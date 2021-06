Hoy es un México distinto

“Hay quienes se dicen seguidores

de Cristo pero no siguen su ejemplo”

AMLO

La elección de ayer fue un punto al que teníamos que llegar para demostrar que por encima de actos intimidatorios, de alianzas que nuestro gobierno haga con bandas delictivas para repartir el botín que obtienen producto de sus acciones, estamos nosotros los ciudadanos. Un punto en el que quede demostrado que somos más los que deseamos un país ordenado, con instituciones sólidas y respetables, con mexicanos talentosos en los cargos de más responsabilidad, con un Ejército y una Marina respetables pero cumpliendo solo con sus encomiendas constitucionales, con empresarios invirtiendo y creando miles de empleos, con un país dueño de sus espacios públicos y un pueblo feliz haciendo lo que más le guste; escribir, pintar, bailar, actuar, hacer deporte, contando con el apoyo de las instituciones creadas para eso y, lo más importante, con contrapesos que impidan la instauración de una dictadura.México, y menos Veracruz, son espacios para estar bajo la conducción de improvisados e ignorantes, de enemigos del progreso y la cultura, de socios de la delincuencia organizada y desorganizada, vulgares ladrones que se dijeron distintos porque sabían que venían a tomar las riendas de la corrupción para practicarla y mejorarla, de saqueadores del erario que invierten nuestro dinero en dar limosnas a vagos y malvivientes a cambio de apoyos políticos, de personajes que eran mal vistos en el priismo corrupto como Ulises Rodríguez Landa, Rafael Castillo Zugasti o Eleazar Guerrero Pérez, primo hermano del gobernador Cuitláhuac García Jiménez... y así una larga lista de bribones del pasado que vieron la oportunidad de su vida en la ingenuidad de los que de chiripada llegaron y se asociación con ellos para el saqueo, la trampa y el abuso de poder.Ya se darían cuenta, tras la elección, que no fueron ellos los que se dicen morenistas de izquierda los que ganaron en el 2018, que fue una corriente social la que impulsó las promesas de Andrés Manuel López Obrador con una tremenda avidez de cambio, sin sospechar que lo que estaban encumbrado era peor que los corruptos a los que señalaban.Somos sobrevivientes de dos pandemias: la del Covid-19, que por poco nos lleva, y la del amloismo que pudimos combatir en la elección de ayer, en la que demostramos que la mayoría de los mexicanos y veracruzanos no estamos de acuerdo con sus prácticas represivas y corruptas. El nuevo escenario político, que ya no es de mayoría abrumadora morenista, permitirá tener los contrapesos necesarios para ir limitando en sus acciones a los miembros de la cofradía (literal) de la 4T quienes comenzarán a sentir pasos en la azotea cuando el debilitamiento del Morenismo se comience a manifestar en forma de denuncias penales. Ni modo, en política y en física, todo lo que sube tiene que bajar y en términos más acordes al Morenismo de nacateros, los carniceros de hoy serán las reses de mañana.Los mexicanos salieron, pese a la pandemia y las amenazas de grupos armados, a las urnas a votar, a manifestar su inconformidad con el actual régimen que los engañó haciéndoles creer que encabezarían la construcción de un mejor país y solo se han dedicado a terminar de destruir el que nos dejaron, a afectar a los más pobres que les quitaron las guarderías, desaparecieron los fideicomisos, el programa de salud que era tan eficiente y todo lo que han desaparecido en perjuicio de los mexicanos porque tuvieron todo el poder y un solo hombre lo manejaba a capricho, el Presidente Andrés Manuel López Obrador.¿Eso es un país democrático?, pues no, ganó la Presidencia en el 2018 AMLO por mayoría aplastante, de paso arrastró Gobernadores, Alcaldes, Diputados locales y federales, Senadores, pero en vez de fortalecer cada una de las instituciones para fortalecerse él mismo, emprendió una guerra de descalificaciones en contra de todo y de todos; se confrontó con los medios de comunicación; convirtió a los congresistas de Morena en sus servidores leales despojándolos de su autonomía y en unos meses se convirtió en un dictador.Por cierto, en estados como Veracruz puso al frente del gobierno a personas sin conocimiento del trabajo político, de la administración pública, de todo lo que tiene que ver con la conducción de una entidad de gran importancia y se olvidó de nosotros, por eso es que en estos dos años y unos meses ha reinado la violencia y la impunidad, se ha disparado la corrupción y la anarquía es lo que gobierna.Esperábamos que en la elección de ayer domingo seis de julio sucediera lo que pasó, que los ciudadanos salieran a las urnas a externar su descontento con lo cual el poder absoluto de AMLO y sus seguidores disminuirá, ya podremos contar con un Congreso que sirva de contrapeso en el estado, que tenga la autoridad suficiente para detener los abusos y las imposiciones, sin sentido, de que hemos sido víctimas por no tener instituciones a las que podamos recurrir.La elección de ayer, sirvió también de lección para que AMLO se trague lo que dijo del INE al que descalificó un día sí y al otro también, Lorenzo Córdoba le demostró que puede haber procesos electorales en medio de un clima de violencia tan fuerte como el que padecemos, con una pandemia que por su mal manejo permite que mueran cientos de mexicanos todos los días. En pleno proceso electoral, este domingo la autoridad municipal de Veracruz, llama a votar por su cuñada, abanderada de la alianza "Va Por México", en un audio que circula por las redes, se puede escuchar al alcalde Fernando Yunes alentando a los operadores panistas para qué salgan a votar y movilicen a la gente para hacerlos votar por la candidata del PAN, PRI y PRD, su cuñada!!!."De esta elección depende su futuro en los próximos 4 años de su vida, que de esto depende el futuro de sus familias", se oye en el audio para que los operadores Yunistas y empleados municipales se metan "a cerrar con todo", ya que los números al parecer no les dan.Al momento de cerrar este espacio ignorábamos las razones por las que fue detenido y encarcelado el candidato a la diputación local de la alianza "Va por México", José Homero Domínguez Landa, del distrito de Perote, quien tenía ganada la elección, pero el tufo que suelta este asunto es de un acto de desesperación oficial por las circunstancias adversas de la elección.