se pierde la libertad, porque se trata de un sistema comunista, socialista que esclaviza”.Y asegura que se vota a favor del partido que actualmente está en el gobierno “vamos a quedar muy pobres, como está Cuba y Venezuela”.En su exhorto a los votantes, de 7 minutos, el arzobispo agrega que “está en juego también la familia, el bien de la familia y de la vida, porque este gobierno ha adoptado la ideología de género, que trae todas las barbaridades antinaturales que pueden desbaratar, pueden destruir la familia”, indicó, aludiendo así a la despenalización del aborto y el reconocimiento del matrimonio gay.Sandoval Iñiguez pidió votar “con sabiduría y prudencia” y dejar a un lado el abstencionismo. “A Dios rogando y con el mazo dando”.Ya lo dijo AMLO; se analizan cambios en el gabinete para hacerlos pasando las elecciones, lo que quiere decir que en Veracruz Cuitláhuac tendrá que hacerlos también para homologar las acciones. ¡Ropa nueva total, no sirven para nada!Escríbanos a [email protected]